社評：港人信貸私隱不設防 政府監管把關漏洞大

環聯把關太兒戲

網上索閱應暫停

環聯資訊（TransUnion）是香港唯一的消費者信貸資料服務機構，提供信貸資料管理服務，蒐集個人信貸綜合紀錄，1999年由美國環聯國際公司（下稱美國環聯）收購，匯豐、渣打、東亞等銀行是環聯小股東。環聯的信貸資料庫，擁有本港逾500萬人的借貸資料，差不多所有居港成年人，只要在港申請過信用卡或按揭、借貸，不論國籍，環聯都有紀錄。消費者向銀行借錢，銀行一般會在合約列明個人信貸資料會提供給環聯，日後銀行有需要時會根據環聯的信貸報告，決定是否借錢給客戶。信貸報告內容會詳列消費者信貸評分、帳戶種類、逾期金額等敏感資料。

消費者信貸資料機構的存在，方便銀行評核借款人財政狀况，有助金融市場穩定，不過隨着近年環聯積極開拓個人索閱信貸報告的市場，私隱問題亦告浮現。環聯對個人信貸資料的蒐集、使用和保管，都受私隱條例規管，市民從來沒有想過，環聯的網上索閱報告系統近乎「中門大開」，所謂「身分核證」馬虎粗疏，形同虛設。理論上，任何人只需知道某人身分證號碼，繳付有限費用，就可以「起底」取得其最敏感的私隱資料。現今社會要市民提供身分證號碼的場合比比皆是，環聯把關太過兒戲，不負責任，市民豈能安枕。

美國環聯總部在芝加哥，業務遍及多地，跟美國各級政府部門素有合作，美國環聯的政府顧問委員會精英雲集，既有聯邦政府前高官、國土安全事務專家，還有國防部及中情局背景人士，很難想像環聯資訊作為美國環聯旗下一員，資料保安工作竟會如此不濟。環聯的保安漏洞影響全港市民，騙徒可以利用有關資料冒認他人借貸，又或詐騙市民付款改善個人信貸評級，環聯也不會主動告訴當事人有誰查閱過其個人資料。重大公眾利益具有凌駕性，傳媒有責任揭露問題，政府和環聯亦有責任全力跟進，堵塞漏洞。

環聯握港人敏感資料

政府須考慮安全大局

事件曝光後，私隱專員公署呼籲環聯即時停止網上索取報告程序，堵塞保安漏洞，加強身分核實步驟，例如採用多重身分核實方式、提升身分核實問題難度，有專家亦認為即時停止網上索閱服務，是最穩妥做法，然而環聯最初的跟進處理相當兒戲，令人質疑公司方面是否意識到問題所在。環聯最初宣布提升「反欺詐管制措施」，包括採用一次性密碼認證，加強網上身分核證，問題是密碼發送對象，是申請索閱者所提交的手機號碼，新措施根本無效。環聯遭議員批評「敷衍了事」，直至黃昏才宣布暫停相關網上服務，足足拖延了大半天。環聯應變處理欠佳，必須認真檢討。

今次事件，暴露政府監管把關工作存在甚大問題。環聯幾乎掌握所有居港成人的敏感財政資料，只此一家，沒有競爭，然而環聯並非銀行，不受金管局直接監管，銀行公會也只能以「合作方代表」的身分，呼籲環聯妥善處理資料。環聯信貸資料庫雖受私隱條例及《個人信貸資料實務守則》規管，惟法例並沒有限制環聯利用手上資料牟利，私隱專員公署常被質疑是「無牙老虎」，政府對環聯的監管能力，叫人相當懷疑。

香港是國際金融中心，在港居住的也不止是香港市民，環聯手握本港大量敏感信貸財政資料，政府不能簡單視之為一般商業機構。從保障私隱和安全角度考慮，政府對於這類獨特商業機構，都必須有足夠監管工具。環聯叫停網上索閱報告服務，僅屬即時「止血」，政府有必要確保環聯堵塞漏洞，加強個人私隱資料保安，長遠更應該借鑑外國經驗，考慮引入競爭，避免獨市經營情况。

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