社評：易行城市大膽推動 行人專區小心設計

易行城市世界潮流

試點成敗視乎設計

「易行城市」概念在世界各地大行其道，愈來愈多人關注馬路規劃「以車為本」的弊端。巴塞羅那政府就大力推動「還路於行人」，「奪回」車輛佔用的部分街道，將之變成易行的公共空間；在美國，有研究更根據不同城市的易行度評分，城市規劃主張「以人為本」而非「以車為本」。回看香港，2015年《施政報告》首度提倡「易行城市」概念，現屆政府上台後，亦提出「香港好．易行」的口號，希望制訂整體策略，將香港構建成為「世界級易行城市」。去年運輸署展開首階段諮詢，今次提出的試點計劃，是第二輪公眾諮詢焦點，旨在制訂具體實施方案，預料明年中公布細節。

過去10年，本港私家車激增近五成，總數超過50萬輛，全港各類汽車數目直逼80萬架。香港社會崇尚自由，政府很難效法新加坡政府限制市民買車，以行政手段遏阻私家車增長。推動「易行城市」建設，鼓勵市民「以步當車」，有助減少短途汽車使用和碳排放，市民更可培養多步行的健康生活習慣。本港城市密度之高，全球數一數二，比起外國很多城市需要駕車近半小時去買日用品，港人出入滿足日常生活需要，其實相當「就腳」，「易行城市」理應大有可為，關鍵在於政策配合，做好軟硬件配套，改善行人環境，令市民覺得步行出入是舒適愜意之事。

4年前，政府提出在九龍灣及觀塘商貿區全面推動易行概念，包括研究便利私人業主興建行人天橋設施的安排，以及優化後巷、引入行人網絡的可行性，然而現今市民走在觀塘工廠區，依舊要面對人車爭路之苦，炎夏酷熱加上車輛廢氣，叫人唞不過氣避之則吉。兩年前，現屆政府拋出的「上環至灣仔北香港好易行」構思，同樣野心太大和過度理想化，未有好好考慮日曬雨淋等問題，徒靠安裝噴霧降溫系統和飲水機，是否足以改善步行體驗，令人甚為懷疑。相比之下，今次政府提出以中環及深水埗作為試點，算是較為務實，然而能否做到便民利民、達到預期後果，仍要看具體規劃設計。

行人專區勾不快回憶

趨利避害讓居民安心

美國城市規劃專家斯佩克（Jeff Speck）提倡「易行城市」概念20多年，被視為這方面的權威。他提出了易行城市10個元素，當中一些主張，諸如加強單車基建配套，鼓勵市民多用單車代步等，在本港高密度鬧市恐怕不太可行，然而斯佩克仍有很多主張值得借鑑。他指出，「易行城市」要令行人覺得安全，沿途亦要有充足林蔭和觀賞性，讓行人感到賞心悅目。今次政府的試點計劃，打算在荷李活道、蘇豪區一帶，以及連接大館、PMQ元創方等歷史建築的街道，設立部分時間行人專用區，所反映的正是兼顧易行易走和賞心悅目的思路。

斯佩克認為，交通設計以「汽車優先」害苦不少城市，增加道路容量的後果，往往是創造更多需求，最終導致更多汽車使用馬路，有時擴闊路面，只會鼓勵駕駛者提高車速，反而容易危及途人；倘若駕駛者覺得路面狹窄容易撞到人，自然會傾向減慢車速，又或索性改行其他公路，以免龜速前行。現在政府提出在德輔道中、皇后大道中一帶增加步行空間，減少汽車駛入中環核心商業區，同時又主張在深水埗福榮街、鴨寮街等市集區域試行30公里「低速限制區」，藉以改善行人環境，難免有人關注會否加劇區內道路擠塞狀况，可是斯佩克的理論，卻又提出了另一種可能，唯有透過小心試驗求證，始能肯定外國經驗和專家意見是否適用於香港。

今時今日，一提到設立行人專用區，很多人都會想起之前旺角西洋菜街行人專用區亂象叢生，中上環居民擔心設立行人專用區後，會有大量表演者進駐，成為「旺角翻版」，心情可以理解，政府必須汲取教訓，制訂合適政策和法規，以防居民受到噪音滋擾；行人專區安排只要做到趨利避害，亦可帶來不少好處，沒必要因為旺角失敗經驗因噎廢食。政府責任是多聽持份者意見，做好具體措施設計，讓區內居民安心。

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