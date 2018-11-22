社評﹕樓市減辣言之尚早 政府須有科學準則

樓市走勢需時觀察

急急減辣理據薄弱

近月本港物業成交價量齊跌，私人住宅樓價指數連升28個月後見頂回落，連跌兩月，累計跌幅約1.5%。最近愈來愈多業界人士表示，樓市轉勢，政府應該撤去樓市辣招。有人聲稱政府若不撤辣招，樓市跌勢將「失控」，「重演廿年前金融風暴樓市崩潰亂局」、「拖垮香港經濟」；有人則以逆向邏輯「勸誘」，表示取消額外印花稅（SSD）等辣招後，二手盤源將大增，撤辣不會刺激樓價，反而可令樓價有序回落，云云。

樓市走勢有變，危言聳聽、威迫利誘說辭大行其道，為的都是減辣撤辣，不過樓市是否真的已經進入下行周期，實在言之尚早。2015年底至2016年初，樓市半年內下跌超過一成，當時亦有人大聲疾呼要求減辣，可是樓市之後又重拾升軌。前車可鑑，近兩月樓價回落迹象相對明顯，惟屬大漲小回還是真的轉勢，仍需時間觀察。有評級機構估計，除非發生類似2003年SARS的不可預期事件，否則一手樓價未來一年半估計只會下跌一成半，回到去年第4季水平。考慮到之前兩年樓市累計升幅超過四成，僅僅因為樓市有回軟之勢便急急減辣，理據薄弱，絕非明智之舉。

本港經濟遭房地產「綁架」，樓市大跌無疑會影響經濟，然而不代表政府一見到樓價下挫就要托市。討論減辣問題，應該回歸基本。過去9年，政府因應樓市上升周期，多次推出逆周期措施，包括大幅收緊各類物業按揭、推出額外印花稅和雙倍印花稅等。金融海嘯後多國刺激經濟大舉印鈔，導致熱錢氾濫，谷起全球資產泡沫，無疑是最初政府推出逆周期措施的原因，然而一路發展下來，本港樓價愈飈愈高，除了因為投機炒作，更大程度是由於房屋供應嚴重不足，政府唯有以辣招管理需求，遏抑炒賣。

近期樓市回軟，主因是中美貿易戰、外圍股市動盪，以及香港12年來首度上調最優惠利率，並非因為房屋供求失衡出現根本改變。倘若中美貿易戰短期內得以緩和，市場氣氛改善，不排除樓市很快止跌回穩。除非樓市崩潰式暴跌，否則政府在房屋供應到位之前，都不應該考慮大舉撤辣，以免向市場發出錯誤信息，令樓市再度升溫。

出招容易撤招難，準確把握撤招退市時機從不容易，關鍵是要有準則、有指標、有步驟，讓市場和公眾有充分心理準備。以美國聯儲局退市為例，局方很早便向市場發出清晰信息，當通脹率達到2％、失業率降至5％以下的水平，局方便會視乎經濟形勢，認真考慮展開加息周期，以及逐步「收水」結束量化寬鬆。港府考慮是否撤辣，亦應該有一籃子指標，不能憑感覺又或因為業界壓力而下決定。

減辣條件難說太死

交代方向管好預期

政府何時減辣、如何減辣，不應僅僅盯住樓價，還可考慮一系列指標，諸如負資產宗數、市民置業購買力指數（即按揭供款相對住戶入息中位數比率）等。為了保留應變彈性，政府很難將減辣條件和指標說得太死，然而當局可以向公眾交代大方向，做好市場預期管理，以免外界捕風捉影，妄作揣測。例如近日財金官員回應減辣問題，都提及2015至2016年樓市一度下跌一成許，這類說法可能令市場人士預期，樓市下跌超過一成，就是政府同意減辣之時。如果這並非官員本意，就有可能引來誤會。當業界覺得政府沒有一套科學和透明的準則處理減辣，就有可能不斷試探，甚或政治施壓，這將影響到未來政府減辣決策的公信力。

樓價下跌，首當其衝的是樓市高峰期置業人士，不過由於政府收緊了按揭成數，市民置業首期金額增加，貸款負擔相對減少，無論銀行還是業主，對樓市下跌都有較強抗震能力，政府有本錢謀定而後動，看清形勢決定是否減辣。目前市民置業購買力指數仍處於74％的高位，遠高於近廿年平均水平（即44％），如果利率上升至較正常水平，有關比率可能升見97％。現時當局最不應該做的，就是在樓市走勢未明、利率正常化起步之際，貿然減辣鼓勵市民入市。

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