社評﹕基因工程競賽白熱化 中美科技爭逐難回頭

基因編輯嬰兒風波

賀建奎辯解未服眾

深圳南方科技大學副教授賀建奎聲稱，成功以基因編輯技術，令一對具有愛滋病免疫能力的雙胞胎出生，消息震驚國際，內地逾百科學家譴責。綜觀峰會學者反應，大多數專家似乎相信，賀建奎確實進行了基因編輯嬰兒研究。賀建奎以「對抗愛滋」辯護，強調實驗者受過良好教育，清楚知道風險，可是與會科學家普遍認為，現時還有很多方法抗愛滋，他的說法站不住腳，有關研究既不透明亦無醫學需要。

基因編輯技術出現不過數年，發展並未成熟，國際社會未有充分討論，現階段將技術直接應用於胎兒，做法大有問題，不過賀建奎敢冒天下之大不韙，顯然亦經過精心思量。國家科技部表示，如果基因編輯嬰已經誕下，違反《人胚胎幹細胞研究倫理指導原則》，當局將依法處理，不過有關文件只屬指引並非法例。根據內地法律《人類輔助生殖技術管理辦法》，申請人類輔助生殖技術的醫療機構，必須符合《人類輔助生殖技術規範》文件要求，當中規定「禁止以生殖為目的對人類胚胎進行基因操作」，不過有關法律針對的是醫療機構，是否適用於科學家個人，或有灰色地帶。

賀建奎強調，南方科技大學與其美國母校萊斯大學並不知情，惟其研究明顯有人協助。有指賀建奎的研究經費來自南科大，曾任賀建奎導師的萊斯大學教授蒂姆，亦因捲入事件遭校方調查，真相尚待查明。有學者認為，賀建奎今次研究算不上有重大技術突破，不過如果基因編輯雙胞胎誕生屬實，由於只有賀建奎等人知道雙胞胎身分，意味他們可以長期觀察雙胞胎成長。即使這有「活人實驗」之嫌，然而此優勢已足以令賀建奎踏入研究前沿無人區。

賀建奎堅信「倫理將站在我們這邊」，強調試管嬰兒最初也備受爭議。有學者憂慮今次風波後，各地監管機構可能引入更嚴格限制，妨礙基因編輯研究，然而大國競爭亦有可能成為事態朝相反方向發展的推力。

中國領先基因編輯

美重迎「Sputnik時刻」

基因工程與人工智能是本世紀兩大高科技領域，已故物理學家霍金預言，本世紀末人類將看到基因工程突破，出現超級人類。中美基因工程競爭白熱化，基因剪刀技術開啟了基因編輯大門，中美的基因剪刀技術應用專利項目，數量旗鼓相當，各佔全球總數接近兩成。2015年，中國科學家率先做人類胚胎基因編輯實驗，中方在運用基因剪刀治療癌症方面，也領先全球，迄今已有近百病人接受過治療。高盛一份報告聲稱，中國已在基因編輯競賽壓倒美國，美方專家更驚呼生物科技的「史普尼克時刻」（Sputnik moment）已經來臨，情形一如半世紀前蘇聯搶先美國成功發射史普尼克衛星，觸發太空競賽。

任何尖端技術都有軍民兩用可能。美國對華敵意升溫，有專家質疑，中國可以應用基因剪刀於醫療目的，也有可能用來發展生物武器。不過美國《大西洋》雜誌亦提到，過去美國國防部亦有秘密生物科技計劃。目前美國國防部高等研究計劃署（DARPA）有研究基因編輯技術，外界不知詳情，其中一項有公開提及的研究項目，是基因改造昆蟲和病毒。美方聲稱，讓大量帶有基因改造病毒的昆蟲接觸農作物，可以改造作物基因，抵禦旱澇，可是有德國學者質疑，抗旱抗澇有其他方法，美方研究成果可倒過來用作生物武器，摧毀農作物。

當今歐洲對人類胚胎基因編輯研究管得最嚴，多國立法禁止以人類生殖細胞作研究，中國、印度等發展中國家相對寬鬆，法律規管有灰色地帶。美國方面，雖然法律禁止聯邦政府資助人類胚胎基因編輯研究，惟同樣沒有立法限制研究，去年美國科學界同意，可以在「嚴格監管及罕有情况」改變人類基因，藉以避免疾病，為基因改造嬰兒叩開大門。賀建奎研究曝光後，基因剪刀技術發明人、美籍華裔科學家張鋒主張締結全球協議，禁止基因編輯嬰兒，可是基因工程競賽已經展開，能否成事全無把握。近年一些美國科學家已大談如何改造人類基因，以便適應火星環境生活，「新人類出現只是時間問題」，有學者更表示已辨認出逾40個有利長途太空航程的基因。世界之大，要保證沒有科學家悄悄進行實驗談何容易。基因編輯嬰兒誕生，可能令更多人躍躍欲試。

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