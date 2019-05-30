社評﹕擺脫政治乖張危言牽引 認清逃犯例實質並趨避

信心問題回到原點

官員「靠把口」難化解

政府建議修例理由有二，一是處理台灣港人謀殺案，二是堵塞法例漏洞，以免香港成為「逃犯天堂」。政府表示條例草案已提供足夠人權保障，包括禁止因政治目的移交犯人，移交程序亦與國際標準接軌，可是社會仍有很多擔憂。《逃犯條例》修訂草案下月恢復二讀，連日來政府官員不斷強調會向各界解說，設法釋除疑慮，對於坊間一些提議，諸如將移交罪行刑期門檻提升至7年、設立追溯期限，以至定罪者可以申請回港服刑等，當局都會認真考慮，云云。問題是今次修例爭議的核心，並非憑藉三寸不爛之舌，又或微調草案條例便能化解。

修訂《逃犯條例》鬧得滿城風雨，問題本質跟30多年前北京提出收回香港、市民人心惶惶並無二致，一句到尾就是信心信任問題。1980年代初，中英就香港前途問題展開談判，時任國務院總理趙紫陽與英國首相戴卓爾夫人會晤，面對香港記者追問九七回歸可能出現的種種問題，趙紫陽反問記者「不明白你們香港人到底怕什麼」，突顯北京亦意識到港人有信心信任問題，鄧小平提出「一國兩制」，一大目標便是為了讓港人安心。香港與內地制度差異巨大，港人對內地法治缺乏信心，多年來一直擔心內地司法長臂伸延到香港，刻下有關修訂《逃犯條例》的爭議，正正回到這個原點，港府試圖將之化為政治公關和法律技術問題處理，不僅失焦，亦迴避了問題癥結。

信心信任問題，一味靠講「得把口」是沒用的，當年中央根據一國兩制方針，制定《基本法》落實港人治港高度自治，保障香港司法獨立，正是透過機制確立港人信心信任。今次修例風波，港府認為由行政長官負責啟動移交程序，由本港法院負責把關，已足以回應外界關切，確立市民信心信任，然而現實卻是另一回事。

內地改革司法制度，比昔日有所進步，然而法治建設遠未成熟，冤假錯案時有所聞。雖然內地與西方民主國家一樣有司法互助協議，可是香港與內地的關係，並不能跟主權國之間的關係相提並論，不管當局如何費盡唇舌，強調行政長官處理內地逃犯移交不受中央影響、當事人在內地會得到公平審訊合理對待，單憑口講實在很難令公眾安心。日後倘若因為移交內地逃犯個案引發政治紛爭，行政長官永遠無法證明自己清白、沒受內地當局影響，中央也可能要蒙受不白之冤。

港府自埋政治地雷

修補撕裂前功盡廢

不少法律界人士指出，法庭就移交逃犯問題的把關能力有限，理論上只要表證成立便要「交人」。路透社稱，本港有法官擔心假如不將備受矚目的疑犯移交內地，會受到來自北京的批評和壓力，可是如果同意移交，又會受到社會部分人指摘，無論法官如何裁決，都有可能惹來政治懷疑，水洗難清。港府認為修例可以堵塞法律漏洞，將逃犯繩之於法，實際操作起來，卻有可能引發意料之外的政治風波，令行政長官、本港司法機構和中央陷入百辭莫辯的「三輸」局面，港府何苦要自埋地雷？

無可否認，當前有關修例的爭議，攙雜了愈來愈多政治操作，有些人但求達到政治目的，不斷危言聳聽，揚言修例後外資將大舉撤走、香港樓價會大跌，有人甚至以為日後示威抗議也可能被移交內地，情形就像高鐵「一地兩檢」爭議，有些人誇張渲染，彷彿走近高鐵站也有可能被公安拉到內地口岸區拘捕一樣。看待《逃犯條例》問題，應當實事求是，「撤資論」、「樓價大跌論」看不到有太多紮實憑據，然而撇開政治操作和上綱上線，修例所觸動的信心信任問題，仍然是真實的，這跟人心回歸問題是兩回事，就算現在立法會夠票強行通過，也不代表港人信心信任問題得到解決。

修訂《逃犯條例》弊大於利，政府應該先尋求與台灣達成單次移交協議，處理陳同佳案，之後再考慮是否修例。修例爭議再度觸發社會撕裂，反對和支持陣營傾力動員，這邊廂建制陣營發起聯署支持修例，稱有近50萬人參與；那邊廂反對陣營號召30萬人上街，最少26個大專組群和175間中小學有校友發起反修例聯署，政治硬碰一觸即發，後果難料。當局需要三思是否值得為修例冒上政治動盪風險，令近年修補社會撕裂的努力前功盡廢。

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