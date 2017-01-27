社評：律政司未求獨立意見 UGL事件處理留尾巴

不提檢控屬重大決定

律政司應作更多解說

2011年，澳洲UGL公司部署收購戴德梁行，同年12月，身為戴德梁行董事的梁振英，與UGL簽訂商業協議，UGL同意分兩年支付約5000萬港元，換取梁承諾在UGL完成收購後「不作競爭或挖角」，梁同時答應日後可以給UGL提供協助，前提是不得構成利益衝突。2014年佔領運動期間，澳洲傳媒披露了梁與UGL的這份協議，泛民質疑梁振英上任特首後仍有收取UGL款項，並未申報，認為事件涉及利益衝突與貪污；梁則強調同類協議在商界相當尋常，簽署時他才剛剛宣布參選，贏輸難料，認為泛民指控不成立。風波糾纏4年多，泛民窮追猛打，除了向廉署舉報，還遠赴英國和澳洲，要求當地警方調查。

法律檢控與政治指控有別，前者門檻高很多。早前英國方面已表示，由於證據不足，不會繼續調查，今次律政司決定不提檢控，亦強調證據不足是唯一考慮。UGL事件由曝光一刻已高度政治化，各方眾說紛紜，當中既有合理疑問，亦有政治炒作，乃至捕風捉影陰謀論，三者夾雜，糾纏不清，信者恒信，不信者恒不信，就算律政司洋洋灑灑數萬字解釋，也未必人人信服。不過UGL事件牽涉前行政長官，不提檢控是一項重大決定，律政司確有責任多作解說。

律政司聲明提及，證據顯示戴德梁行知悉梁與UGL簽訂協議並接受款項，梁與UGL的談判亦符合戴德梁行利益，未能確立戴德梁行不同意梁接受款項，又或觸犯《防止賄賂條例》，沒有合理機會就梁振英貪污指控定罪，本港亦沒有法例規定特首要申報就任前簽訂的商業協議收益，不構成公職人員行為失當，事件亦不存在利益衝突。至於UGL事件衍生的「梁振英周浩鼎涉嫌干預立法會調查」風波，律政司亦稱沒有足夠證據，證實梁、周觸犯刑事罪行。

解說是否詳細，不能單看聲明長短衡量，若是字字珠璣，千多字可以說得清清楚楚；若是東拉西扯，上萬字也可以廢話連篇，不過律政司的聲明，顯然有些地方可以說得更為清楚。有法律界人士認為，律政司部分說法含糊，例如未有說清楚戴德梁行究竟同意還是不同意梁接受款項，對於「不存在利益衝突」的解說不夠充足，云云。律政司對於一些合理疑問，應該作出解釋。

律政司做法有別慣常

解釋不足恐難釋疑惑

律政司是政府部門，一旦遇上涉及現任或前任高官的案件，處理是否持平公道，很易惹來懷疑，是以過去一些涉及高官的事件，例如前財政司長梁錦松「偷步」買車風波，以及前行政長官曾蔭權公職人員行為失當案，律政司都有委託英國或本港的資深大律師提供獨立意見。誠然，根據《基本法》，律政司主管刑事檢控工作，不受任何干涉，是否提出檢控，律政司擁有全權，不是非要尋求獨立法律意見不可。不過，尋求外來法律意見，除了可以協助律政司以獨立角度檢視個案外，政治上亦有助減少公眾疑慮，令外界相信涉事人物未有因地位特殊，得到任何優待。

今次律政司未就UGL事件尋求獨立法律意見，論法律程序說不上犯錯，亦不代表不提檢控的判斷一定有問題，惟跟以往慣常做法確實有別。律政司表示，案件外判理由有二，一是律政司內未有相關專才，需要專家協助；二是為求審慎以免予人偏袒或有利益衝突的觀感，惟「以上兩項理由不適用於現時個案」。有關說法只是申明了原則，並未交代為何不適用，律政司應該作出更詳細解釋。

當前國際政治形勢複雜，梁振英身為現任全國政協副主席，屬於國家領導人級別，找外國大律師就UGL事件提供法律意見，也許未必適合，然而本港仍有很多公正持平的資深大律師，亦可提供協助。前刑事檢控專員江樂士提到，2003年梁錦松案買車事件，當年獨立法律意見認為不存在合理定罪機會，雖然最終並非人人認同不提檢控，惟至少大多數人都相信決定是公平真誠之下作出。UGL事件本身已極度政治化，律政司不尋求獨立法律意見，除了影響外界觀感，也容易惹來更多陰謀論炒作，留下政治尾巴，這對梁振英和特區政府來說亦非好事。

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