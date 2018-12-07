社評：美國狙擊華為太子女 中國忍讓克制臨考驗

泱泱大國不耍流氓

美方狠招令人側目

華為是全球最大電訊網絡設備製造商之一，5G通訊技術發展領先全球。美國指控中國政府利用華為技術，從事間諜活動，質疑華為對美國國家安全構成威脅。華府除了禁止華為產品進入美國市場，還不斷游說施壓，要盟友參與封殺華為。美國與英澳紐加4國的「五眼」情報聯盟監控全球，澳紐已以國家安全為由封殺，不允許華為競投5G網絡建設，英加兩國亦面臨很大壓力。最近華府派團赴歐，要求英德等國避免採用華為設備。這次孟晚舟在加國被捕，反映美國打擊華為行動升級，突顯美國盟友「歸邊」壓力愈來愈大，要在中美之間左右逢源並不容易。

加拿大政府表示，孟晚舟於上周六被捕，現應美方要求將她扣留。中方要求美加兩國澄清拘押理由，立即釋放孟晚舟。華為亦發表聲明，強調公司有遵守業務所在國的法律。加拿大司法部表示，由於孟晚舟申請禁制令獲法庭批准，所以不能公開披露案件細節。然而值得留意的是，就連華為也不清楚孟晚舟面對什麼指控，「有關控罪情况，公司獲告知的資料極少」。孟晚舟事件猶如黑箱，難免惹來種種揣測。

近年美國司法部一直調查華為有否違反美方制裁朝鮮和伊朗等國的禁令，有美國參議員表示，孟晚舟被捕與美國制裁伊朗有關。由於華府封殺，華為在美國業務很少，然而如果美方認為華為違反制裁令，大可選擇像早前對付中興通訊一樣，由商務部調查並頒布懲罰措施，勒令繳交巨額罰款。今次美方選擇直接以司法調查方式，鎖定華為創辦人女兒，針對個人而非公司，威嚇味道濃厚，打擊威力巨大，背後顯然經過精心計算，難以想像跟當前美國打擊中國高科技發展策略完全無關。

假借各種名目扣留別國國民，是流氓國家慣用的人質勒索伎倆，以往白宮便曾指摘朝鮮把拘留美國公民當作與華盛頓談判的籌碼。美國是泱泱大國，如果也採用流氓國家的手段，可謂極大諷刺。孟晚舟被捕，適逢中美即將舉行貿易談判，事件勢將進一步削弱當前中美之間僅有的互信。今年5月中美貿易談判一度達成協議，為紓解貿易戰危機帶來曙光，未料華府出爾反爾，中方對特朗普政府的誠信，已有懷疑；這次孟晚舟出事之日，正是G20「習特會」舉行之時。美方要加拿大政府協助，趁孟晚舟在溫哥華轉機期間將她拘捕，事前定必有詳細準備，中方不會相信「習特會」當天特朗普及其談判團隊完全無人知情，事件將嚴重打擊「習特會」達成的共識，令北京再一次懷疑美方誠意。中美未來3個月的貿易談判，恐將暗湧處處。

打壓中國科技發展

美謀與華經濟脫鈎

美國對華發動貿易戰，最大目標是要中國開放市場，同時迫使中國改變發展模式，阻止中國高科技趕超美國。過去特朗普常稱，美國經濟強勁股市暢旺，反映美國在貿易戰「節節勝利」，不過隨着減稅措施效力減退，近期美股顯著下挫，債息「倒掛」（即短期美債債息高於長債債息）等現象，令人關注美國經濟未來兩年會否吹起逆風，出現衰退危機。特朗普這場貿易戰，未必長期打下去，不過孟晚舟事件反映，即使美國不打貿易戰，仍有其他手段，阻撓中國高科技發展之路。

貿易戰開打以來，北京一邊堅守核心利益，一邊以忍讓態度應對，反制美國措施克制，沒有留難在華美企，遑論製造事端刁難，然而美方步步進逼，率先向中國企業出手，北京是否仍然會忍讓克制，需密切留意。中美新冷戰陰霾籠罩，美國謀求與中國「經濟脫鈎」（economic disengagement）、減少對華依賴，漸成美國政界共識，貿易疏遠僅屬其一。過去一年，美國加強限制與中國的科技交流，除了限制中國留學生，連參與中國「千人計劃」的居美學者，也成為美方緊盯對象，多名「千人計劃」學者被指涉嫌「盜竊美國商業技術機密」，遭美方拘捕。美籍華裔科學家、史丹福大學教授張首晟近期成為美方調查對象，他在孟晚舟被捕同一天突然死亡，傳媒報道他是自殺，然而事件惹來不少華人關注。中美惡鬥愈益凶險，隨時影響香港，商界、學者以至官員都要多加留意局勢，以免香港受到牽連。

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