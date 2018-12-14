社評：安老院舍監管不足 社署改善遠未到位

申訴專員善意提醒

社署回應態度自滿

本港人口老化，安老服務需求愈來愈大，社署是監管部門，有責任確保長者入住安老院後得到妥善照顧，可是署方並未做好把關工作，2015年大埔劍橋護老院被揭要長者脫光衣服露天等候洗澡，市民記憶猶新；院舍疏忽照顧、不當使用工具約束長者活動自由等情况，亦偶有所聞。今次申訴專員公署調查報告，只是再度印證社署對安老院舍監管鬆懈，缺乏阻嚇力。

公署檢視了劍橋護老院等4宗個案，指出社署監管工作存在四大不足，包括監管法例過時、執管寬鬆、巡查機制不足，以及未有向公眾發放充足的安老院違規資訊。公署報告顯示，社署既沒有完善的法律工具處理院舍虐老問題，巡查工作也相當粗疏。以劍橋護老院事件為例，報告不點名提到事件曝光前，社署早已知道涉事院舍有違規情况，署方在33個月內先後發現11次違規，當中有部分更屬重複發生，社署平均每3個月便發出一項警告或糾正指示，倘若署方一早正視，就不會有這麼多院友受苦。

監管所有安老院運作的《安老院條例》及《安老院規定》，1996年起實施，22年來從未修訂，種種嚴重違規行為，諸如侵犯院友私隱、錯誤用藥等，竟然不屬條例涵蓋範圍，社署無權檢控。公署認為政府應該修訂相關法例，堵塞監管漏洞，至於社署執管工作亦應更加嚴格，除了加強檢控嚴重違規院舍，有需時更應果斷撤銷牌照，以收阻嚇作用，問題是政府和社署有否將公署的意見好好聽進耳裏。

社署回應公署調查報告，強調公署引述的個案，都是大約3年前的事，近年社署已增加巡查人手，以及加強檢控；對於公署提出的多項改善措施，諸如檢討巡查運作與效能等，社署更表示已推行一系列加強監管及提升質素措施，當中包括「公署大部分建議」，言下之意彷彿在說公署「炒作舊聞」，社署早已落實了公署的建議，要改的大多數已經改了。社署這種回應，實在很難令市民滿意。

社署提到，過去3年每年巡查安老院超過5400次，平均每年每間私營安老院巡查7次。翻查立法會文件，2013/14年度，社署突擊巡查安老院舍亦有5200多次。社署巡查次數增加有限，是否足以顯著改善執管工作，本已值得探討，何况巡查工作是否嚴格，質比量更為重要。過去不時有社工界人士質疑，社署的巡查督察隊伍不夠專業，一年巡查7次也察覺不到有院舍出現虐老問題，對於院舍虛報值勤人手資料等問題，並沒有深入調查。社署排除24小時突擊巡查，亦令監管工作存在不少盲點。

誠然，過去3年社署有加強檢控違規安老院，由2014/15至2016/17三個年度僅得16宗檢控定罪個案，增至2017/18年度的23宗，惟正如公署所言，考慮到社署每年向安老院發出的警告及糾正指示超過300多項，檢控比例仍然偏低，過去4年社署也從來沒有運用「尚方寶劍」，撤銷或暫時吊銷任何違規安老院牌照。一般而言，安老院違規捱告，通常都是罰款了事，就算罰款數萬元，對私人安老院仍是不痛不癢，全無阻嚇力。

修訂條例堵塞漏洞

增建院舍釜底抽薪

近年社署對安老院舍的巡查檢控工作，雖然有所加強，然而整體執管仍嫌寬鬆，社署應該虛心求進而非沾沾自滿。本港安老院舍良莠不齊，一大原因是安老服務嚴重供不應求，部分私人院舍心中有數，就算服務馬馬虎虎，當局也不敢「重刑侍候」，遑論「釘牌」。若要徹底改變這種不健康情况，長治久安之道一定是加快覓地大舉增建安老院舍，政府需要大刀闊斧造地，包括考慮以公私營合作方式，鼓勵興建私營安老院，與此同時，政府亦應盡快修訂《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》，堵塞規管漏洞，不能因為當前安老院舍不足便投鼠忌器，縱容管理不善的院舍。

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