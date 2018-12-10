社評﹕就業穩中有難 中國未雨綢繆

內地現嚴峻徵兆

連串措施穩就業

今年7月31日，中共中央政治局會議提出了「六穩」方針，其中「穩就業」位居首位，排在穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期之前。李克強11月30日發出「把就業優先放在突出位置」的呼籲後不到一周，國務院上周三就發出《關於做好當前和今後一個時期促進就業工作的若干意見》（簡稱《意見》），內容包括對不裁員或少裁員的企業，將返還其上年度繳納的一半失業保險費；將就業見習補貼範圍由未就業的大學畢業生，擴展至16至24歲的所有失業青少年；符合條件的創業者，可申領15萬元（人民幣，下同）創業擔保貸款；小微企業當年新招聘人數達到公司現有員工數25%（超過100人的企業達到15%）並簽1年以上長約，可申請的創業擔保貸款金額從200萬提高到300萬元等。

對於當局的連串舉措，人力資源和社會保障部副部長張義珍在記者會上解釋是，當前內地就業局勢雖總體穩定，但「穩中有變、穩中有難」，其中「穩中有難」一詞極為罕見，反映內地就業形勢確實出現了嚴峻徵兆。較早前，有內地市場公司發現，今年4月至9月，互聯網上消失了202萬個招聘廣告，其中二線城市最多，佔68％，民營中小微企佔大多數。以行業計，受影響較大的包括金融、影視傳媒、貿易、玩具、家具家電、建築工程、採礦冶煉，這些行業今年受信貸緊縮、金融監管、追逃漏稅、貿易戰、環保限產、樓市低迷等影響，就業萎縮的原因顯而易見。

根據有關理論，中國GDP每下降1個百分點，就會減少100萬至200萬個職位，出口每下降1個百分點，亦影響30萬至50萬人的飯碗。由此可見，中美貿易戰對內地就業的影響尚未完全浮現。反而前些年「騰籠換鳥」、淘汰落後生產力，以及去年開始的去過剩產能、加大環保力度，對就業的影響明顯。事實上，內地一些並非低端的製造業企業，近年一直在向越南等東南亞國家轉移。越南今年的進出口貿易額將超過其本地國民生產總值（GDP），貿易順差大增，大有成為新的世界工廠之勢，部分就拜中國產業轉移所賜。

產業轉移人口老化

穩中有變扣安全帶

根據中國人民大學就業研究所所長曾湘泉預測，今年內地就業總量將出現自1960年以來的首次下降，就業總人數將在7億7504萬至7億7600萬之間，較去年7億7640萬減少約40萬至140萬人，而這可能只是一個長期趨勢的開始。勞動參與率下降，一方面是55歲以上勞動年齡人口提前退休，人口老齡化令部分低技術職位出現有工無人做，另一方面青少年的教育程度漸高，高技術職位僧多粥少，競爭激烈，突顯就業形勢確實「穩中有變」。

從明年的就業形勢看，一方面，2019年大學畢業生人數將達860萬，再創歷史新高，職位需求增加；另一方面，經濟下行壓力之下，就業壓力巨大。雖然今年10月份全國城鎮調查失業率僅為4.9%，與9月持平，但專家預料年末或會上升至5%，顯示就業壓力開始上升。就業先行指標低於景氣線並處於下行區，製造業和非製造業的採購經理指數（PMI）中的僱員指數都出現下滑。

根據內地經濟數據預測，中國經濟2019年可能會迎來2015年後的第二次觸底。全球經濟放緩令外部環境惡劣，中美貿易90日談判期3月1日屆滿，談不成固然要面臨美方天文數字關稅的懲罰，嚴重衝擊出口；即使談成，中方若重大讓步，對國內相關產業的衝擊亦難逆料。同時各類債務到期，可能出現違約破產潮，金融風險外溢勢影響實體經濟。因此，預料明年內地經濟下行壓力將再加大，就業形勢更形嚴峻。

正如航機降落時乘客要扣緊安全帶一樣，面對下行的經濟壓力，中央有關就業《意見》的出台，與近期密鑼緊鼓的支持民企舉動，都是扣緊安全帶之舉，因為內地民企的就業人數佔城鎮就業總人數八成、新增就業數的九成，反映北京應對經濟風險的思維，已經從「事後救火」轉向未雨綢繆。有見及此，香港的企業家和小投資者，似乎也應扣緊安全帶，準備好迎接充滿挑戰的2019年。

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