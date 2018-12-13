社評：孟晚舟護照真相大白 陰謀論橫行應當反思

美方陳述事實欠全面

有識之士應審慎看待

美國指控孟晚舟違反美國制裁伊朗禁令，利用香港公司Skycom出售通訊設備給伊朗，孟堅稱無辜，事件真相尚待查明。美方官員一再聲稱孟案與中美貿易談判無關，可是總統特朗普卻直言，如果「關乎國家安全及有助達成美中貿易協議」，他會介入案件，若有機會他會跟中方討論。特朗普的說法如同公開承認，孟晚舟案這宗官司，可以成為中美貿易談判的一部分，外界認為美方欲以孟晚舟作為談判籌碼，屬於合理懷疑。

美國司法部向加拿大提交文件，渲染孟晚舟有很多護照，過去7年獲得中國大陸和香港特區發出至少7本護照，「完全有可能」還有其他護照，設法放大孟晚舟潛逃的可能，呼籲法院駁回保釋申請。美方說法迅即在香港發酵，有人質疑孟晚舟是否違法持有多本有效特區護照，要求政府解釋。雖然港府表示，入境處核查確認孟晚舟任何時候只有一本有效特區護照，可是仍然有人認定事件有詐，直至加拿大法院公開孟的3本特區護照相片，澄清她的特區護照只有一本有效，雜音才戛然而止，各方一哄而散，彷彿沒事發生過。

國際社會信任香港簽證制度，美方文件製造疑惑，損害特區護照國際聲譽，長遠或影響港人免簽證待遇，鑑於事件獨特，政府確須盡快回應釋除疑慮。香港是自由社會，人人有權提出疑問，孟晚舟特區護照有否問題、特區護照簽發制度是否完善，本身都是合理提問，可是部分質疑聲音已不屬合理懷疑，而是捕風捉影炒作陰謀論，例如有人質疑特區政府是否與內地「勾結」，因為某些人有權有勢就不跟規矩發出護照；有人則拿印製特區護照公司的背景做文章，政治黑手論繪影繪聲。當有人指他們說法欠缺憑據，隨時換來「媚共」一類帽子，理性討論無從展開。

法庭上控辯雙方各為其主，將最有利己方的事實鋪陳出來，遊戲規則如此，本亦無可厚非，然而令人失望是一些有法律知識的人，對於美國司法部文件有選擇陳述事實，似乎全無戒心。美方文件列出孟晚舟7本中港護照號碼，惟從未提過7本護照是否全部仍然有效，可是一些人未待加拿大法院跟進，已急不及待表示，美方文件「隱含」孟晚舟3本特區護照有不妥當之意，質疑辯方為何未有力反駁「同時持有3本有效特區護照」一事，彷彿不大張旗鼓澄清也是罪過；特區政府說證件沒有問題，則被視為給孟晚舟「辯護」，彷彿只有證明到孟晚舟護照有問題，才算說出「真相」。

合理懷疑與陰謀論

專家應助市民分辨

在香港，同時持有中國和特區護照並無問題，中國《國籍法》亦無明文禁止。誠然，加拿大警員供辭提到，孟晚舟過境用的特區護照，其號碼是第二本而非最新的第三本，令人產生疑竇，然而法院已在處理保釋申請，各界大可等待法官審視所有證據，先行弄清事實。一開始便隱然將孟視為證件欺詐嫌疑犯，要求特區政府徹查，未免有未審先判之嫌，這類說法不應該出於法律界中人之口。

今次加拿大法院的決定，總算在護照問題還孟晚舟清白。美國司法部文件聲稱，孟晚舟知道美國司法部正調查華為，所以自2017年3月起「刻意避免」赴美，法官更批評是「全無可靠基礎」、「純屬揣測」。若說本港一些有識之士在孟晚舟護照問題上有何不足，恐怕就是少了這份客觀批判平常心。

何謂陰謀論，何謂合理懷疑，有時只有一線之隔。陰謀論一大特點是難以證偽、訴諸個人偏見，總之信者恒信，不信者恒不信，像今次護照風波般能夠有清晰證據判別真偽，實屬少數。大膽假設小心求證是孿生兄弟，缺一不可，正如美國水門案，《華盛頓郵報》兩名記者憑着過人新聞觸覺，嗅出事有蹺蹊，然而發掘真相過程絕不馬虎，未有證據前不會妄下判斷。後真相年代，事實與成見愈來愈難區分，很多人將陰謀論與合理懷疑混為一談，專家角色應該是發揮定海神針作用，一邊提出問題，一邊講清楚哪些說法有相對充分證據支持，哪些屬於揣測或假設，協助公眾區分陰謀論與合理懷疑，促進理性討論。如果專家也參與陰謀論炒作，長遠只會影響公眾信任，將有識之士的話當成「狼來了」。

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