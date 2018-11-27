社評﹕政治議題效果不彰 民主派須思考前路

選民對老面孔厭倦

民主派兩頭不到岸

今次補選，無論是投票率還是兩大陣營表現，都跟今年初3．11立法會九西補選情况相若。繼上次民建聯鄭泳舜以10.7萬票當選之後，建制派支持的「政治素人」陳凱欣，亦以10.6萬票勝出；非建制派方面，若將民主派「共推」的李卓人，與民協前主席馮檢基的得票相加，也跟上次補選民主派姚松炎的10.5萬票差不多。

上次九西補選，姚松炎選舉工程犯了不少策略錯誤。今次李卓人出戰，民主派選舉工程已改善了不少，包括多做落區宣傳而非一味靠社交媒體造勢，拉票方面也採取大包圍策略，既有元老級的李柱銘等拉票，亦有黃之鋒等四出奔走動員年輕選民，可是仍然無法顯著谷高得票。李卓人得票約為9.3萬，有人將他落敗歸咎於馮檢基「𠝹票」。數據顯示「馮檢基因素」對李卓人的影響，比起對陳凱欣的影響大，惟就算「𠝹票效應」存在，馮李得票總和仍然不及陳凱欣。民主派連續兩次補選敗陣，警號已經響起，民主派必須認真檢討，不能將落敗責任推給他人。

今次補選結果，突顯選民對老面孔的厭倦，以及對政治議題的冷淡。選民渴望新面孔帶來變化，乃是全球趨勢，當今政治人物「折舊率」很高。之前兩次立法會補選，建制與民主派都派出年輕面孔出戰，今次李卓人撼陳凱欣，政治折舊問題即時顯露無遺。陳凱欣有建制派支持，她在競選期間突出政治素人形象，有助她開拓票源，爭取中間選民支持。相比之下，李卓人的資深從政經歷，卻成為拉票包袱。李卓人的工運及支聯會背景，反而不利他爭取中產階層和年輕選民。

民主派形容香港是「走向威權」的「危城」，今次補選是民主與專制對決，希望炒熱政治議題發動選民，然而這套意識形態論述並未能令民主派勝出。過去一年，民主派對香港政治形勢所做的描述愈來愈嚴峻，可是九西兩次補選結果顯示，無論是「反DQ牌」還是「危城論」，大抵只有民主派忠實支持者有感，並未能為民主派開拓中間選民票源。很多中間選民對內地加強干預香港雖有憂慮，惟未至於認定中央一心要令香港變成「一國一制」，他們對民主派的論述無感，原因亦在於此。

日前台灣九合一選舉，韓國瑜高舉超越藍綠、拼經濟民生為先，掀起「韓流」效應，反觀民進黨大打意識形態牌，仍然難逃慘敗。台港兩地政治環境有別，不能簡單將台灣經驗硬套於香港，不過陳凱欣高舉「民生優先」旗幟，形容市民對政治爭拗和對立矛盾感到厭倦，這套論述對於意識形態不強烈的中間選民，確實更加有感。

一派獨大勿有權用盡

建制失分寸必遭懲罰

李卓人敗選後提到，部分民主派支持者，尤其是年輕選民，可能因政治無力感太大，提不起勁投票。這個說法只說出了問題一部分。民主派當前政治困境，是過去數年的拉布抗爭和路線激進化，趕走了一群希望議會多做實事少些爭拗的中間選民，然而同時又無法爭取一群激進本土自決派認同，「兩頭唔到岸」。2016年立法會選舉，非建制派在九西奪下16萬票。隨着港府打擊港獨，港獨和自決派被拒參選，民主派在兩次九西補選都只能奪得10萬票，反映很多激進本土派支持者放棄投票，部分人甚至主張「焦土政策」，呼籲抵制選舉又或者投票給建制派。

中間選民與激進本土派訴求南轅北轍，除非香港政治形勢急轉直下，大多數市民覺得一國兩制真的瀕危，否則看不到民主派有方法將這兩類選民同時包攬。由於港獨和激進自決派必被拒諸競選門外，他們的支持者在下屆改選一樣可能採取「焦土策略」，杯葛選舉。民主派要在選舉爭勝，必須調整定位開拓票源，民主派需要好好思考，究竟應該走更激進的路線討好本土自決派選民，還是改走溫和務實路線爭取中間選民。

補選後，建制派無論在功能組別和地區直選組別均有過半數優勢，只要建制派立場一致，未來立法會分組點票，建制派穩操勝券。理論上，建制派「一派獨大」，可以減少特區政府施政阻力，然而政府和建制派必須緊記，立法會「夠票」不代表可以為所欲為。所有理性的選民，心中都有一把尺，去衡量從政者有否濫用權力，胡作非為。市民可以用選票懲罰民主派拉布，亦可以用選票懲罰建制派離譜行為。倘若建制派有權用盡不講道理，出於黨同伐異收緊《議事規則》，下次換屆選舉必遭選民懲罰。

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