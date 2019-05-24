社評﹕德國庇護暴亂案逃犯 港應提引渡據理力爭

首宗港人外國庇護

損害香港國際名聲

2016年農曆新年旺角暴亂，黃台仰、梁天琦、李東昇等本民前成員，被控暴動、襲警等控罪，去年6月梁天琦兩項罪名成立，判監6年，黃李二人則棄保潛逃，遭香港法庭通緝，直至近日黃台仰接受英美媒體訪問，外界始知他們已於去年5月獲德國提供難民庇護。本港《逃犯條例》修訂爭議白熱化，反對和支持陣營均在展開政治動員。黃台仰現在公開庇護一事，不諱言一大目標是呼籲關注《逃犯條例》修訂。港人對修例有憂慮，可是黃台仰一些說法，諸如他一旦回港「有機會被移交到內地」等，流於危言聳聽，一來修例草案註明涉及政治控罪的個案一定不會移交，二來香港與德國的移交協議訂明，除非德國同意，否則涉事者不會再被移送到其他地區。

歐洲重視人權，德國政府不時為中國異見人士及家屬提供庇護，最為人知個案是諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，即使如此，近年中德關係並未太受人權問題影響，一大原因是德國政府奉行「沉默外交」，未有像美國般不時將人權問題政治化，作為政治操作和輿論戰工具。劉霞重獲自由，即與德國低調斡旋有關。黃李獲批難民庇護後，德方從未多言，很難將事情扯上政治陰謀論，諸如配合美國「助攻」向華施壓，不過德國當局判斷是否有偏差誤解，卻可以商榷。

根據聯合國《難民地位公約》，但凡基於「有憑據的恐懼」，擔心因為種族、宗教、政見等原因遭到逼害，被迫離開原本所居地的人，都可視作難民，就算歐盟內部，過去亦有西班牙巴斯克分離分子被指與激進組織有關，在其他歐洲國家尋求庇護；前年加泰羅尼亞分離主義領袖普伊格德蒙特等人出走比利時，亦曾惹來尋求庇護揣測，惟比利時高官態度並不客氣，最終一眾加泰領袖並未求庇。

在西方主流論述中，尋求庇護往往令人聯想逃避專制，惟現實並不盡然如此，美國中情局前僱員斯諾登去國即屬一例，問題只在於這些涉及西方國家的個案，通常不會被上升到意識形態層面借題發揮。一般而言，尋求庇護者必須證明在原居地面臨檢控逼害風險、不會得到公平審訊。在當前圍繞香港問題的政治語境下，德國給予黃李庇護，自然很容易被解讀為德方判斷兩人返港將受逼害，無法得到公平公正審訊。對於香港來說，這是極為嚴重的指控，必須認真看待。

香港司法獨立公正

港府應交涉正視聽

香港是法治社會，強調司法獨立。近年本港法院審理不少政治案件，由七警案到旺暴案、佔中案，雖然裁決並非人人滿意，惟社會普遍認同法庭秉公審理，被告不滿定罪或刑期，可以上訴據理力爭，終審法院「雙學三子案」等裁決均反映，本港法庭有好好把關，確保量刑輕重有度。國際研究及評級機構「世界正義工程」（WJP）最新公布的法治指數，香港位列全球16，排名與去年相同。港府修訂《逃犯條例》惹來滿城風雨，會否影響明年法治指數排名不得而知，惟WJP表示，過去一年香港法治表現仍然優秀，倘若去年德國當局給予黃李庇護，是因為「難獲公平公正審訊」，未免有失偏頗，不符合香港法治實際情况。港府有必要透過爭取引渡黃李澄清，還本港司法獨立一個公道。

黃李主張港獨，德方決定提供庇護，若非因為不信任香港司法制度，就是關注二人會否因為政治信仰，在香港遭到公權力逼害。港府針對港獨劃下紅線，將鼓吹港獨自決的參選者「DQ」（取消資格），以及取締香港民族黨，反對者認為損害言論自由和參選權利，支持者認為有必要維護憲制基礎，言論自由並非沒有界線。德國外交部關注本港反對派政治空間收窄和言論自由情况，惟同時亦說，香港人權狀况「整體良好」。如果德國難民局是因為黃李的政治信仰，擔心他們在港受到政治逼害，這一判斷是否合理合度、準確反映當前香港整體人權狀况，顯然需要斟酌。

今次事件有損香港國際聲譽，港府應與德方交涉，了解德方向黃李批出難民庇護的理由。黃李涉及暴動案，棄保潛逃，就算現在二人獲得庇護，成功引渡機會不高，港府仍應據理力爭，向德方提出引渡要求，爭取透過司法渠道，闡述本港司法獨立情况，重申香港奉行法治，被告必定會得到公平審訊。

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