社評：中國深耕美國後院 不卑不亢拓展新路

習近平訪拉美兩國

發展關係互補互惠

美國對其「後院」極為敏感，1961年入侵古巴豬灣失敗，及後蘇聯在古巴部署導彈，差點釀成第三次世界大戰。1983年美國出兵格林納達，推翻該國左翼政權，1989年派遣軍隊到巴拿馬，推翻諾列加政府，近年全力制裁委內瑞拉，美國不容其「後院」起火，不惜採取強硬手段以維持它對該地區的絕對控制。

美國近年高調處理對拉丁美洲的外交關係，還增添了一個「中國因素」。去年巴拿馬棄台灣跟北京建交，今年薩爾瓦多、多米尼加又與中國建交，而且還是正值中美貿易戰戰况正酣之際，導致美國緊急召回駐巴拿馬、薩爾瓦多和多米尼加的大使，美國是想借敲打這3國，警告其他蠢蠢欲動想放棄台灣跟北京建交的國家，現在跟台灣仍然保持外交關係的17個國家當中，9個在中南美洲，一旦出現骨牌效應，對台灣極為不利。美國要保護台灣的決心究竟有多大，不得而知，但要防止中國擴大在拉丁美洲的影響力，不言而喻。

中國需要天然資源以及農產品，拉丁美洲需要中國價廉物美的科技產品和投資，雙方關係互補互惠，中美洲小國特立尼達和多巴哥，出產的瀝青，就有九成出口中國；阿根廷出口的牛肉，51%輸往中國。中國已經成為拉丁美洲的第二大貿易伙伴。雙方進一步發展關係，是大勢所趨。

中國停止從美國進口大豆後，最大的大豆替代來源是巴西，這種此消彼長的關係，是美國最不願意看到的，美國懼怕其在拉丁美洲國家的影響力受到來自中國的威脅。美國不能接受的還有心理因素，中國與巴拿馬建交後，希望在位於巴拿馬市和橫跨巴拿馬運河入口處的美洲大橋間的阿馬多半島設立大使館，這個地區曾經是美軍宿舍林立之地，而且位處巴拿馬運河的出入口旁邊，美國不能容忍五星紅旗在該地區飄揚，於是向巴拿馬政府施壓，令其收回已經給中方的撥地，迫使中國要另覓興建使館地點。

美國要阻撓的不止是象徵意義的事情，國家主席習近平訪問巴拿馬，簽訂了自由貿易協定，還承諾提供經濟援助和投資，並讚賞該國支持「一帶一路」倡議，這些都被美國視為對其利益的實際損害，或許這是美國一方面在貿易戰暫時休兵，另一方面則對中國實施變本加厲的打擊，成為中美短兵相接的地方。

面對美國全方位強攻，各方預測都認為，中國未來經濟不容樂觀，內地甚至出現一些說法，提倡應該回到上世紀的「韜光養晦」的外交政策，國內外的壓力都指向一條出路，就是中國的「一帶一路」計劃應該鳴金收兵。

美國盟友紛紛歸邊

中國力挺新興國家

然而，美國阻止中國崛起的意圖已經十分清楚，擺出的強硬姿態也十分清晰，兩軍對壘，美國當然要壓制正在崛起的中國，但同時也要顯示自身肌肉，教訓一切不服從「規矩」的盟友，現在，美方鐵桿盟友響應華府號召，紛紛歸邊抵制中國的高科技公司，如澳洲、新西蘭等已經承諾不會准許華為參與建設5G網絡。如果習近平到拉丁美洲出席G20峰會卻過門不入，不敢訪問拉美國家，給外界的印象就是中國畏縮怯懦，未戰先縮，今後在世界亦難有立足之地。更何况習近平此番訪問拉美兩國，不僅是對巴拿馬這個新建交國家的首度訪問，更是表達對整個拉丁美洲以至新興市場國家的支持，亦是顯示國家實力的一種表現。况且，即使中國不敢拂逆美國意旨，也未必能換來美國停止打壓。

儘管如此，斷言中國對美就要背水一戰也是言過其實，魚死網破只會兩敗俱傷，對中美兩國都沒有好處。更重要的是，中國發展經濟，需要和平的國際環境，輕率地實行烽火外交，與中國長期以來所聲稱的和平外交方針並不相符，也不利於中國對外的經貿往來。中國需要的是沉着應戰，愈是風頭火勢，愈需要斟酌損益，不該出手時強出頭，只會自尋死路；該出手時候不出手，則會導致士氣低落，不可走極端。正如古語所云，「能攻心則反側自消，不審勢即寬嚴皆誤」。中國外交必須小心翼翼，步步為營，既不能強出頭，也不應輕易低頭。

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