社評：華為處變不驚的文化啟示

華為是全球最大的電訊網絡設備生產商，由於5G技術超前被美國列為箭靶，加上太子女孟晚舟被困居加拿大，總裁任正非近日頻頻高調接受國際媒體訪問，這種危機處理的效果如何，有待分析，但當中透露出該企業的管理文化，值得關注。任正非對於「備胎」的敘述，就是其一。

中國在電子產品的開發起步較晚，技術相對落後，軟件和晶片都要依靠發達國家供應，過去只能做加工裝配，賺點勞務的血汗錢，不相信「造船不如買船，買船不如租船」的企業，開始自行研製關鍵零部件，擺脫對外國的依賴。但由於研發要投入大量的資金，更加需要精力與魄力，長期堅持不懈才能見到成果，所以並非很多企業會有識見與遠見去做研發，加上民企的資金不足，政府的支持不大，整個電子工業長期捱打落後。3年前中興通訊被美國頒布禁令，無以還擊，最後共被迫賠款25億美元，更換領導層成員，接受美國政府派員進入公司監管，接受這種「喪權辱國」的條款，就是沒有自主技術的結果。

華為不但早就開始投入巨資做研發，並且在全球設立26個研發中心，哪裏有人才就往哪裏設基地，如今「備胎」將成為正牌，其自主產品能否跟已經在市場上佔主導地位的先進技術抗衡，有待技術與商業分析，但這種自主開發的精神，是值得讚賞的，不但如此，華為總裁任正非還表示，「儘管自己（做的）晶片成本低得多，我還是高價買美國的晶片，因為我們不能孤立於世界，應該融入世界。」

既有憂患意識

也有共榮精神

能買到成熟的零部件，依然要自行研發，這是憂患意識、居安思危的智慧，現在遭到美國截擊，正好派上用場。研發成功能夠以低成本生產卻還高價購買美國的晶片，這是榮辱與共的精神。前者是對生存條件的要求，後者更需要大度的氣量和對世界不同文化的共榮意識。兩者並不互相排斥，但目前講到跟美國打貿易戰，很容易就會偏向民族大義，任正非表示：「千萬不能煽起民粹主義的風，這是害國的。我們最重要的是要冷靜、沉着。熱血沸騰、口號滿天飛，最後打仗時不行也沒用，最終要能打贏才是真的。」華為這種應對的態度與做法，才是真正的不怕事、不惹事、不避事的具體示範。

接受不同文化觀念更需要從本企業做起，任正非透露，華為的企業內聯網，有讓員工發表意見的心聲社區，即使罵公司的帖子也不會被封，反而是人力資源部要去看看他罵得怎麼樣，如果罵得很對，就開始調查，再看看前三年他的業績，業績也很好的話，就調到公司秘書處來，幫助處理一些具體問題，培訓他、鍛煉他，半年以後把他放下去，這些種子將來遲早是要當領袖的。「總說我們好的人，反而是麻痹我們。心聲社區罵我們的內容都是很具體的，我們要對具體去分析。如果沒有自我批判精神，我們就不可能活到今天。」

聽取意見接受批評

具體分析區別對待

華為在全球有18萬員工，如何激勵員工主動發揮自身的能動力，而且對企業整體發展有貢獻，這是一個企業的人力資源策略，值得討論的是對待員工不同意見的觀念，首先是欣賞提出不同意見是積極和愛護企業，同時又看「異見分子」過去的業績，以判斷究竟是「空談誤國」的無病呻吟，還是有實際貢獻但又不滿足於現狀，積極提出改善建議的建設性批評。

這種對待不同意見的做法，對國家的管治也有啟發。目前是應對民族興旺的關頭，求才若渴，要善待對國家有積極想法、又有具體報國行動的國民，不能將不同意見一棍子打倒，要有具體分析和細緻的做法，才能調動國民的積極性和歸屬感。

目前中美貿易戰所引發的，是一場持久並且範圍幅度廣深的大仗，無論企業主抑或為政者，都必須如履薄冰，如臨深淵，稍有不慎，就會帶來巨大的損失，各行各業有沒有「備胎」，國家如何投放資源做研發，揭示的是否有雄厚的應對底牌。治大國若烹小鮮，必須小心翼翼，才能烹調出色香味俱全的菜式，既能果腹，也能擺上枱面展示於眾。烹小鮮也好，做滿漢全席也好，材料不能依賴外國，最好能做到你中有我、我中有你的共融共榮的局面，對待不同的意見，還需要有大度的精神與識見。

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