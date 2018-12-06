社評：鑿石驗筋不能馬虎 結果須經得起考驗

鑿石驗筋查明真相

港鐵終願面對現實

沙中線醜聞5月曝光，事隔半年多，港鐵終於向政府提交全面評估方案，包括覆核建造紀錄及設計圖則，以及鑿開「東西走廊」及「南北走廊」月台層板80個位置，以超聲波儀器等進行非破壞性的檢查，若發現連續牆建造紀錄有不合格情况，有可能進一步鑿開連續牆。鑿石驗筋工作最快下周展開，預料至少需時4個月，港鐵全面評估月台結構後，將決定是否有地方需要修復。

由夏正民法官領導的紅磡站調查聆訊，石屎工序分判商中科興業、紮鐵工程分判商泛迅、總承建商禮頓，以及港鐵代表相繼作供。有證人供辭前言不對後語，一時說一早收到工人剪筋報告，一時又說不知情，遭夏正民狠批「不誠實、兜圈子」，禮頓和中科的供辭更是各執一詞。不同證人供辭互相矛盾，顯示很可能有人說謊或隱瞞真相。禮頓代表在聆訊表明反對鑿石驗筋，表示無證據顯示工程有結構安全問題，批評鑿石費用高兼損害石屎強度，然而聆訊亦顯示，禮頓證人提及的一些鋼筋接駁巡查，並無書面紀錄。為了讓真相水落石出，鑿石驗筋是最有效方法。

港鐵對於紅磡站月台剪短鋼筋問題，諱疾忌醫多時，不願面對現實。港鐵最初僅提出以負載測試確認月台承托力，若有問題才加固，不去弄清楚剪筋真相，及至後來風波愈演愈烈，政府發現港鐵調查報告不盡不實，決定鑿石驗筋，港鐵仍然試圖敷衍了事。今年10月，港鐵向政府提交的檢測方案，僅建議鑿開東西走廊月台層板10處石屎，檢驗鋼筋接駁，連政府委任的專家顧問團也批評檢查範圍太窄，遠未符合全面評估要求，將方案「打回頭」。

政府的專家顧問團，包括土木工程署前署長、屋宇署前署長和土力工程處前處長。顧問團要求港鐵擴大鑿石驗筋範圍，涵蓋南北走廊月台層板，港鐵最新方案算是回應了顧問團要求。根據方案，港鐵會檢查東西走廊月台層板24個位置，核實鋼筋情况；螺絲帽接駁質量方面，港鐵會在東西和南北走廊月台層板各鑿28個位置，讓最少168個鋼筋或螺絲帽外露，以作檢查。鑿開的位置，有部分屬於隨機抽樣，有部分則是針對懷疑剪短鋼筋的地方，以及未能確定是否符合圖則的位置。整體而言，東西走廊月台層板平均每7至8米鑿開一個位置，南北走廊則是平均每隔14米開鑿。

「剪筋門」重挫港鐵誠信，由港大專家負責獨立抽樣檢查安排，避免由港鐵或政府指定位置，有助減少公眾懷疑。港鐵強調，今次是以國際認可方式隨機抽樣檢驗，取樣方法嚴謹科學有代表性，有土木工程師認為抽樣密度可以接受，亦有人認為是次方案檢查範圍僅佔全站約2%，採樣數量太少，認為鑿開石屎範圍最少應達到月台層板面積5%，至於檢查的螺絲帽數目，亦應達到5％以上的門檻，亦即超過1300枚。

統計學取樣方式是專門學問，鑿石驗筋亦要有專業知識，充分考慮檢測方式對結構影響，如果開鑿位置太多，有可能影響結構承托力，令原本安全的部分變得不安全。一般市民並不具備這些知識，只能相信專家判斷。市民最想知道，目前抽樣開鑿規模是否足夠，以及專家如何衡量問題嚴重程度。政府的沙中線專家顧問團，以及負責抽樣檢查安排的港大工程專家，若能深入淺出公開解釋，可以減少市民疑惑。政府和港鐵可以考慮發表中期檢測報告，交代初步檢測情况，若發現造假嚴重，便應擴大鑿石驗筋規模，確保最後得出的檢查結果更具公信力。

開鑿安排意見不一

專家交代助釋疑惑

紅磡站月台工程問題多多，鑿石驗筋是挽回公眾信心唯一方法，即使日後當局發現驗筋工作比原先預計複雜、耗時較預期為長，也不能為求趕及明年中啟用大圍至紅磡段，讓結構評估工作草草收場。倘若抽查證實月台工程違規嚴重，政府必須追究責任和損失，絕不能讓港鐵、承建商和涉事分判商輕易脫身。

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