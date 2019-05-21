社評﹕美國升級打壓華為 莫須有如昔日侵伊

打擊華為增貿戰籌碼

美出重招盼一石二鳥

中美貿易戰爭持不下，美國總統特朗普對華「極限施壓」，為的顯然已不是縮窄貿易逆差，而是要遏阻中國發展、力保「美國第一」霸權地位，然而中方絕不接受華府提出的「不平等條約」，《金融時報》北京分社社長Tom Mitchell指出，中國已準備打一場曠日持久的貿易戰爭。美方企圖逼北京簽城下之盟，面對「老鼠拉龜」處境，此時出手對付華為，可以增加談判籌碼，然而華府目的顯然不止於此。

華為5G技術領先全球同業，性價比也最高，華府已不止一次表明，5G競賽絕對不能輸給中國。這次華府出手打壓，主要分為兩部分，一是由特朗普簽署行政命令，宣布國家進入「緊急狀態」，禁止「對國家安全構成風險」的交易，中國通訊設備成為主要矛頭；二是將華為等近70間企業，列入出口管制清單，美國企業必須取得商務部特許，始能向華為出售產品和服務。華為在美國沒有多少業務，第一招影響有限，相比之下第二招便嚴重得多。

路透社等傳媒報道，華為在美國的主要生意伙伴，包括晶片生產商英特爾、高通和博通等都已停止向華為供貨，直至另行通知，至於Google亦暫停部分與華為業務合作，未來華為推出的新智能手機，雖可繼續使用開放原始碼的Android系統，惟無法使用包括Google Play、Gmail和YouTube等應用程式及服務。這對於華為智能手機在國際市場，特別是歐洲方面的競爭力，將構成嚴重影響，畢竟Android作業系統全球市佔率超過七成，對於很多用慣Android手機的消費者，沒有了Gmail等服務，等同廢了一半武功，產品吸引力必然下降。

華為表示早有「Plan B」，多年前已着手研發自家操作系統平台，旗下的海思半導體亦能設計出高端晶片，然而負責生產的台積電會否因為美台政治壓力，停止與華為合作，仍是未知之數。當今全球產業鏈環環緊扣，華為的「備胎」計劃，很難填補每一環節，替代原先來自美國的產品，然而同一道理，美國科技巨企突然少了華為這樣的大買家，亦是一場災難。

華為不單5G發展領先全球，也是全球第二大智能手機生產商。若說美國對華加徵關稅發動貿易戰，是既傷己又傷敵，現在美方向華為下重手，美國科企一樣大受影響，《金融時報》指出，美國高通和博通不能與華為做生意，損失相當慘重，全球5G發展也會拖慢。美國半導體業界已提出異議，然而特朗普政府鷹派當道，不容太過樂觀。

濫用「國家安全」之名

美霸凌促科技自立

在歐洲，華為一直致力釋除各國政府對國家安全問題的疑慮，雖然有監管機構質疑華為產品技術設計仍有漏洞不足，惟從未發現過任何惡意「後門」，美國以「國家安全」為由封殺華為，從未提出確鑿證據，說來說去就是意識形態掛帥，總之中國是「敵人」，所有中國企業的產品服務都有可能「包藏禍心」，近乎是「莫須有」，如此不合理、不公不義的事，卻未見美國輿論提出商榷和反對，輿情最多只是計算得失多少。

2003年，華府一句「伊拉克發展大殺傷力武器」，以不實指控發動戰爭，美國傳媒淪為傳聲筒，直至戰爭結束後才證實，伊拉克根本沒有生化核武。當前美國對華發動經濟戰爭，整體氛圍與2003年小布殊攻打伊拉克，有不少契合之處，中國企業遭砌辭打壓，莫說華為，就連中國中車光明正大在紐約市地鐵新列車設計比賽勝出，新車廂大部分零部件都是美國製造，符合當局要求，仍有美國政客找碴，以「國家安全」為名，要求否決中國企業投標。凡此種種均突顯，中國高科技製造業發展神速，令美方感到威脅，所以才要羅織「罪名」打擊。

華府封殺華為，再度突顯「科技自立」的重要。近年中國推動供給側結構改革，為的就是完善產業鏈，歐盟方面也愈益關注facebook、Google等美國科技巨企壟斷市場，甚至發起反壟斷訴訟。這次華府的「科技霸凌」，長遠必會促使中國和歐盟等經濟體加快科研產業發展，以免受制於人。

歡迎回應 editorial@mingpao.com