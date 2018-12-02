社評：看微軟學競爭力 中國企業長智慧

企業文化開放靈活

競爭力量推動引擎

微軟和蘋果上周的股價各擅勝場，但大多分析認為，微軟超越蘋果已成定局，主要原因是近年微軟銳意發展雲計算，單單這一個產品在上一季度已經為其收益增長貢獻76%，而蘋果仍然抱殘守缺，依賴手機銷售。企業股價受到多方面因素影響，這方面留待分析師的判斷，從科技發展趨勢角度考慮，微軟過去依靠辦公室軟件授權收費而獨步天下，雄踞市值一哥地位多年，15年前被蘋果追上，微軟看準了數據是企業賴以掌握市場的工具，放重兵在雲計算服務，終於修成正果，重奪龍頭地位。

過去能源控制經濟命脈，而今大家都說，在21世紀，數據就是石油，雲計算具有每秒10萬億次的運算能力，是傳統電腦和網絡技術發展融合的產物，企業掌握了數據並加以分析，就可以掌控市場。而雲計算使得企業無需購買昂貴的服務器，只需要按使用時間付費，通過互聯網傳送數據到雲計算系統，就可以做計算分析，為市場精準預測提供營銷策劃的根據。雲計算不但可以使大企業如虎添翼，也是向資本實力不足的中小企雪中送炭，從整體來說，為整個國家的營商環境添磚加瓦。

最新公布的全球競爭力報告，美國重新回到世界第一的位置，該報告修改了六成的評價標準，其中最大的改變是，創意、企業文化、開放和靈活的權重加大。被形容為第四次工業革命的特點是，經濟競爭力已經不再僅僅取決於提高效率和降低成本，整個經濟體對新興的創意和生產方式的接納和適應靈活度、能否擁抱機遇和創新，才是經濟發展的加速器。美國在這些標準方面優勢盡顯，是奪取競爭力第一的原委。微軟捲土重來的經歷，雲計算服務的開放和靈活特性，以至微軟本身的企業文化，完全是美國這個經濟體最具競爭力的縮影。

中國在競爭力報告中排行28，在市場規模和宏觀經濟穩定方面的分數極高，但報告顯示中國基建排名29，以及還有很大的人口比例尚未使用資訊科技，因而拖低了排名。這幾個領域，隨着國家實力提高和國民消費能力逐步提高，很快就會得到改善，至於企業的執行力未如理想，也能依靠市場和利益驅動而迎頭趕上，反而是其他的一些硬傷，比如創意能力全球排24，商業活力排43，企業競爭力更排在65，才是值得擔憂的地方。

資訊流通思想自由

國民創意精神養分

創意的條件是資訊自由流動和思想不會受到束縛，一個國家不能一邊說鼓勵國民要有創意，同時又在條件方面過分限制。同樣地，商業活力和企業競爭力，都取決於國家的政策和營商環境，減稅和簡化行政手續比較容易改善，但在企業對市場變化的適應能力方面，除了看企業家的識見和洞察力之外，更大程度跟他們是否長遠對政策的穩定、對法治精神有信心有關。中國投放很多資源在研發方面，甚至比一些經濟發達國家還要多，這對幫助企業提高產品的科技含量十分有利，但內地不少企業為了賺快錢，忽視研發和開發新產品，中興通訊公司的產品，完全使用外國專利，一旦被美國扼住咽喉，所有被強加的「割地賠款」的條款都要無條件接受，這些才是難以解決的硬傷。

香港的競爭力排名第七，在宏觀經濟穩定和市民健康狀况都得滿分，金融系統發達和穩健、基建和產品市場等方面全球排第二，是經濟競爭力靠前的原因，但這些對未來發展創新科技未必是決定因素。香港沒有條件搞雲計算和人工智能，而國家有技術能力和市場，卻在創意、產品適應和市場靈活方面有所欠缺，這些都是香港的強項，香港不但跟內地企業可以互補，合作得宜，還可以輔助內地企業發展而收到互惠互利的效果。

微軟把握時代脈搏作出了正確決定，重奪全球市值第一的地位；華為和騰訊等也有發展成全球知名企業的潛力，關鍵是內地和香港能否展示智慧，在提高競爭力方面互相補位，達到互惠互利的效果。

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