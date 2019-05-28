社評：抗爭出位須有度 市民心中有把秤

許智峯搶手機定罪

辯方邏輯需要商榷

去年4月立法會審議高鐵「一地兩檢」期間，許智峯在會議室外搶走保安局高級行政主任梁諾施手機，閱讀及上載當中資料。裁判官裁定，許智峯普通襲擊、妨礙公職人員執行職務，以及不誠實取用電腦3項罪名成立。2016年，立法會時任議員梁國雄搶走官員文件，被控違反《立法會權力及特權條例》的藐視罪，法庭認為，議員在會議期間的言行，受《基本法》賦予的特權保護，判梁國雄無罪，然而今次許智峯搶手機發生在會議廳外，不享任何特權保護。雖然許智峯承認當日做錯，惟裁判官表示看不到被告真誠有悔意，不排除判處監禁。

誠然，誰都有權懷疑別人，然而這不代表人人都可以「執法者」自居，「替天行道」。就算撇開法律觀點，單從人情常理角度出發，強搶別人東西不可能是恰當行為。案情顯示，當日許智峯看到涉事政府職員向他瞥一眼後按手機，「貌似在記錄」，許懷疑手機內藏着「不見得光」的東西，於是出手強搶。裁判官問「搶手機權從何來」，許智峯表示，涉事職員「神態閃縮」沒有交代做過什麼，他身為議員，「有權」在立法會內「阻止和披露違法行為」。許智峯說法最危險之處，在於他覺得「有權」身兼判官和執法者，「我覺得可疑就有權出手」，這已迹近是行私刑者的邏輯，倘若人人如是，這個社會將變得相當可怕。

在許智峯口中，涉事職員是政府的「狗仔隊」。案情顯示，許不信任「狗仔隊」由來已久。根據政府說法，保安局職員只會報告議員出席情况，以及在立法會的位置等，這些都是公開資料，不涉個人私隱，然而許智峯強調不信任並非民選的特區政府，認為政府動員這麼多人「監察」，並非單純為了記錄議員出入、確保足夠人數開會，懷疑職員可能秘密蒐集資料，甚至送交中聯辦。許智峯求情時，亦呼籲法庭用「議員角度」看待事件，認為問題在於政府「公然違法」，「不當干預」立法機關，他只是希望改變制度不公，云云。

法庭的角色，是本着客觀事實從法律角度看待事情，缺乏憑據的政治陰謀論，法庭不可能採納。裁判官一再強調看不到許案涉及政治檢控，定罪源於強搶手機這一具體事實，即使許對涉事職員有懷疑，亦可有其他方法處理，毋須動粗。議員有責任監察政府，傾向批判懷疑無可厚非，最重要是講事實講道理。許表示有向私隱專員公署舉報所謂「狗仔隊」，相關聆訊即將舉行。政府職員有否違反私隱條例，違法監視議會，構成對立法機關「不當干預」，交由私隱專員公署和司法機構定斷是合適做法，最重要是各方根據程序和制度辦事，接受最終裁決結果，切勿輸打贏要。

議會文化惡質化

動粗暴力是下乘

香港政治制度畸形，功能組別的存在，以及比例代表制度直選設計的安排，都帶來了政治扭曲。前者影響議會內不同陣營勢力分佈，後者則令參選人有機會單靠選區數萬名支持者便當選，政客只需迎合支持者取態，毋須考慮主流社會觀感。少數派議員為了在制度內表達異見和抗爭，言行有時較為「出位」，並非不能理解，然而亦要合理合度。

過去10多年，本港議會文化有惡質化趨勢，小撮人認為議會抗爭「最緊要夠激」，目標可以合理化任何手段，動口不動手等於「軟弱」。有議員因為激烈抗爭行為惹上官非，雖然最終脫罪，然而必須指出，香港是法治社會，被告是否罪成，由法官根據有關罪行的定義和證據裁決，法律與情理不一定完全脗合。法官認為向主席台方向擲杯，不一定構成襲擊；在議事廳搶別人文件，仍然屬於議員特權保護範圍。這些都是根據具體案情和法律定義所作的裁決，不過從社會規範和情理角度，相信不少市民都認為，這些行為未免太過激烈，並不恰當。

早前立法會法案委員會發生肢體衝突，輿論譁然，之後泛民建制兩派議員都明顯有所收斂，反映各方均明白普羅大眾並不認同「動口又動手」，試圖將當年台灣和韓國反對派把街頭抗爭策略帶入議會的一套，強行移植到香港，只會惹來多數市民反感。立法會應重樹健康議會文化，抗爭手法可以智取，毋須力敵，動粗暴力只是下乘之策。

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