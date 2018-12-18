社評：主動說好香港故事 維護單獨關稅地位

林鄭述職獲中央肯定

總理巧提單獨關稅區

今年是改革開放40周年，習李發言均表示，希望香港能夠把握國家改革開放進入新階段的機遇，實現新發展，作出新貢獻。去年林鄭述職，習近平提到落實一國兩制，關鍵在於特區政府嚴格按照憲法和《基本法》辦事，將中央全面管治權和香港高度自治權有機結合。相比之下，今年習李公開發言，未有提及國家安全議題，習近平一開始即肯定特區政府「堅定維護一國兩制方針和《基本法》」，反映中央認為港獨受到遏制，香港政治形勢相對穩定，可以多談繼往開來而非查找不足。

今次林鄭述職，中央評價相當高，當中既有對林鄭個人行事作風的稱許，亦有對特區政府施政的肯定，例如「認真謀劃香港長遠發展」、「積極參與粵港澳大灣區建設」等等。值得留意的是，李克強特別提到，「在錯綜複雜的國際形勢下，香港作為自由港和單獨關稅區，經濟保持平穩增長，來之不易」。李克強這番說話，既是間接回應了早前美國國會「美中經濟與安全審議委員會」的報告，亦希望藉此重申香港的獨特之處，以示對香港的支持。

港英時代以來，香港一直是國際公認的自由港和單獨關稅區，即使回歸後的20個年頭，國際社會對於香港是有別於內地的單獨關稅區，也從來沒有懷疑。《基本法》第116條明言，香港特別行政區為單獨關稅地區，1990年代美國通過的《香港政策法》亦確認香港這一地位，不過隨着中美鬥爭愈演愈烈，落入修昔底德陷阱，香港也捲進政治漩渦之中，單獨關稅區地位突然成為美方炒作對象。

近期中美港三地有不少政治互動，這邊廂有泛民和建制議員分別訪美，了解美國對香港的取態；那邊廂，美國駐港總領事訪問北京，與國務院港澳辦主任張曉明會晤，美領館發言人表示兩人討論了「港澳最新發展」。有議員訪美後聲稱，美國政界認為，倘若再有人參選遭「DQ」（取消資格）、出現《基本法》23條立法等5種情况，單獨關稅區地位便會撤銷，云云。有關說法是否準確和有代表性，暫難判斷，不過以當前中美鬥爭態勢，美國政界鷹派為求打擊中國，顯然不介意利用任何手段，香港對美方雖有經濟利用價值，然而也不過是一枚棋子。最近美方指控華為副董事長孟晚舟利用本港空殼公司與伊朗交易，違反美國制裁伊朗禁令，更有可能成為美方最新口實。

美方對孟晚舟的指控是否成立，真相仍待確立。誠如美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey D. Sachs）所言，美國大搞「治外制裁」（extra-territorial sanctions） ，將美國單方面制裁某國的措施強加於第三方，禁止其他人與某國交易，本身便大有問題，易地而處，「華府亦不會接受其他國家指令美企可否跟誰做生意」，不過如果美方有心打「香港牌」，孟晚舟事件可說是相當現成的炒作材料，中央和香港顯然要做足準備，應付美方可能加緊拿香港做文章。

習慣安逸外部環境

新形勢對港考驗大

李克強談到香港經濟保持平穩增長，特意加上「錯綜複雜國際形勢」以及「單獨關稅區」這兩個註腳，反映中央明白當前中美博弈激烈，香港無可避免受到牽連，中央會全力支持本港作為自由港和單獨關稅區的地位。當然，如果美國政界決意拿香港做文章，香港也無法控制，不過特區政府可以向其他國家多做游說工作，反駁無理指控，以正視聽。香港是中國一部分，在外交層面沒有角色，行政長官向中央和港人負責，與美國無關，沒理由為了美方的政治化指控，跑去美國「解畫」。香港的自由港與單獨關稅地區地位，並非華府說了算，然而無可否認的是，華府帶頭唱衰香港，有可能影響其他國家對香港的觀感，特區政府爭取國際社會了解，不能太過被動。

根據《基本法》，中央負責管理與香港特區有關的外交事務，同時亦授權特區政府按照一國兩制框架，自行處理一些對外事務。過去香港長期享有平靜的外部政治環境，處境安逸，現在特區政府是否有足夠心理準備和對外事務人才，應付急轉直下的國際形勢，情况令人關注。習近平對香港提出4點希望，其中之一是「講好一國兩制成功實踐的香港故事」，特區政府這方面經驗相對缺乏，能否妥善做到，將是一大考驗。

■歡迎回應editorial@mingpao.com