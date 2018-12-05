社評：法國階級「大革命」 巴黎怒火在燃燒

黃背心示威反精英

馬克龍妥協求罷兵

過去3周，「黃背心運動」搖撼了法國。示威導火線是馬克龍以減排之名調高燃油稅。在法國，司機車內必須配備黃背心，以便應付在公路「死火拋錨」情况。法國鄉郊民眾日常依賴汽車出入，早前才捱過高油價之苦，現在又要加稅，不少人怒不可遏上街抗議，「黃背心運動」迅速蔓延。上周六，巴黎爆發了1968年「五月風暴」以來最嚴重騷亂，香榭麗舍大道猶如戰場，激進分子一邊縱火，一邊在凱旋門噴上「馬克龍辭職」、「推翻資產階級」等塗鴉，有黃背心示威者形容，「這是一場革命」。

今次巴黎騷亂的畫面，令人想起半世紀前法國「五月風暴」火燒股票交易所一幕。這兩場社會運動，本質其實有顯著分別。法國「六八學運」由左翼牽頭爭取改革，相比之下，「黄背心運動」沒有明顯領頭人，主要靠社交網絡動員，參與周六巴黎騷亂的，既有極右亦有極左分子。「黃背心運動」一發不可收拾，反映了民眾不滿馬克龍施政，亦折射了全球化之下當前法國以至西方的困境。

過去廿年，經濟全球化為中國等發展中國家帶來莫大好處，西方發達世界亦有受惠，惟在新自由主義經濟當道下，小撮巨富精英成為最大得益者，打工仔得益有限，金融海嘯引發經濟危機，重挫民生，掀起反全球化民粹浪潮，英國公投脫歐和特朗普當選美國總統成為標誌事件。2017年法國大選，馬克龍提倡中間路線，以遏阻右翼民粹主義為己任，擊敗極右領袖馬林勒龐，當選法國總統，加上同年德國默克爾連任總理，總算壓住民粹狂潮。

法國經濟有三大死結，包括政府開支過大、勞工成本太高、核心競爭力不足。馬克龍承諾改革、創造就業、提升法國商界競爭力，讓普羅大眾分享經濟全球化好處。過去兩年，法國經濟增長步伐略有加快，失業率有所下跌，工資緩緩增長，惟通脹亦步亦趨，打工仔未覺受惠。馬克龍自稱政策非左非右，口頭禪是「同時」（et en même temps），保障低收入工人與放寬勞工法例規管可以「並行不悖」。馬克龍尋求削減政府開支、改革勞動市場等，大方向沒有錯，可是他的多項政策，諸如削減富人稅等，均屬親商親富右傾政策，愈來愈多法國人覺得「同時」是笑話，馬克龍是富人總統，代表精英階層利益，中間路線不過是政治包裝。

馬克龍以減排為由上調燃油稅，看在鄉郊民眾眼裏，不過是拿他們來開刀，不理民間疾苦，左翼質疑馬克龍巧立名目加稅幫補國庫，右翼認為他為了符合歐盟減排要求，吃裏扒外犧牲國民利益。事態發展成為一場反對馬克龍和精英階層運動，極左極右罕有聯手。馬克龍民望跌至不足兩成半，反觀超過六成半法國人都支持或同情「黃背心」，鄉郊民眾和藍領的支持度更高達七至八成。不少示威者要求上調最低工資，還原去年廢除的富人財產稅，現在法國政府讓步暫緩上調燃油稅，示威者會否「罷兵」，仍是未知之數。

馬克龍經此一役，管治威信不易恢復，加上德國默克爾民心漸失，放棄尋求連任，法德能否繼續發揮歐洲定海神針作用，向民粹主義和保護主義說不，需要密切留意。歐美民粹主義方興未艾，背後反映的是西方資本主義陷入危機，普羅大眾未能分享經濟成果，貧富懸殊變本加厲，就連《經濟學人》也表示要展開「新資本主義革命」。

法德抗民粹面臨考驗

資本主義改革覓出路

馬克龍主張以中間路線改革「法國特色資本主義」，走了僅僅一年多已陷入死胡同。歐美右翼民粹政客正試圖以經濟民族主義和保護主義，應對這場資本主義危機，可是不少學者都懷疑，這種將內部矛盾轉化為外部矛盾的做法，是否能夠解決危機。近期美國民主黨有人提倡參考德國經驗，要企業負起更大社會責任，與員工分享財富，包括立法規定大企業董事局必須有四成代表由員工選出，至於政府則會考慮向企業提供政策支持，鼓勵創新發展。這種帶有社團主義（corporatism）色彩的改革路線會否成為主流，仍待觀察，然而不少美國人顯然意識到，資本主義已屆改革之秋。

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