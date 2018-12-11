社評：fb拒助執法反歧視 平機會須據理力爭

託辭資料屬美總公司

fb說法令人難以接受

近年平機會接獲的種族及殘疾中傷投訴顯著增加，每年宗數由兩三年前的單位數，急增至去年的逾70宗，當中逾七成涉及fb帖文和留言。有服務本港少數族裔的機構表示，他們的fb專頁帖文不時有涉及歧視的惡意留言，內容有違反歧視條例之嫌，兩年前他們已向平機會反映。平機會按法例要求fb提供涉及歧視者的資料，fb並不合作，導致平機會無法跟進投訴，被迫終止調查。

平機會是法定機構，負責執行反歧視條例。根據《種族歧視條例》，任何人在公開場合煽動群眾，基於某人種族背景作出仇恨、鄙視或強烈嘲諷，皆屬種族中傷行為，情節嚴重者可以判監。若有人在沒有證據下，以偏概全泛指某種族為「強姦犯」、「偷竊犯」等，均有違法之嫌。根據法例，平機會有法定權力要求私人機構提供資料協助調查，任何人若無合理辯解拒絕遵從，須負上刑事責任。以往平機會展開調查工作，從未有機構拒絕提供資料，今次fb拒絕合作，有可能開下不良先例。

fb以「保護私隱和言論自由」為名，拒絕向平機會提供資料，又稱本港用戶資料屬美國總公司管理，平機會若要索取信息，需向美國法庭申請，云云。fb的解釋牽強，也不尊重本港法律，在情在理在法均不恰當。「fb香港」在本港註冊，難以想像該公司可以不守本港法例。有資訊科技界人士表示，過去亦有在港營運的外資互聯網公司，因應本港法庭手令，提交個人資料協助調查或檢控。平機會的要求名正言順，所處理的投訴個案也只是關於仇恨歧視言論，看不到有打壓政治言論自由的意圖。「fb香港」的說法，令人質疑該公司是否自視享有某種「治外法權」保護，可以不用理會本地法律要求。平機會面對跨國巨企，必須挺直腰板，據理力爭。

當今世界排外民粹當道、同理心拋諸腦後，不少學者關注社交媒體是否扮演了推波助瀾角色。fb曾被西方形容為「阿拉伯之春」的助燃劑，可是近年緬甸羅興亞人遭大規模逼害，聯合國調查員指出，fb是散播流言煽動仇恨羅興亞人的來源之一，關注緬甸人權的組織更批評，fb未有及早制止流言，變相助長種族仇恨暴力。

言論自由非無底線

德立法促社媒負責

fb強調不容忍仇恨言論，公司有內部守則維護種族及性別平等，若發現內容違反規定將予刪除，亦歡迎用戶檢舉，問題是指引透明度不足，具體執行更屢起爭議。在美國，有評論便質疑fb的規則漏洞處處，偏向維護白人、政府和精英，例如有黑人留言罵「白人都是種族主義者」，結果帳戶被封，可是有眾議員揚言應該殺盡激進穆斯林，卻毋須刪除帖文。

根據美國法律傳統，仇恨言論意指宣揚種族主義或性別主義「理念」，即使內容可鄙，仍算是「理念」，所以一般情况仍獲憲法第一修正案保障，除非能夠證明言論試圖即時煽動暴力兼有可能成真，方可禁止。然而美國如此寬鬆的觀點，在國際社會其實是異數，例如歐洲便認為種族主義並非「理念」而是歧視，仇恨言論危害公民平等原則，遑論有益於公共討論，政府保留禁止權利，最為人知的例子，是德國有法律禁止否認屠殺猶太人等種族主義言論。

言論自由並非沒有底線，歐美觀點亦不盡相同，過去歐美接受fb等公司自行過濾仇恨歧視內容，可是隨着問題惡化，加上fb被揭出賣用戶私隱，歐盟已威脅廢棄業界自訂守則做法，改為立法規管重罰縱容仇恨言論的社交媒體，今年初德國更率先立法，社交媒體接到投訴後，須於24小時內移除「明顯違法」的仇恨留言，其他冒犯內容也要在7天內刪走，倘若涉事公司屢不依從，可重罰5000萬歐元（約4.58億港元）。

誠然，過濾網上仇恨歧視內容，與言論審查只有一線之隔，必須小心處理，否則會變成思想警察，然而這不代表當局可以對仇恨言論撒手不管。歐洲對待仇恨言論的態度，說明fb不能以言論自由作為免死金牌，更不可能要所有地方都跟從美國一套。fb有責任協助平機會調查仇恨歧視投訴，同時亦應做好內部把關，遏抑仇恨歧視。

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