社評﹕村代表無關政權組織 選舉主任手伸太長了

港獨是否自決選項

朱凱廸可說清立場

鄉郊代表選舉明年舉行，朱凱廸報名參選他居住的元朗元崗新村居民代表，選舉主任向他提出5條問題，包括「是否繼續不支持港獨」、「是否提倡或支持香港獨立為前途自決選項」等，朱凱廸回覆他不支持港獨， 至於和平主張港獨則是「基本法保障的權利」。朱在2016年7月30日與香港眾志及劉小麗發表共同聲明，支持港獨為自決選項，之後亦撰文爭取突破基本法框架的「民主自決」。選舉主任要求澄清，朱未有正面回應，選舉主任認為，「任何合理的第三人都會認為他並無改變立場」，跟朱遞交的參選文件聲明「擁護基本法」有出入，最後裁定他參選提名無效。

自2016年立法會宣誓風波以來，DQ爭議一再出現。今年初高等法院駁回了陳浩天的選舉呈請，確認選舉主任有權裁定獲提名參選立法會的人有否實質遵從「擁護基本法」聲明要求，然而每宗DQ個案情况不盡相同，選舉主任處理是否合度，需要逐一審視，很難一概而論。今次選舉主任DQ朱凱廸村代表參選資格，爭議之處明顯較大。

一國兩制是香港制度根本，亦是香港唯一活路。港獨否定一國兩制、違反基本法，中央和特區政府出手阻止，香港眾志周庭立法會補選遭DQ，突顯當局將所謂「自決」視為港獨的另一種表述形式。朱凱廸可以選擇劃清界線，說明現在不再支持港獨為自決選項，以絕「港獨疑惑」，然而他沒有這樣做。朱凱廸認為，由於特區政府「可以任意搬龍門」，不會為了遷就選舉主任而作出一些「相信可獲選舉主任接受」的答案，有關說法亦甚為奇怪。如果朱真的不支持港獨為自決選項，沒理由僅僅因為懷疑別人拒絕相信，就不說出心中所想平息爭議。

朱凱廸支持港獨為自決選項的聲明，發生於2016年立法會改選提名期結束之後，朱宣誓就任議員時，人大亦未就基本法第104條釋法，從事件時序和法律角度而言，很難因為當年選舉主任確認了朱的提名，以及立法會容許他宣誓，就說今次選舉主任的決定是「政治審查搬龍門」。今次DQ最大問題，是政府應否將針對政權機構的遊戲規則，搬到非政權機構的村代表選舉中。

基本法第104條提到，行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官及其他司法人員，就職時必須依法宣誓擁護基本法和效忠特區，人大釋法強調這是參選或出任相關公職的法定要求和條件。有關條文針對的全是政權機構。至於「非政權機構」，基本法第97及98條提到，特區可以設立這類區域組織，發揮諮詢角色或提供文娛衛生等服務，其職權和組成方法由法律規定。

村選屬鄉郊內部選舉

未必要跟足政權機構

村代表制度一早存在於新界鄉郊，現有《鄉郊代表選舉條例》，乃是因為2000年終審法院裁定村選制度違反人權歧視非原居民後才制定。鄉郊村代表選舉屬於公共事務，由政府部門主辦，惟其性質跟政府創立的區議會體制有重要不同。政府文件清楚說明官方立場，村代表選舉屬鄉郊社區的「內部選舉」，政府「純粹充當支援和輔助角色」。

立法會選舉加入簽署「擁護基本法」確認書安排，政府可以解釋目標是確保當選人符合宣誓就職法定要求，可是村代表制度並無宣誓要求。誠然，2014年《鄉郊代表選舉條例》修訂後，加入了村代表參選人必須簽署聲明，表明擁護基本法及效忠特區，今次選舉主任亦是引用這一法例條文，拒絕確認朱凱廸提名，可是考慮到村代表屬於「非政權機構」、政府對村選僅扮演支援角色，當局將針對政權機構的一套，加諸「鄉郊內部選舉」之上，究竟是否合理合度，相信有爭辯討論空間。

政權機構與非政權機構有別，村選跟立法會以至區議會選舉性質亦有不同，即使同由政府主辦，也不代表必定要劃一標準要求。政府強求統一，反而可能衍生界線應該劃在哪兒、統一到什麼地步的問題，例如某些專業組織有份參與立法會功能界別乃至特首選舉，如果政府因此強行要求它們在內部選舉加入擁護基本法要求，相信將惹來極大反彈。朱凱廸參選村代表被拒，事件涉及這條界線的劃定，最合適的做法是由朱凱廸提出選舉呈請，交由法院定斷。

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