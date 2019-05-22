社評﹕逃犯死結愈綁愈死 社會撕裂危機重現

政府失策未理順民情

泛民找美國幫腔誤事

政府推動修訂《逃犯條例》，過去數天事態發展急轉直下。鑑於立法會法案委員會陷入僵局，成立超過5周仍然無法正常運作，政府決定將草案直接提交立法會大會，繞過法案委員會審議程序。在北京，主管港澳事務的國務院副總理韓正表示，中央「完全支持」特區政府開展修例工作，強調港府做法符合《基本法》，「有利彰顯香港社會法治」，呼籲香港各界理性討論；在華盛頓，多名泛民人士獲美國國務卿蓬佩奧接見。蓬佩奧表示關注港府修例建議，認為這會「對香港的法治構成威脅」。本港內部政治因素與外部國際因素交織糾纏，導致《逃犯條例》修訂死結愈綁愈死，局勢來到這一步，各方不易善罷甘休。

港人對內地司法制度缺乏信心由來已久，兩地討論逃犯移交問題廿多年，至今仍然未有移交協議。港府認為以個案方式處理移交逃犯，由法院把關，已足以回應外界對今次修例的關切，現實卻是另一回事。誠然，目前一些有關修例的說法，諸如日後在港參與遊行集會都有可能要移交內地等，未免流於誇張渲染，然而內地法治未成熟亦是不爭事實。政府倉卒修例，未有理順社會疑慮，無疑是一大敗筆，至於泛民的策略，顯然亦大有問題。

政府推動修例，建制派內部有不同聲音，並非鐵板一塊，有建制派議員更一度表示，對條例「直上大會」有保留，擔心做壞規矩，可是隨着最近中央高調支持港府修例，建制派口徑亦轉趨一致。從泛民的角度而言，當然有理由認為中央表態令建制派「歸隊」，不過話說回來，刻下中美角力激烈，泛民借助外部勢力反對修例，中央不可能無動於中。泛民一邊反對中央介入，另一邊卻又找美國幫腔，難免惹來政治質疑，很難穩站道德高地。

行政長官林鄭月娥認為中央表態「理所當然」，皆因外部勢力介入，已令事件提升至一國兩制和《基本法》憲制層面。泛民反駁有關說法「倒果為因」，然而事實擺在眼前，過去一年華府對北京咄咄逼人，港人看在眼裏，均知美方來者不善，惡意滿滿。在此背景之下，部分泛民人士仍然去找華府高官政客，但凡有留意中美角力的人，都會關注香港會否淪為政治棋子，捲入大國博弈之中。中央不會容忍美方干預香港事務和中國內政，泛民的做法，將香港推向中美角力漩渦，看不到對解決問題有何幫助，反而導致中央認為更有必要表態過問。

草案直上大會是下策

豁免經濟罪應再審視

《逃犯條例》爭議愈演愈烈，既令立法會陷入僵局，亦令社會撕裂惡化。泛民在法案委員會鑽空子拉布，建制派在內會運用權力出招反制，兩派鬥打茅波，最終導致法案委員會無法運作，議事堂出現肢體衝突。現在政府繞過正常程序，罕有將修例草案「直上大會」，同樣是有權用盡、做壞規矩。雖然政府打算預留至少60小時討論，然而大會始終很難代替法案委員會逐條條文審議的作用，以當前政治對立形勢，過去兩星期法案委員會的亂局，不排除在大會又再上演。政治撕裂源於非此即彼、沒有討論餘地。放眼當下，議會內泛民建制劍拔弩張；議會外，反對和支持修例力量又在密鑼緊鼓政治動員，社會撕裂陰霾再起，這個初夏香港難望平靜，情况令人憂心。

中央嚴厲打貪，一些內地經濟罪犯藏身香港，多年來內地都希望將他們繩之於法。港府推動修例，強調要堵塞法律漏洞，可是當前的條例草案，剔除9項主要關乎經濟商業的罪行，留下不少缺口，反而令香港繼續成為經濟罪犯「天堂」。政府草案問題多多，最理想做法始終是「兩步走」，先與台灣達成單次移交協議，處理陳同佳案，之後再從長計議考慮修例問題，現在「直上大會」是下策，為免加劇政治震盪，政府有責任更多解說，盡力釋除社會疑慮，特別是一些過度誇張的說法，同時亦應重新檢視，應否豁免多項經濟罪行、變相袒護商界。

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