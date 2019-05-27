社評：大灣區融合課題多 港府被規劃失先機

深圳口岸調整構思多年

港府後知後覺不聞不問

粵港澳大灣區與中國其他區域發展戰略最大的不同，就是存在「一國兩制」、3個關稅區，要在諸多生產要素融合克服諸多挑戰。由於香港與內地的政治制度、官場文化不同，彼此在溝通協調上也面對一定困難。但粵港、深港兩地近在咫尺，雞犬之聲相聞，政府層面的聯絡溝通平台已建立多年，雖然有政府官員透露，香港與內地一直就口岸的規劃等有溝通，但香港政府未同意「兩地一檢」，雙方亦未正式討論。既然如此，為何不能坦然對外說明？而要顧左右而言他。

撇開具爭議的「兩地一檢」不計，深圳調整口岸的客貨運功能，將對本港北區乃至整個新界的交通配套產生重大影響。而深圳市早在2010年已有跨境貨運「東進東出、西進西出」構思，為的是減少跨境貨車橫穿其市區，但本港卻對鄰近地區這類跨境規劃參與不多。今年1月深圳市和廣東省的《政府工作報告》中，分別提到了「規劃建設口岸經濟帶，開通蓮塘口岸，推進皇崗、沙頭角等口岸重建」、「推廣實施『一地兩檢』『合作查驗、一次放行』『一站式』通關」。港府官員推說這只是深圳市的「想法」，恐怕不盡不實。4月的深港合作會議和5月的粵港合作聯席會議第21次會議，就跨境基建，政府公報重點在「爭取在年內完成香園圍邊境管制站建造工程，早日啟用新口岸」，完全未見雙方討論口岸調整議題，是對方刻意隱瞞，還是港府充耳不聞，港府欠市民一個交代。

今年2月，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布，首場規劃綱要宣講會在香港舉行，當時，輿論都認為這體現了香港在大灣區規劃中角色吃重。由於粵港兩地的政治制度、社會文化、官場作風都迥然不同，在處理規劃方面取態也大異其趣，例如，內地政府習慣於強勢主導，先聲奪人，但有時在宣傳介紹情况時，難免誇大其辭；特區政府則習慣在規劃前多聆聽、多諮詢，不輕易表態，但有時又會流於缺乏擔當，因循被動。

在參與大灣區事務中，港府面對的是中央政府及廣東省各級政府，對內地官場文化要有較透徹的了解，才能知己知彼，主動應對，為香港經濟發展爭取更多更大的利益。但迄今為止，港府一提起大灣區，就是強調創科，再就是鼓勵青年北上就業、老人北上養老，對於毗鄰廣東深圳的產業佈局、跨境基建、口岸調整，事前既不介入建言，事後亦無充分回應或據理力爭。上周有中央官員出席的深圳口岸研討會，港府亦只派駐深圳聯絡處職員參加，會後又沉默以對，充分顯示其保守心態。

融合堅守一國兩制底線

「兩地一檢」有待澄清

即使香港最具優勢的金融產業，港府在大灣區亦推廣不足，坐視商機流失。港交所首席中國經濟學家巴曙松上周就表示，2000年時大灣區金融業集聚的城市主要是香港，佔比高達73.5%，到2016年大灣區金融業集聚城市漸向香港、深圳和廣州3市擴散。可見，大灣區金融業的空間分佈正在由香港單中心向港深穗多核心演化。

相較於京津冀協同發展、長三角一體化等國家級地區發展戰略，粵港澳大灣區在融合方面挑戰最大。在經濟全球化的大背景下，人流、物流、信息流、資金流的自由流動，是大灣區發展成功必不可少的因素，因此，凡有利於促進融合的舉措，香港都應該歡迎並力促其成。不過，「一國兩制」的原則不可動搖，粵港邊界亦不容模糊。因此，「兩地一檢」語焉不詳只會徒惹爭議，究竟這是指目前珠海澳門實施的「一站式」通關模式，即將兩個關卡安排在一處，旅客仍要過兩個關但只排一次隊而已？還是如有報道所指的兩地可能「基本資料」互通，旅客只過一次關？在在都有待澄清。雖然倡議由深圳提出，理應由深圳方面解釋，但港府不可無所作為，而是有責任跟進，協調溝通，並向本港各界詳盡交代。只有這樣，才能在維護「一國兩制」的前提下，引領大灣區發展行穩致遠。

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