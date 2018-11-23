社評：安老投資追落後 監管思維要超前

土地人手成死結

引入科技難治本

本港65歲以上人口10年間急升36%，達到116萬，佔總人口近16%，按國際定義已屬高齡社會。鑑於本港目前人口最多的年齡層是45歲至59歲，未來20年長者數目勢將激增。研究顯示2041年本港長者人口超過252萬，85歲或以上高齡長者將由目前17萬急增至51萬，「高齡海嘯」迎面撲來，需要官商民合力應對，嚴峻程度不比刻下土地房屋問題為輕，然而社會各界普遍仍然缺乏危機感，遑論為應付人口老化做好準備。

長者安老，離不開入住院舍，又或居家安老，兩者都需要盡快增加硬件和人手配套，惟觀乎本港現時情况，實在叫人憂慮。以安老院舍為例，過去10年，本港資助安老院舍宿位僅僅增加了15％，達到27,360個，可是同期輪候的長者卻大增56％，達至37,911人。按照現時需求情况，本港每年需要興建7間安老院舍，惟現時每年僅建成2至3間，增加供應速度完全追不上需求。另外，資助安老院舍人手也嚴重不足，逾半護理員超過50歲，預料2041年時需要多3倍的人手。

安老事務委員會建議政府推動居家安老，紓緩院舍不足壓力，問題是社區軟硬件支援不足，居家安老知易行難。本港長者社區照顧服務嚴重供不應求，申請長者日間護理中心服務、綜合家居照顧服務（包括家居清潔和送飯等），輪候時間數以年計；居家安老需要有良好的基層醫療服務配合，社區設施規劃也要較為寬敞，方便長者出入，然而這些統統是香港的短處。

安老院舍宿位和護理服務不足，背後其實就是土地和勞動力短缺問題。紓緩人手壓力，借助高科技提高效率是方法之一。政府與民間團體合辦樂齡科技博覽，以及撥出10億元設立樂齡科技基金，資助安老服務單位試用及購置科技產品，有助改善安老服務，政府應當盡量簡化手續、推動樂齡科技產品租借服務，同時投入資源，鼓勵本地研發安老科技產品。可是話說回來，若不處理護理人手短缺情况，安老危機還是會惡化下去。

官民增建安老院舍

審慎推動公私合作

安老事務委員會提出，政府應加強社區照顧服務，亦有人呼籲增建長者日間護理中心、加快興建安老院舍，有團體還建議大幅提高安老院舍最低人均面積，然而限米煮限飯，土地不夠人手不夠，政府就算有錢也是徒然。當局需要適量輸入外勞解決安老服務人手荒，同時盡快增加土地供應，多建各類長者服務設施。安老危機最快10年後全面爆發。就像土地房屋問題一樣，如果各界繼續空談理想，又或事事以小我為先、墨守成規，安老問題只會日益惡化。

政府安老院舍興建速度追不上需求，短期內可以向參加「改善買位計劃」的私營安老院，增購更多宿位，然而當下政府覓地建屋也困難重重，若要盡快大增安老院舍追落後，公私營合作是難以迴避的選擇。近年一些私人機構都看中銀髮市場潛力，大力進軍醫療養老安老產業，有大集團更積極收購私人安老院舍。有官員提出，可以在適當情况下，在賣地條款規定興建安老院舍，亦有人提到，政府進行土地交易時，可以提供誘因，諸如豁免繳付用來興建安老院舍處所的地價。

政府面對人口老化危機，需要有破格思維，由私人興建院舍，最大好處是效率高，有官員估計，由賣地到建成安老院，最快可於5年內完成，足足比政府資助項目快一倍。然而土地大辯論有關發展私人農地的爭議亦說明，社會對公私營合作有很多疑慮，政府處理必須極度慎重，杜絕官商勾結利益輸送嫌疑，在監管方面更要有超前思維，以防安老服務變成一盤盈利至上的生意，令長者淪為羊牯。

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