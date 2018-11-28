社評：基因改造嬰兒起風波 科技應用監管須加強

基因編輯嬰兒違法

內地必須徹查真相

過去廿年，基因技術一日千里，由複製羊多莉誕生、幹細胞研究，到近年的基因編輯技術，無不為治療各種奇難雜症帶來更多希望，可是道德倫理問題也相當多。本世紀初，有意大利科學家聲稱成功複製人，是耶非耶無從得知，惟當年便曾掀起很大爭議。不少人關注基因改造可能衍生優生學問題，也擔心基因工程技術輕率用在人類身上，猶如「活人實驗」。今次基因編輯嬰兒若然屬實，將是全球首例，爭議之大可想而知。

目前有關基因編輯嬰兒誕生的消息相當混亂。深圳南方科技大學生物系副教授賀建奎聲稱，涉事雙胞胎情况健康，證明手術安全，網上流傳文件顯示，有關實驗由深圳一間兒科醫院的領導和醫生等簽字同意開展，然而院方否認有簽過相關文件，聲稱未有參與相關實驗，院方總經理還表示不認識賀建奎、懷疑有人造假。深圳市衛計委醫學倫理專家委員會表示，實驗未有報備，南方科技大學也與事件劃清界線，表示賀建奎年初停薪留職，他的研究是在校外展開，未有向校方報告。

2005年，韓國生物學家黃禹錫聲稱複製幹細胞技術取得突破，震驚國際，惟後來當局揭發黃禹錫論文造假，成為學術界醜聞。迄今賀建奎尚未公開基因編輯嬰兒研究細節，暫時既無法排除有人造假，亦無法肯定是否有涉事人企圖推卸責任。賀建奎曾在美國留學，根據《紐約時報》說法，很多認識他的基因工程學者，都相信他確有可能做了這項人類胚胎實驗；曾任賀建奎導師的萊斯大學教授蒂姆（Michael Deem）更表示，志願者同意接受賀建奎基因編輯實驗時，他也身在中國。

2003年，內地頒布法規，容許以研究為目的，對人類胚胎進行基因編輯實驗，惟體外培養期限不得超過14天，如果基因編輯嬰兒確認已出生，必屬違法。今次事件引起極大迴響，可能影響中國在生物基因研究學界聲譽。內地必須徹查賀建奎有否超越道德和法律紅線，以及有誰提供協助，亡羊補牢加強監管。

基因編輯可分為體細胞編輯和生殖細胞編輯。前者可用來治療特定身體部位疾病，不會遺傳下一代。生殖細胞編輯則牽涉到改變胚胎基因序列，將會代代相傳。基因編輯技術治病潛力無可限量，不過技術亦可用在其他方面，例如炮製視力體力超強的「超級士兵」，近年美國國防部便投入不少資源做基因編輯研究；若將基因編輯技術濫用在人類胚胎之上，更可能導致「設計嬰兒」、「強化人」出現，有人可能為求下一代天生異禀而編輯基因，製造社會不平等，長遠改變人類遺傳發展。

香港發展生物科技

監管需要與時並進

目前科學家並不清楚，基因編輯會否誤中副車，又或牽動其他基因，導致其他健康問題。賀建奎強調，很多家庭需要這項「愛滋免疫」基因技術，願意承受批評，然而目前科學界並非沒有其他方法，協助帶有愛滋病毒父母，誕下不帶病毒嬰兒。為了預防愛滋病炮製基因編輯嬰兒，並無必要。現時內地和國際社會對「基因編輯嬰兒」問題未有共識，貿然行事是不負責任做法。

近年中美歐投入大量資源做基因研究，各方都不想管得死，以免窒礙研究，落後於人，例如2015年中國科學家率先做人類胚胎基因編輯實驗，惹來美國非議，惟後來美方也放寬限制，做了相同實驗。可是如果各國為了爭奪先機，管得太鬆，亦有可能助長個別科學家冒進行事。目前世界多國都有法例規管人類胚胎基因研究，惟沒有一致準則，跨國生物科技公司可以選擇到監管較鬆地方做基因編輯生意，漏洞需要正視，監管也需國際協力。

香港力爭成為國際創科中心，生物科技是重點之一。本港有一流基因專家，惟在基因編輯領域發展較為落後，目前只有細胞培養研究，未有就基因編輯進行應用，今次主辦第2屆人類基因組編輯國際峰會，對於推動本港基因編輯研究大有幫助，政府應以這次基因編輯嬰兒風波為鑑，盡快訂立監管機制，讓科學家研究工作有法可依，避免有人將基因編輯科技用在不當地方。