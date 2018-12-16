社評：眥睚必報非君子 擄人勒索真小人

引渡官司料曠日持久

拘兩加人案亦惹關注

華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕，一石激起千層浪，美國總統特朗普表示一切以中美貿易戰的角度去處理。兩名加拿大人，被指控在中國從事危害國家安全的行為。如果從法理情的角度分析，孟晚舟將會被控什麼罪名還不清晰，被美國指控的罪名在加拿大是否同樣有法可依，如何引渡等等，將會是曠日持久的官司，相信在傳統與現實都尊重法治的加拿大，法庭公開審訊將會高度透明，不妨拭目觀之。

中國國家安全機關拘留加拿大公民康明凱和邁克爾，指控他們涉嫌從事危害中國國家安全的活動。兩人並非普通商人，無論背景和從事的活動都十分高調，相信早已引起執法機關的關注，要找到他們違反中國法律的證據，相信總會有把柄。中國能否做到依法有據，同樣需要拭目觀之。

然而，明眼人都能看到，中加兩國互相拘捕對方公民，早已超出法律範疇，那麼，兩國這樣做，於理於情能說得過去嗎？加拿大只是執行美國的指示為之，矛頭還是應該針對美國。美國指控華為違反美國對伊朗的禁令，「非法」與伊朗交易，理據是美國的理據，而且美國也不是第一次以此對付中國企業，另一家通訊器材公司中興，就因此被美國施以10億美元罰金，並需要接受美國派遣的人員進入董事會，監督該公司日後的運作是否違反美國的禁令，中國企業也得啞子吃黃連，如果美國對華為故伎重施，中國朝野重申美國橫蠻無理也就過去了。然而，抓人卻改變了事情的性質，起碼於情實在是說不過去。

兩名加拿大人早不出事晚不出事，就在孟晚舟在加拿大被捕後9天出事。儘管中加兩國官方都不承認是報復行為，但國際政治不相信巧合，中國的做法，背後動機不言而喻。中國是文明之邦，在兩千多年前的春秋年代，已經確立了兩國交兵不斬來使的規矩。然而，更多的中國人相信，中國可以對弱小的國家講究君子風範，大國之間就只能以實力比併。畢竟，加拿大應美國的要求拘捕孟晚舟是國家行為，而非商人或友好使者的往來。

美國總統特朗普在評論孟晚舟案件時不打自招地說：「如果我認為這將有利於達成有史以來最大的貿易協定……我當然會在認為有必要時進行干預。」以行政干預司法，而且是出自最高元首之口，令人嘖嘖稱奇。尊重法治素來是美國國內共識與國際公理，特朗普這番言論已惹來國內反彈，著名經濟學者薩克斯（Jeffrey D. Sachs）更撰文狠批，拘捕孟晚舟是公然挑釁，特朗普在貿易問題採取的是「流氓手段」（gangster tactics），「當前國際社會法治面對的最大威脅，不是華為或中國，而是特朗普政府」。同時，國際間的批評也十分嚴厲，英國《金融時報》社論也批評，美方要求加拿大拘捕孟晚舟做法，「帶有挾持人質談判」的味道，「平日美方自詡是國際規則支柱，如此任性而為，將促使中國以牙還牙，雙方陷入一報還一報的向下螺旋」。

中美博弈實力比併

規則底線不應踰越

中美之間全方位的博弈，早已眾所周知，但大國相爭，無論是比併硬實力、軟實力或者銳實力，都要講究規則。美國在改寫規則，背後有霸氣和實力作支撐，不管對手是否服軟，也會照做如儀。中國在崛起的同時，要參與重新制定國際秩序，也有自己一套做法，但無論哪一國在訂定什麼新規則，也都應該有底線不能踰越，就是軍事歸軍事、政治歸政治、商業歸商業、人身自由歸人身自由。美國以國家政策為名，制止中國企業的5G通訊技術進入美國市場，甚至要求盟國必須執行，這是美國的自由，但所採取的手段，必須服膺國際社會的底線。美國指示加拿大拘捕中國企業的高管，是突破底線，相信中國不會陪着玩這種遊戲，去抓思科、微軟等高管作為報復。

以小人做法冤冤相報，只會導致企業不敢讓高管到訪，最後損失的是兩國的整體利益。中美比併的第一回合是關稅戰，國際間都作壁上觀，若第二回合大打人質戰，就會變成國際間的笑話，也會殃及池魚，這種踰越底線的打法如果愈演愈烈，令人擔心伊于胡底。

文明的做法，在互相尊重的情况下共同進步；不文明的做法，則會在比爛比惡中螺旋式沉淪。中國不應該以小人之舉對付小人，畢竟，眥睚必報並非君子所為，美國因踰越底線而招致國際輿論批評，中國也要小心，如果對加拿大過分報復，亦有可能惹來國際反彈。

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