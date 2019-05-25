社評：文翠珊哽咽下台 不列顛氣若游絲

脫歐成為「不可能任務」

文翠珊當不了鐵娘子

文翠珊在唐寧街10號首相府門外宣布下月7日辭職，對能夠成為英國第二位女首相感到驕傲，此情此景，難免令人憶起1990年鐵娘子戴卓爾夫人在首相府外宣布辭職一幕。當年鐵娘子在鏡頭前仍強顏歡笑，其實之前在內閣會議泣不成聲；文翠珊說到最後，也忍不住哽咽失聲。

戴卓爾夫人叱咤風雲十載，即使最反對她的人亦承認，她為英國帶來重大改變。可是文翠珊出任首相近3年，除了為脫歐空折騰，實在看不到有多少政績。也許兩人上台背景和使命的不同，從一開始已注定文翠珊難望項背。戴卓爾夫人上台，適逢國家經濟疲不能興，時代呼喚一位敢於大破大立和力排眾議的領袖。鐵娘子的新自由主義經濟改革，砸破很多工人飯碗，引發極多爭議，加劇社會分化，惟無可否認她的「死馬當做活馬醫」做法，確為英國殺出一條血路。反觀文翠珊任務是帶領英國脫歐，需要的並非「雖千萬人吾往矣」的意志，而是尋求共識的本事。文翠珊為脫歐所做的，一言蔽之就是妥協折衷，可是除非英國上下願意實事求是，否則這個折衷迴旋空間不可能存在。

2016年，時任首相卡梅倫拿國家命運作賭注，舉行脫歐公投，以為可以一勞永逸擊退「疑歐」力量，未料一敗塗地。文翠珊接任首相，強調要尊重公投結果，跟歐盟談判多時，終於得出具體脫歐方案，然而無法在國會得到多數支持。脫歐死結看似千頭萬緒，說穿了卻又頗為顯淺：英國可以「無痛脫歐」享盡好處，是脫歐派政客編造的謊言。

脫歐派聲言英國從歐盟手上「奪回主權」，將會更加富強，民眾生活會更好，不少英國人信以為真，然而現實是英國與歐盟利益環環緊扣，一旦切斷必然打擊英國經濟。文翠珊要將空想和謊言化為現實，一開始便是不可能的任務，充其量只能尋找折衷方法，討回之前交予歐盟的一些主權，同時又盡量保留與歐洲經濟整合的好處，減少脫歐對經濟民生衝擊。這種折衷脫歐方案，只會永遠被脫歐派視為「假貨」，留歐派亦不會接受，即使文翠珊再三微調，也不會贏得他們支持。

眼見脫歐方案在國會三度闖關失敗，文翠珊為了盡最後努力，日前拋出「大膽新方案」，容讓議員表決是否再度舉行脫歐公投。在野工黨黨魁郝爾彬近期言論似有支持「二次公投」傾向，也許文翠珊以為新方案可以拉攏工黨，可是這個「大膽方案」邏輯根本荒謬至極——由於脫歐方案得不到脫歐死硬派支持，所以要加入「可以不用脫歐」的元素，去爭取留歐派支持脫歐方案。脫歐鬧劇發展到如此地步，已經是沒有最荒謬只有更荒謬，反映文翠珊方寸盡失，觸發閣員及後座保守黨議員不滿，保守黨下議院領袖利雅華辭職，文翠珊末路窮途，下台是唯一選擇。

社會撕裂民粹派坐大

英國硬脫鈎風險增加

脫歐公投踏錯了第一步，就算文翠珊如何努力，也不可能令死胡同變成康莊大道。文翠珊當不成鐵娘子，歷史學家只會視她為一事無成的過渡人物，惟就算唐寧街易主，「無痛脫歐」是鏡花水月這一政治現實並不會改變，新首相一樣要面對脫歐問題所造成的政治和社會撕裂。聯合王國究竟還要為脫歐折騰多久，實屬未知之數。

脫歐鬧劇讓英國民眾看清楚保守黨和工黨的不濟，見盡兩黨高層各懷鬼胎，有人為仕途打小算盤，燙手山芋最好留給別人；有人擔心脫歐問題加劇黨內分裂，騎牆走位蒙混過關。時至今天，外界仍不知道工黨是否真的支持二次公投，也不知保守黨究竟想怎樣。

本周歐洲議會選舉，英國民調顯示兩黨遭選民唾棄面臨重挫，異軍突起的是脫歐留歐立場鮮明的政黨，包括英國獨立黨前黨魁法拉奇新成立的脫歐黨，以及反對脫歐的自民黨、綠黨等。整體而言，旗幟鮮明支持或反對脫歐兩大陣營，各有三成半支持度，然而留歐陣營政黨較多，力量分散，反觀脫歐黨一枝獨秀，支持率逾三成，比起保守黨工黨民望總和還要高。倘若脫歐黨大勝，右翼民粹主義勢力將進一步膨脹，脫歐強硬派氣勢更盛。下任保守黨首相大熱約翰遜，主張可以無協議脫歐，即所謂「硬脫歐」。脫歐黨大捷，有可能幫了約翰遜一把，促使保守黨走得更右。英國不惜一切走上硬脫歐之路，可能性不能排除。

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