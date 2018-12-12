社評﹕小我為先民主失效 英國脫歐成荒謬劇

脫歐後實際仍「留歐」

文翠珊方案難過關

「有人說，民主是最壞的政府形式——除了其他已經試過的政府模式之外。」71年前，英國首相邱吉爾說了這句名言。民主可貴之處，在於防止專制獨裁，惟不擔保決策一定明智，當前英國的困局，正是最佳寫照，邱吉爾泉下有知，恐怕也會慨嘆為何英國會淪落到如斯田地。2016年英國公投脫歐，以理論上「最民主」的方式，作出最草率的決定。在右翼民粹主義煽動之下，太多選民以為只要脫歐，英國就可從歐盟手上「贏回主權」，少了外人爭飯碗，就業將有更多保障，總之船到橋頭自然直，一切脫歐細節問題都有法子解決，然而事實證明這完全是一廂情願的幻想。

政客空談不着邊際理念很容易，現實是否可行卻是另一回事。英國融入歐洲數十年，雙方早已緊緊扣連，現在強行切割，難度猶如分開連體嬰。雖然英國脫歐對歐盟也有一定經濟打擊，可是英國損失明顯大得多。今年初英國政府內部分析顯示，倘若明年3月要在沒有協議下「無序脫歐」，政府將面對800億鎊財政「黑洞」，英國經濟將重挫。

英國脫歐荒謬之處，是英方就算甘願付出沉重經濟代價，也無法徹底脫歐。公投前，歐洲方面已有人警告，北愛爾蘭邊界是棘手問題，由於愛爾蘭是歐盟一員，英國若要硬脫歐，北愛與愛爾蘭之間便要有硬邊界，人貨出入必須通關，可能違反北愛和議，兩地愛爾蘭裔民眾勢必反對。如果英國當局硬來，勢令北愛獨立訴求重燃。

英國脫歐三大荒謬

二度公投未必上算

英國要留住北愛，北愛則不想與愛爾蘭有硬邊界，文翠珊與歐盟達成的脫歐方案，提出折衷做法，雙方同意繼續磋商「可行永久方案」，在未有協議前會啟動「後備方案」，讓包括北愛在內的英國「暫時」留在歐洲關稅同盟。問題是硬邊界要麼有要麼沒有，很難中間落墨，未來最有可能的情况，是遲遲找不到替代方案，「後備方案」變成長期方案，意味英國「脫歐」後實際仍然「留歐」，此乃荒謬之一。

文翠珊與歐盟達成的是軟脫歐方案，意即未來英國仍將與歐盟維持較緊密關係，減少脫歐衝擊。文翠珊以為在「無序脫歐災難」與「唯一脫歐方案」之間二擇其一，多數議員會在站在她的一邊，未料事與願違，脫歐派不滿方案是「假脫歐」，留歐派則認為，既然脫歐不乾不脆，為何不索性留在歐盟，保留現有的發言權。文翠珊眼見方案無望通過，唯有陣前轉軚押後表決。文翠珊希望跟歐盟再談條件，可是歐盟已表明充其量只能稍作修飾，協議難有大變；綜觀當前英國國內政治形勢，也看不到方案有機會大逆轉通過。英國國會最遲要在1月21日通過脫歐方案，文翠珊的拖字訣隨時誤己誤國。

文翠珊臨陣退縮威信掃地，發動不信任投票攆她下台，不過是舉手之勞。問題是朝野有分量政客都不想在這個時刻接任首相，挽狂瀾於既倒，現時有意挑戰首相職位的，均不似是真正將相之才。外界盛傳文翠珊相位不穩已有數月，一直未見下文。文翠珊已失管治權威，卻因人人在打小算盤，無意拉她下馬，得以苟延殘喘，此乃荒謬之二。

脫歐或留歐，是當前英國社會最大裂痕，保守黨和工黨內部嚴重分裂，正是具體反映。文翠珊和保守黨已經無法駕馭局面，在野工黨亦不想冒着加深黨內分裂風險、得罪支持該黨的脫歐派選民，只好採取和稀泥立場。工黨領袖郝爾彬主張跟歐盟重新談判，爭取更好協議，若無果則舉行第二次脫歐公投，換言之就是將應否脫歐的歷史責任，再度推卸給全國選民，工黨毋須表態只負責執行。

誠然，工黨可以自圓其說「尊重民主」，問題是當前英國社會撕裂，現在政黨將皮球踢給同樣分裂的全國選民，不見得一定能扭轉乾坤。倘若公投結果堅持脫歐，死局固然不變；就算公投決定留歐，除非出乎意料大勝，否則脫歐派一定抗議留歐派輸打贏要，對立衝突沒完沒了。政黨陷入死胡同，卻想靠同樣陷入死胡同的選民打救，此乃荒謬之三。英國脫歐死局的出現，究其原因就是太多人只考慮小我利益，不是從大我角度考慮問題。不少選民遭政客誤導，看不清國家長遠利害，不同黨派政客各懷鬼胎，考慮政治前途多於國家前途，導致民主失效，無力解決問題。英國脫歐之路愈走愈窄，前景未許樂觀。

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