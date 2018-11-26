社評﹕廣東民企要更上層樓 新時代需新政策扶持

民營經濟十條

老方法對付老問題嫌不足

廣東民營經濟對全省經濟增長貢獻率達到54%，為全省提供就業崗位40%，稅收一半以上來自民營企業。廣東的多項經濟指標都排在全國首位，廣東有任何風吹草動，都會影響全國，而民營經濟又是廣東經濟的風向標，廣東的民營企業家遇到困難，全國的企業家日子也不會好過。廣東經濟在改革開放40年得以長足發展，主要是依靠提供寬鬆的經營環境，在市場和利益驅動下，企業家自然會想出盈利的法子，然而，政府少管或者不管形成粗放型和沒有秩序的發展，同時又成為企業抵禦外部環境變化的弱點，近年工資、土地、稅收和利息成本不斷上升，好不容易贏得的世界工廠美名逐漸失色，加上中美貿易戰帶來不確定的因素增加，加速了製造業的外遷，廣東的出口貿易在全國舉足輕重，但今年頭10個月，增長率只有2.4%，而且還有4個月是負增長，民營企業家首當其衝。

政府對此並非無動於中，本月初召開的廣東民營企業家座談會上，省政府宣布推出「民營經濟十條」的實惠措施，包括降低工業用電和天然氣收費，還承諾降低工業土地價格和社保徵費，總體來說是為企業降低成本。在全國範圍，雖然民營經濟佔生產總值的六成，但民營企業貸款只佔25%，針對民營企業貸款難的老問題，國家也承諾改善。然而，這些措施都是以老方法對付老問題，能否即時奏效還要看執行落實的情况，而能否保證支持民營企業可持續發展，則是更大的問題。

廣東寬鬆的營商環境，吸引本地和外來的投資者興辦企業，全國8300萬家民營企業和個體工商戶，廣東一省就佔了1000萬家。有一種說法，廣東人口1億1000萬，也就是說，11個人裏頭有一個是老闆，這是匡算，因為很多老闆一個人擁有多家企業，但也能說明廣東民營經濟的蓬勃。雖然如此，今年公布的世界500強企業中，中國民營企業佔了28家，但廣東只有8家民營企業上榜，說明廣東的民企是量多但規模不大。

從這個角度看，政府出台的扶持政策仍然立足於減費減稅以降低成本壓力，是可以幫助中小企的，即使如此，政府稅收增長率仍然高於經濟增長率，說明政府在這方面仍然有很大的空間，今年頭三季度，廣東經濟增長率6.9%，而稅收增長率是9.7%。然而，在經濟轉型的大格局下，勞動密集型企業逐步淡出舞台，高科技和資本密集型企業逐步走向舞台中央，如何引導與扶持企業轉型，以及制定有利於大企業發展的長遠政策，就更形重要。

積極保護利益引領壯大

真正待民企「自己人」

華為、正威國際、恒大、美的、騰訊、碧桂園、雪松控股，這些躋身500強的民營企業當中，有傳統的地產發展商和製造業，也有從製造業擴展成綜合多元發展的企業，但更值得注意的是華為和騰訊等高科技企業，這些代表未來發展方向的新經濟企業之所以一日千里，其自身重視研發和創新，不在話下，但政府在保護知識產權和商標等方面，以鼓勵這些企業投放更多的資金與精力在研發方面，值得檢討。廣東省比其他省份也有「走前一步」的做法，是每年舉辦兩次高層次民營企業家座談會，由省長親自聆聽企業家的訴求，如果政府盡量聽取企業家的意見與建議，從善如流，當然是好事，但政府更需要做的是，主動積極制定保護企業家利益和鼓勵企業在投資的政策與措施，而不是作為「反應式」的對待。

大企業進一步發展，代表着一個省份和國家的實力，但可持續發展的理論是，讓更多企業可以從小變大，使大企業的數量從少變多。政府在採購方面對民企的產品，如何做到公平對待，是投資者信心的源泉，這次「民營經濟十條」當中，提出為民企產品在認證方面提供協助，只是公平競爭的第一步。在人才培育方面，民營企業家多是白手興家，對於現代管理、策略制定、品牌經營以至運用人力資源手段等等方面，往往都未能適應企業壯大以後的轉型，政府過去忽視了這方面的工作，今後應該加強，讓民營企業家拓寬視野、提高管理水準，民營企業才可以向高增值和高科技轉型。

國家主席習近平在北京召開座談會，高調宣布民營企業家是「自己人」，廣東高層也蕭規曹隨，召開座談會，並頒布新政策，希望這不只是回應中央的做法，而是真正的待民營企業家為「自己人」，引領他們轉型、壯大，為廣東的經濟添磚加瓦。

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