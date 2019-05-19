社評：遏抑招標售樓見進展 防鑽空子政府勿鬆懈

針對標售違規提檢控

罰則太輕恐欠阻嚇力

做生意理應明碼實價，然而在香港買樓置業，卻無法保證這一點。香港樓市遊戲規則向發展商利益高度傾斜，昔日政府容許「發水樓」，導致單位可用面積「碼不明」，現在招標賣樓則出現「價不實」情况。

過去半年，招標賣樓成為新盤銷售常態，招標單位亦由過往以豪宅或特色戶為主，變成上車盤也包羅其中。今年首季「標售」的一手單位，佔首季整體成交量接近三成。發展商以暗標形式推售中小型單位，既無價單亦無底價，準買家掌握資訊非常有限，有可能受誤導出價過高。另外，招標單位售出後，往往只會在成交紀錄冊顯示成交價，個別樓盤不會準確標示發展商提供的折扣回贈，這些優惠隨時等於樓價一成以上，外界根本搞不清招標單位的折實價，令發展商有機會抬高新盤售價，受影響的不僅是一手買家，還有二手市場，皆因很多二手樓買家都會緊盯新盤行情，決定入市策略。

2013年，政府成立銷監局，監管發展商銷售新樓情况，希望提高新盤銷售資訊透明度，然而6年來局方提出的檢控僅得5宗，不少人質疑局方監管不力，處事被動不夠積極，形同「紙老虎」。當前發展商招標銷售中小型單位手法，令買賣雙方信息不對稱情况變本加厲，影響市場透明度。今次銷監局主動調查，首度針對「標售」成交資料透明度不足，起訴發展商違反一手樓銷售條例、未有在成交紀錄冊列出支付條款完整資料，具有象徵意義，有助局方洗刷「紙老虎」形象，然而阻嚇作用有多大，仍須拭目以待。根據一手樓條例，賣方未有在成交紀錄冊列明折扣優惠等資料，一經定罪罰款最高也不過是50萬元，以本港樓價之高，這樣的罰款金額對發展商來說，可謂九牛一毛不痛不癢。政府應考慮加重罰則，增加銷監局人手和監管權力。

中小型單位招標成風，惹來社會廣泛批評，面對政府和輿論壓力，發展商過去一個月似乎有所收斂，新盤「標售」佔整體成交比例，由4月初超過七成的高峰回落，降至四成多的水平。為免政府出手加強監管，業界強調自律。4月初，地產建設商會成員同意，所有「非豪宅」新盤，首批推出的最少兩成單位，必須以價單形式發售，以招標形式發售的單位，亦要公布招標文件內容。及至近日，地建會還提出進一步收緊「標售」限制。商會發出指引，為豪宅單位下定義，實用面積1076方呎或以上單位屬於豪宅，可以「標售」，其他單位一律要以發價單形式推售，呼籲會員下月1日全面落實。

發展商奇招多多

標售「收斂」難盡信

對於地產業界連串舉措，政府官員似乎頗為滿意，運房局長表示，留意到招標售樓問題「正在逐步改善」，然而超過四成的「標售」單位比例，其實仍然相當高。部分發展商會否千方百計鑽空子，繼續濫用招標方式售樓，仍須密切留意。地建會的指引，說到底並無約束力，非會員更不必遵守。部分商會成員對於根據單位面積規限「標售」有保留，提出反建議，主張以房間數目作為參考標準，3房或以上單位可以標售，商會表示短期內開會商討最終定案，千呎以下單位不得標售的指引，不排除在最後關頭有變。

本港樓盤「奇則」多多，現今一個實用面積五、六百呎的單位，發展商有本事將之設計成3房單位。市場上既然可以有納米樓，當然也可以有納米房。倘若改以房間數目規限「標售」，誰也不敢排除部分發展商會鑽空子，利用納米房湊數，繼續「標售」中小型單位。市民最擔心的是，近期地產業界的「自律」、「收斂」，僅是門面工夫走過場，一旦輿論壓力稍為減少，便故態復萌，繼續利用各種刁鑽手法托價賺到盡。政府絕對不能因為近期「標售」情况稍為改善，便掉以輕心，以為一切問題已迎刃而解。倘若地產業界自律淪為空談，政府便應積極介入，透過修訂法例，打擊不良營銷手法，保障置業者利益。

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