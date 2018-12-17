社評﹕改革開放40年 中國面臨再出發

滄海桑田經驗獨特

思想解放良性循環

40年的改革開放，稱得上滄海桑田，中國過去40年的變化是令人驚訝的，從經濟總量只佔全球1.8%的貧窮國家，發展到佔全球14.8%的第二大經濟體；從人均GDP只有384美元，在全球200多個國家排在倒數第七位，今年中國人均GDP預計將達到9281美元，躋身中等收入國家之列；從1978年到2018年，內地出國留學人員累積已達519.49萬人，與新加坡總人口相若，成為全球留學第一大國。

正如1991年諾貝爾經濟學獎得主高斯（Ronald Coase）所言，中國的改革開放是二戰以後人類歷史上最為成功的經濟改革運動，中國經濟的發展無法用西方制度經濟學來解釋，其成功是「人類行為的意外後果」（the unintended consequences of human action）。的而且確，在所有社會主義國家的轉型中，中國既未如蘇聯般解體崩潰，亦未如東歐國家般完全轉向資本主義，更未如古巴、朝鮮等國陷入貧窮孤立的窘境，創立社會主義公有制同商品經濟兼容的經驗，是中國的獨一無二創舉。所以說，中國過去40年的經驗是十分獨特，甚至可以說是獨一無二的。

改革開放40年中國究竟做對了什麼？事情固然很多，首推制度創新，但這種制度創新並非「頂層設計」的結果，而是「摸着石頭過河」、破禁踩線的結果，從農村分田到戶，到城市個體戶，改革初期的所有突破都是違反當時法律的；即使是設立經濟特區、引進外資等舉措，當時也都於法無據。同時，政策的寬容，容忍不平等，打破大鍋飯，讓中國從集體貧窮到讓一部分人先富起來，讓一部分地區先發展起來。

而這一切都離不開思想解放，40年內地先後經歷了三波思想解放的歷程，包括第一次1979年「實踐是檢驗真理的唯一標準」的大辯論，第二次1992年鄧小平南巡後「姓資姓社」的大爭論，第三次則是世紀之交中國加入世貿組織（WTO）之前圍繞着「加入WTO究竟是利大弊大」的大討論。事實證明，每一次都實現了「思想解放——改革開放——經濟增長」的良性循環。

民主法治詬病最多

環境污染代價沉重

當然，內地的民主法治建設、新聞和言論環境，仍最為人詬病。40年經濟大發展也令中國付出了環境污染、資源破壞、社會道德下滑等諸多沉重代價，一方面，外資對中國市場趨之若鶩，另一方面，外資公司又對中國的營商環境諸多抱怨，甚至影響到中國與歐美的政治關係；一方面，中國已有115家公司躋身世界500強之列，另一方面，每年卻有大量民營企業家移民外國，用腳投票，這種焦慮從何而來？很值得當局深思。

國情與世情都發生深刻變化，貧富差距不再是激勵人心的工具，而是社會矛盾的導火線，公平正義才是包容性發展的要義。中國作為世界第二大經濟體，也不再是簡單的世界市場和世界工廠。

值得注意的是，上述幾次思想解放運動，都是在內憂外患倒逼下的結果，當下，中國經濟發展到了樽頸階段，下行趨勢明顯，各類經濟社會風險正在集聚，特別是美國和西方的全面圍堵來勢洶洶，中國要以大改革大開放化解危局，就要拿出2001年加入WTO的勇氣。

新一波的改革開放，不能也不應靠民間違法來突破，而有賴於中央的「頂層設計」，因此，改革開放2.0版本，也是對中央高層壯士斷腕決心和魄力的考驗。近年，有關中國改革的方向之爭又甚囂塵上，國進民退、言論空間的壓縮都令人擔心改革倒退，12月13日中央政治局會議提出，明年要「堅持深化市場化改革、擴大高水平開放」重申改革的「市場化」方向，可一紓國內外的擔憂。高水平的開放，也不止是減稅優惠那麼簡單，還應引入先進的思想觀念和管理體制，營造適應全球化的現代經濟體系和良好營商環境，加快與各國的自由貿易協定（FTA）談判和自貿區建設，迎接WTO改革的挑戰。

明年是中美建交40周年，亦是兩國貿易談判成敗與否的關鍵一年，明年又是中華人民共和國成立70周年，如果說毛澤東的前30年是「第一共和」的話，鄧小平推動的改革開放40年就是「第二共和」。習近平上周將改革開放形容為「第二次革命」，習近平的新時代能否成為「改革開放再出發」的「第三共和」，他明日在紀念大會上的講話令人期待。

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