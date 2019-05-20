社評：自律維護言論自由 規限高科技保私隱

基督城呼喚峰會協議

媒體自律防極端資訊

在新西蘭基督城造成51人死亡的恐襲事件中，疑犯施襲的同時於facebook上直播實况，引起全球震撼。在事發後24小時內，facebook雖然刪除了逾百段槍擊案視頻，還聲稱阻止了成百萬視頻的上傳，卻仍然無法阻止恐襲片段變種流傳。「基督城呼喚」峰會由新西蘭總理阿德恩和法國總統馬克龍連袂發起，除新西蘭和法國外，英國、加拿大、印尼等7國和歐盟均派員與會並簽署峰會協議，澳洲、德國、日本、印度等8國雖未與會，亦簽署了協議，與會並簽署協議的還有亞馬遜、facebook、Google、微軟、Twitter和YouTube等科企巨擘。

峰會期間，微軟、Twitter、facebook、Google和亞馬遜等5家公司發表了聯合聲明，稱將明確禁止恐怖主義和暴力極端內容；加強檢查直播者的身分，以減低網上傳播恐怖主義和暴力極端內容的風險；定期發布必須刪除的內容報告；共同努力改進人工智能和發現恐怖主義內容的程式，提高檢測和刪除恐怖主義、暴力極端內容的能力。「基督城呼喚」協議是一個自願參與的框架，在防範極端主義和恐怖主義內容方面，全靠科技公司的自律和承諾，一個包括55隻基金、規模達5萬億紐元（約25.74萬億港元）的投資團體，將為協議提供財務支持。

隨着社交媒體日益發達，各種虛假資訊、恐怖主義和暴力極端主義的內容充斥網絡，在網絡巨頭為人詬病的同時，亦有人期望各國政府採取法律手段，強迫科技公司審核其網上平台內容。事實上，在德國，社交媒體若24小時內未清除「非法內容」，將面臨最高合4億港元的罰款；澳洲政府已立例，社交媒體若未能迅速刪除「令人憎惡的暴力材料」，將面臨高達總收入10％的罰款，負責人亦面臨長達3年的監禁；英國政府上月推出白皮書，建議立法強化網絡平台自我監管，保護用戶免受虐童影像、網絡欺凌、極端思想和恐怖言論等有害內容影響。

不過，對於政府立例監管或強迫網絡公司監察網上言論，需要謹慎對待，對於極端、激進的內容定義也必須小心處理。當人們批評中國內地當局嚴控網上言論，強迫微信、微博等社交媒體刪帖封號的同時，不宜對西方國家政府的同類性質作為採取「雙重標準」。總之，對於政府公權力介入網上內容的審查篩選，必須輕拿輕放，而不應輕易鼓勵提倡，對於當權者厭惡言論自由的天性，任何時候都不應放鬆警惕。

政府角色宜小心處理

人面識別須立法規限

正因為如此，對於「基督城呼喚」峰會這類由政府推動、媒體承諾、企業資助的網上自律模式，應是目前值得期待的網上反恐防暴方式，而新西蘭政府對此事的理性冷靜取態，亦值得各國政府效法。

基於同樣的理由，三藩市可能成為全美首個禁止政府使用人臉識別技術的城市也令人深思。隨着科技的進步，人臉識別給電子支付、打擊犯罪、尋找失蹤兒童等帶來的正面作用無疑是巨大的，但它對個人私隱的侵害以及對個人資料泄漏帶來的風險，也是顯而易見的。作為漸趨成熟的實用技術，它是滅罪利器，又是一柄雙刃劍，可以造福民生治安，也可以用來監控民眾。

人臉識別在追緝罪犯方面確有優勢，但關鍵是怎樣使用，追逃緝兇應是定向的，嚴格限定提取範圍，無關人等、無關信息不應隨意提取。然而很多地區的「天眼」技術，只要路人走過，其年齡、性別、身分證號碼等個人資訊就一覽無遺……私隱保障、規章限制蕩然無存，在這種情况下，高科技就成了幫兇。

在此問題上，與網絡審核不同，政府立法限制公權力、保護私隱，必不可少。在本港，公共場所的攝錄機早已無處不在，加上八達通和未來的智慧燈柱，市民行蹤幾乎無所遁形，受三藩市啟示，人臉識別的使用，必須完善立法，明確用途範圍，獲授權部門提取資料亦應嚴限，在生活便利、打擊犯罪和保障私隱三者間取得平衡。

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