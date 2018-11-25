社評：台灣綠地變藍天 顯選民漸失耐性

綠地兩年翻轉變藍天

民意如流水蜜月期短

表面看，民意如流水，反面快過翻書，是今次「九合一」選舉給人留下的最深刻印象。4年前的「九合一」選舉，民進黨剛取得大勝，各縣市「藍天換綠地」，到兩年前蔡英文贏得總統大選，民進黨「全面執政」，但今天已因政績不佳被選民全面拋棄，特別是失去執政20年的高雄、執政13年的雲林縣，更具有重大象徵意義。黨主席蔡英文、行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊等人分別請辭，以示負責，但如何回應台灣政治和民意的變化，才是民進黨執政當局需要深思和反省的。

國民黨是這場選舉的最大贏家，但回顧歷次台灣選舉，鐘擺效應的頻率已有大幅加快之勢。曾幾何時，2012年蔡英文競選總統後感人肺腑的敗選感言言猶在耳，4年後她已昂然挺進總統府。今次選舉，國民黨看似風光無限，但只要其當選人在未來一兩年內沒有拿得出手的政績，黨高層本身不能洗心革面，脫胎換骨，2020年是否能複製民進黨全面執政的奇蹟，並不樂觀。

從4年前柯文哲以無黨籍身分當選台北市長，到今年非典型國民黨人韓國瑜空降高雄掀起「韓流」，令人看到台灣出現一股超越傳統藍綠的第三勢力，不再糾纏於統獨、族群、黨派等意識形態話題，而是以親民、務實、憨厚的新形象吸引民眾。柯文哲上任以來，執政風格清新，不受藍綠束縛，有時口不擇言，但很快認錯，贏得了很多年輕人的青睞。但就是因為柯文哲執意維護台北與上海的「雙城論壇」，說了一句「兩岸一家親」，就遭民進黨抹紅，更執意推出毫無勝算的候選人姚文智參選台北市長，旨在攪局「𠝹票」，最終令柯P連任之路陷入苦戰。

從柯文哲到韓國瑜的個案可見，在台灣藍綠兩大政黨依然強勢的政治格局下，這些第三勢力的「明星政治家」，若缺乏政黨支持，很難保持與公務員隊伍的良性互動，也很難得到以兩黨議員為主體的議會的配合；在朝的柯文哲和在野的韓國瑜在這次選途不同的遭遇，可見一斑。

如果說對柯文哲狙擊反映了民進黨黨同伐異的霸道的話，那麼對韓國瑜空降高雄之初的蔑視、對農民農產外銷之苦的無視、對台中空氣污染的輕視，在在反映了民進黨全面執政後的傲滿與顢頇，他們最終被台灣民眾用選票懲罰。

柯遭抹紅顯綠營霸道

藍營醬缸文化漸打破

柯文哲在競選中批評，台灣歷經3次政黨輪替，除了統獨意識形態，其實藍綠兩大政黨都差不多。這不僅是對民進黨的批判，也是對國民黨的警告。這次選戰後期，黨主席吳敦義失言的「母豬論」，險些令國民黨選情陰溝裏翻船，韓國瑜冷靜地切割化解，也讓人看到他與傳統國民黨的不同。從韓國瑜，到新北侯友宜（曾任警政署長），這些國民黨內非典型政治人物的崛起，顯示國民黨老舊的「醬缸文化」已漸被打破，未來選民喜好將取代論資排輩，理念結合將取代傳統派系。如果國民黨高層只顧沉醉於今次選戰的勝利，錯誤解讀人民給予的託付，不能及時回應選民的期待，則下次選舉，必會重蹈民進黨今年的覆轍。

兩岸關係歷來是台灣政治的重要組成部分，今次民眾對民進黨未能改善經濟的怨懟，部分也與蔡英文上台後兩岸關係陷入低潮有關。北京顯然汲取了過往的教訓，在今次台灣選舉中一直保持低調，沉默是金，即使親綠媒體和部分西方傳媒炒作中資介入干預台灣選舉、金馬獎頒獎禮發生台獨感言風波，大陸方面都隱忍不發，未給民進黨炒作統獨議題提供太多彈藥。當然，也反映台灣選民的成熟以及對統獨等政治議題的厭惡，令統獨議題難再成為選舉的主軸。

對於國民黨今次的大勝，以及「東奧正名」公投的失敗，北京方面也不應見獵心喜，這次選舉畢竟有很多台灣的內部因素，民進黨的挫敗也不能簡單解讀為台灣人傾向統一，或親獨勢力退潮。反而，在今次選後國民黨在大部分地方執政的情况下，大陸會否鬆綁兩岸部分交流，是對北京重新爭取台灣民心、展現對台政策靈活性的考驗。

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