社評：環聯掌全港信貸資料 保安疏漏半年未堵塞

環聯與美政府部門合作

諮委有前情報國安官員

香港環聯前身於1982年成立，1999年由美國環聯（TransUnion）收購。環聯國際業務遍及多地，跟美國各級政府部門素有合作，美國環聯網站顯示，其諮詢委員會（Government Advisory Board）既有華府前高官、國土安全事務專家，還有國防部及中情局背景人士。曾任中情局資訊科技總監的Doug Wolfe，便於去年8月加入。根據美國環聯官網文章的描述，保護億計美國人信貸金融資料，事關國家安全大事，美國環聯作為「國家基建保護計劃」一部分，在這方面扮演重要角色。

相比之下，環聯對於香港居民信貸資料的保護，可謂差天共地。本報去年發現，環聯網上索閱資料程序出現嚴重漏洞，未有認清客戶身分便提供個人信貸資料，保安粗疏兒戲，理論上只要掌握竅門，任何人只需知悉某人身分證號碼，繳付有限費用，就可以「起底」取得其最敏感私隱資料。事件曝光後，環聯雖然暫停了網上查閱服務，並在立法會向公眾致歉，然而環聯處理港人敏感資料的粗鬆程度，着實令人費解。

環聯的信貸資料庫，擁有超過500萬香港居民的借貸資料，本地銀行將客戶資料託付給環聯管理，只要在香港申請過信用卡或按揭、借貸，不論國籍，環聯都有紀錄。對銀行而言，保障客戶資料是重中之重，當然期望環聯以嚴謹態度處理資料。金管局和銀行公會要求環聯遞交調查報告以及有所改善，始能恢復網上查閱服務。近年環聯積極開拓個人索閱信貸報告的市場，環聯為了生意，理應盡快完善系統堵塞保安漏洞，讓服務得以恢復，可是事隔差不多半年，環聯有關服務仍然未能恢復，急於索閱個人信貸報告的市民，現時唯有大清早親身到環聯辦公室排長龍輪籌。

民衆信貸資料陷風險

環聯完善有責勿拖拉

環聯向銀行公會提交的調查報告，證實部分網上登入環節存在嚴重（Critical）及高（High）風險。有銀行界人士指出，保安漏洞涉及公眾利益，正常應當在兩三個月內解決，然而環聯的報告，並未提出確切可行的堵塞保安漏洞方法；叫人更感驚訝的是，報告對於網上查閱系統的保安措施及整體保安情况，竟然沒有提出任何意見或下結論，內容還出現離譜錯誤，同一評估項目在不同章節被歸類為不同風險級別。調查報告如此馬虎粗疏，難免令人質疑環聯方面是否有心處理保安漏洞。

銀行公會批評報告不完整不一致，拒絕「收貨」，要求環聯重新修訂，提交「專業且全面」的獨立評估報告，問題是環聯並非銀行，不受金管局或銀行公會監管，嚴格來說，銀行公會只能要求環聯「積極配合」。公會向環聯提出多項要求，包括加強網絡系統安全、改善監控流程、委託獨立第三方機構評估保安新措施成效等，理論上環聯可以當作「耳邊風」。誠然，環聯與銀行唇齒相依，維持良好合作關係有利雙方，不過由於環聯的業務在港「只此一家」，銀行決定是否借錢給客戶，有時仍得靠環聯提供信貸資料，在這樣的壟斷市場環境，倘若環聯存心撒賴不合作，銀行界亦無可奈何。

香港是國際金融中心，在港居住的不止是香港市民，環聯手握本港大量敏感信貸財政資料，政府不能簡單視之為一般商業機構。倘若環聯拖拖拉拉，調查報告繼續敷衍了事，網絡保安問題遲遲沒有得到妥善解決，政府便應該介入，研究加強監管辦法。當局必須確保環聯全面提升保安水平，不能將貨就價，草草了事。當前國際形勢錯綜複雜，從保障私隱和安全角度考慮，政府對於環聯這類獨特商業機構，必須有足夠監管工具。政府有責任確保本港居民敏感財政資料不會輕易落入他人手中，當局應考慮各種可行措施，包括借鑑外國經驗，引入市場競爭對手，打破由一間美資公司壟斷全港個人信貸資料的局面。

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