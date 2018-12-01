社評：「韓流」拆走政治圍牆 台港投資交流注動力

台北嚴分陸資外資

港資受限妨礙合作

國民黨韓國瑜召開記者會，交代高雄新一屆市政府籌組進展。韓國瑜表示，未來三位副市長分工，其中一位將負起推銷高雄、招商引資、促進產業升級的重任。這場記者會有一位來自香港的訪客，他就是本港信和集團主席黃志祥。據在場國民黨人士表示，黃志祥很欣賞韓國瑜，主動聯繫希望與韓見面，商討投資高雄事宜，為當地創造就業職位。信和在香港新加坡有經營酒店和物流業，有高雄市議員期望，未來信和會在當地開設星級酒店，云云。

過去十多年，台港兩地旅遊貿易等經濟交往都有顯著增長。2016年，台灣是香港第3大貿易伙伴，以及第2大進口來源地，香港則是台灣第4大貿易伙伴。對香港來說，台灣是僅次於內地的第2大旅客來源地，港人訪台人數亦屢創新高，負笈台灣學生10年間增長8倍。然而台港兩地民間交流，亦不可能完全不受政治影響。

台港官方交往是熱是冷，兩岸關係是決定因素。馬英九出任總統8年，兩岸關係良好，台港官方交往層次亦有所提升，然而民進黨蔡英文執政，拒絕接受「九二共識」，兩岸關係陷入僵局，台港官方關係亦顯著降溫。今年6月台灣陸委會宣布由盧長水出任香港辦事處長，本港入境處至今仍未發出工作簽證，惹來不少揣測。香港經濟發展委員會委員、國民黨中常委劉大貝亦批評，台灣當局似乎不太重視台港關係，對港政策滲入太多意識形態，港資面對諸多限制乃至妖魔化，令兩地錯過不少經貿投資合作機會。

「陸資染紅台灣股市侵吞經營權」、「陸資置業買下台灣」等說法，近年在台灣炒作得沸沸揚揚。港商赴台投資，台灣當局雖未至於公開排斥，惟實際卻經常將「港資」與「陸資」畫上等號，條條框框極多。香港與台灣在金融保險、醫學美容、生物科技等方面，本有頗多合作空間，一些港商亦認為台灣不少企業值得投資，電子產業即屬一例，可是由於審核程序複雜麻煩，又要接受背景審查，最終唯有打退堂鼓。

台灣當局對大陸心存疑懼，並非無法理解，然而因為意識形態將疑懼放大，是搬石頭砸自己的腳。經濟全球化年代，資金來源的國籍概念逐漸淡化，資金交叉持有情况比比皆是，外資與陸資分野變得模糊，可是台灣當局堅持劃清楚河漢界，很多來自香港和星馬等地的投資，都因為「假外資、真陸資」嫌疑，需要提交大堆文件，證明「身世」。數年前大馬華人李深靜成立的IOI集團，有意購入台北101大樓股權，未料被指「陸資色彩濃厚」，結果交易在激烈政治操作下告吹。當外資身世是否「純正」比投資效益更重要，台灣整體投資環境和經濟發展必然受到影響。近年台灣外來直接投資（FDI）表現未如理想，外資銀行走了一家又一家，實非偶然。

優先顧全現實需要

台灣民間去教條化

韓國瑜的冒起，反映愈來愈多台灣人明白，繼續意識形態政治掛帥，罔顧現實需要，社會只會不斷下沉。韓國瑜一些經濟主張，如發展「愛情經濟產業鏈」等，也許有點天馬行空，惟他主張「東西賣得出去，人和投資進得來」，確是切中高雄和台灣需要，對於港商而言也是一個投資好機會。韓國瑜強調，對他來說兩岸關係以及對外關係統統沒有圍牆，有的只是道路，當高雄以至台灣其他地區漸漸形成「不分藍綠共拚經濟」的氛圍，台北當局要攔阻也愈來愈難。韓國瑜的願景能否成真，仍需拭目以待，倘若台灣方面能夠減少政治考量，放寬對港資限制，兩地民間投資合作定可有長足發展。

台灣九合一選舉結果證明，很多台灣人真的希望少講意識形態教條，多做民生實事，除了韓國瑜當選，「以核養綠」公投通過，也反映了這一趨勢。反核是民進黨重要政策主張，也是很多環保團體的立場，然而電力供應不足已成為台灣迫切民生問題，依靠燃煤發電「幫補」結果是令到空氣污染顯著惡化。「以核養綠」公投通過，突顯台灣民眾覺得理念原則固然可貴，但是也不能脫離社會現實需要。近年香港社會看待很多事情，都相當意識形態掛帥，台灣民間所出現的去教條化趨勢，值得港人深思。

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