社評：特朗普詭辯撐沙特 「公義有價」縱容暴行

淡化中情局評估

特朗普蒙混過關

上月初，卡舒吉進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館後被殺，美國中情局審視多項情報後，向白宮和國會提交評估報告，「有信心」認定沙特王儲是下令暗殺的幕後主腦。早前特朗普說過，倘若發現沙特政府涉事，將予重罰，然而中情局評估內容曝光後，特朗普卻大力為王儲辯護。特朗普承認王儲「可能知情」，惟又表示「不管他有沒有做，他嚴詞否認，他父親（沙特國王）否認」，儼如沙特政府的公關。特朗普還強調，沙特是美國很重要的盟友，為美國創造了「數十萬個職位」，又響應美國呼籲出手壓低油價，沒有人希望因為卡舒吉案而失去大量就業職位，又或見到油價暴升，云云。

細察特朗普的說法，不乏混淆是非黑白之處，流露「強權出真理」的可怕邏輯。中情局的評估，雖未至於鐵證如山，然而環境證據也相當充分，例如美國情報部門截聽到沙特駐美大使哈立德與卡舒吉通電話，叫他去沙特駐伊斯坦布爾領事館領取文件，情報人員相信哈立德致電是應王儲指示。儘管沙特聲稱有關說法是中情局「虛構」，惟就算特朗普全力幫腔，也沒有質疑中情局情報不實。特朗普詭辯方法是避重就輕，將事情倒轉過來說，以「中情局評估不等於最終結論」、「我們可能永遠無法得知案情所有真相」等，淡化中情局的評估和證據，企圖蒙混過關。

由2006年俄國前特工利特維年科毒殺案，到今年初再有俄國前特工遭神經毒劑所害，美英都認定是莫斯科策劃，前年英國政府發表調查報告，更指控是普京下令殺死利特維年科，然而美英其實都沒有「終極鐵證」，靠的全是環境證據。當日華府可以根據環境證據制裁俄羅斯，如果現在特朗普說沒有「終極鐵證」不算數，不可以懲罰沙特，未免是「龍門任搬」，難以服眾。

特朗普競選總統期間，曾吹噓他與沙特權貴有很多生意往來。有參議員關注特朗普與沙特的私人關係，特朗普則強調他是以國家利益為先。特朗普表示，儘管王儲對案件可能知情，然而美國與沙特將繼續是堅定盟友，因為這符合美國及區內國家安全利益。特朗普的聲明一開口便是「美國優先」、「這個世界很危險」，一邊大談伊朗支持恐怖主義、威脅鄰國，一邊形容沙特是願意人道援助鄰國、反對恐怖主義的國家，沙特同意對美投資4500億美元、購買逾千億美元軍備，如果美國拒絕向沙特軍售，合約將落入中俄手上，云云。

美國優先詭辯多

政治倫理遭侵蝕

特朗普的說法問題甚多。華府智庫「國際政策中心」指出，沙特軍售合約為美國帶來不足2萬職位，特朗普有誇大之嫌；沙特軍隊極度倚賴美軍硬件，很難改用中俄軍備。特朗普似乎未將沙特狂轟濫炸也門平民設施當作一回事，甚至忘記了沙特與蓋達和伊斯蘭國的關係，以及九一一恐襲多數劫機者是沙特人的事實。特朗普的聲明形同在說「公義有價」，只要肯給美國巨款，在地區事務當馬前卒，美國就不會追究其他事情。中亞、中東、非洲一些親美專制政權，看到特朗普開出這樣的「空白支票」，勢將變本加厲鎮壓異己。

美國中期選舉，共和黨參院議席有進帳，特朗普箍票有功，突顯其右翼民粹路線大有市場。選舉過後，特朗普似乎亦變本加厲，稍有不順心意便肆意攻擊，先有向CNN首席白宮記者開火，之後又抨擊法官裁決「損害國家安全」。特朗普打壓新聞自由、不尊重司法獨立，行徑令人側目。對於白宮撤銷CNN記者證，就連右翼霍士新聞也看不過眼，公開力挺CNN、支持採訪和新聞自由；聯邦最高法院首席大法官羅伯茨亦罕有發聲明，強調法官一視同仁，美國應為司法獨立感恩，不點名駁斥特朗普。特朗普對卡舒吉案的態度，令人覺得他對美國一向強調的政治倫理價值毫不在乎。

由CNN事件、抨擊法官到卡舒吉案，特朗普口中的「美國優先」、「國家安全」，已成了詭辯百搭用語。華府剝下政治道德面具包庇沙特，不僅損害美國國際形象，更可能養虎為患。沙特王儲正與美國商討核子合作協議，情報界關注沙特是否想研製核武，如果特朗普為求壓制伊朗，一味袒護沙特、有求必應，長遠對美國利益的損害可能更大。

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