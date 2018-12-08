社評﹕美國拉下「5G鐵幕」 獨尊心態礙文明合作

華為副董事長孟晚舟被捕，面臨美國引渡，加拿大法庭如何處理，備受關注。事件表面原因是美方懷疑華為違反美國制裁伊朗禁令，然而國際輿論普遍認為，事件牽涉中美高科技角力，有美國投資界人士形容，試想像一下中國拘捕了蘋果創辦人喬布斯之子，便可明白美國今次出手之重。

美促盟友封殺華為

英德取態最為關鍵

美國對付華為，背後緊盯的是5G技術發展。全球邁向物聯網（IoT）時代，萬物連上互聯網，配合人工智能，提供各式服務，徹底改變人類生活。5G數據傳輸速度遠高於4G，正是打開物聯網時代的鑰匙。以無人車為例，若要廣泛應用，沒有5G不可能成事。5年來華為積極研發5G技術，投資高達240億美元，領先美國。華為已在64個國家進行5G項目測試，技術亦最為成熟。英國電訊高層直言，當今世界唯一真正的5G設備供應商就是華為。

英國電訊業人士向《金融時報》指出，華為設備最便宜也最好，然而正因華為太過成功，樹大招風，遭西方政府與情報部門盯上。萬物互聯需要處理海量數據，要快要實時，不可能什麼都上傳雲端中央處理，要在位處網絡邊緣的前線即場運算傳輸。西方網絡專家關注，5G時代數據處理「去中央化」，將削弱當局監控能力，倘若華為的5G設備和前線裝置有後門，理論上北京可以直接切斷物聯網連線。近期美國官員到歐洲游說，要求禁止華為參與當地5G建設，一大操作手段就是強調「安全威脅」。

物聯網時代，網絡安全變得更為複雜，可是易地而處，北京同樣懷疑來自美國的科技產品有暗門，讓美國中情局人員上下其手。美國早已封殺華為，不過華為在英德加拿大等地，仍有不少業務。英國是華為在歐洲重要跳板，為消除疑慮，華為已答應滿足英國網絡安全部門的技術要求，根據《金融時報》，英方最新評估測試亦看不到華為5G設備隱藏間諜風險，只是仍有程式漏洞要堵塞。可是美國執意要盟友配合封殺華為，考慮的不僅是網絡安全，還包括遏阻中國高科技產業壯大。

美國與英澳紐加合組「五眼」情報聯盟監控全球通訊，澳紐已配合美國封殺華為，加拿大未決定是否禁止華為參與5G建設，但壓力亦很大。美國還要求日韓和歐洲盟友加入封殺聯盟，有指日本政府已決定不採購華為產品，至於德國會否拒絕華為，則屬五五之數。美國拉下「5G鐵幕」成事與否，英德取態將是關鍵。

中美世界觀大不同

衍生兩套國際標準

過去200年，西方文明主宰世界，很多國際標準不過是西方設定的準則，然而到了21世紀，西方指點江山時代根本動搖，中國崛起改變世界天秤。美方認定中國有稱霸之心，中方則強調無意稱霸，只求民族復興。回首人類歷史軌迹，不同文明百花齊放互相砥礪才是常態，單一文明獨尊稱霸是異數。近年中國提倡改革全球治理模式，由西方與發展中國家共寫國際標準，要義在於還原不同文明對話合作，不過美國作為當下西方世界之首，顯然未打算放棄獨尊之心。

「核心」與「邊緣」是近代西方慣用的世界秩序思維，西方位處核心，地位不容撼動，現在中國崛起衝擊到這個核心，美國希望維持獨尊、繼續由西方制訂「國際標準」，開始豎立各式區隔，要跟中國「脫鈎」（disengagement），「5G鐵幕」正是這樣的區隔。至於中方主張的世界秩序，則是以不同國家和文明為基礎，實現多點多元相連，不分核心邊緣，不會強加合作條件，「一帶一路」就是反映這套思路的中國版全球化，有別於美國推動的新自由主義弱肉強食全球化。

中美兩套不同的世界觀，正演化出兩套不同的國際規則和標準，由全球化模式到互聯網世界，都出現這一勢頭。華為在中俄非洲佔有龐大市場，就算美國在西方拉下「5G鐵幕」，華為的5G仍會是世界一套重要制式。早前Google前總裁舒默特提到，倘若現時中美競爭勢頭延續下去，十多年後世界會出現兩套互聯網，分別由中美領導，不少「一帶一路」國家相信會用中國的一套。舒默特的預測會否成真仍需觀望，不過對香港來說，如何在這樣的二元國際秩序中求取平衡，確是一個考驗。

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