社評：人才培訓不進則退 港排名急跌響警號

教育開支需加碼

花得到位更重要

IMD人才報告從「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」三方向，審視63個地區表現。簡言之，人才投資反映的是一個地方長遠內生動力；吸引人才着眼的，是為人才提供良好環境；人才準備度側重的，是當下是否有足夠人才滿足需要。任何排名研究在方法學上都有局限和偏差，例如根據IMD人才報告，瑞士連續5年稱冠，美國人和德國人就未必心服。不過同一機構根據同一標準，得出香港評分全方位下跌的結論，政府顯然不能漠視。

報告表示，香港在吸引海外專業人才、維持當下人才供應充足方面，仍有不俗表現，惟考慮到教育公共投資顯著落後，未來恐有衰落之憂。行政長官林鄭月娥表示，上任後已增加83億元教育經常開支，涵蓋幼教、中小學和專上教育，政府會更積極投入資源培訓人才。政府財力充裕，絕對有本錢增加教育投入，關鍵是如何善用資源，發揮最大效益。

人才報告有幾點值得留意。首先，本港在人才投資方面排名顯著下跌，由第24位降至31位，惟多個細項評分其實跟去年相差不遠，意味香港的問題是未夠進取，不進則退。報告評分方法，主要參考公開數據與行政人員意見調查。人才投資範疇多個細項，諸如教育公共開支比例、師生比例等都是硬數據，不會受被訪者觀感起伏所影響，過去一年香港在這類細項的評分變化亦很小。

報告提到，人才競爭力最強地區大多是歐洲國家，主因之一是教育投資水平高。以人才投資範疇評分最高的丹麥為例，當地教育公共開支佔GDP的6.9％，相比下本港比例僅為3.3％，在63地中排名56位。誠然，教育公共開支位居前列的歐洲國家，很多都有福利主義背景，它們的高稅率高公共開支模式，香港很難照搬，然而當韓國和大馬都大幅增加教育開支，佔GDP比例分別高達5.1％和4.5％，香港顯然需要「加碼」，關鍵是如何確保資源花得到位，這方面香港應向新加坡學習。

新加坡整體排名第13位，惟人才投資範疇的排名僅為34位，比香港更低。新加坡的教育公共開支佔GDP比例只得2.9％，較香港更小，可是在人才準備度方面，新加坡位列第2，遠勝香港。報告顯示新加坡的教育投資相當精準高效，學校重視科學，大學教育和整個教育系統都能滿足社會、經濟和企業需要。相比之下，本港學術水平雖高，尖子培訓依舊出色厲害，然而教育制度並未能切中社會現實需要，導致近年不少人覺得本港新一代平均競爭力似在下降。

改善配套留住人才

在職培訓有待加強

香港的師生比例有改善空間，惟與瑞士、丹麥等國家相比並不特別低。當前香港一大問題是產業結構單一，人才投資未夠多元，教育方向太過一窩蜂趕時麾，目光放得不夠遠大，凡此種種均妨礙新一代發揮所長、盡展競爭力的一面。本港每年只有不足兩成文憑試考生能夠入讀「八大」，每年都有上萬名達到升讀「八大」門檻的考生失望而回，說明香港高等教育配套有改善空間。不少企業慨嘆，懂得新技術的人才鳳毛麟角，政府應該針對社會需要，提供更多元化的人才培訓，為年輕人提供更多機會。

香港生活成本高昂，常被視為妨礙吸引人才的因素，惟報告戳穿這一迷思。論生活指數，瑞士和新加坡排名比香港更差，可是卻無損他們吸引人才能力，關鍵是兩地有很高的生活質素。香港地小人多、空氣質素欠佳，生活質素評分遠遠落後，僅能位列中游，最新評分更比去年退步；報告對於本港醫療基建能否滿足社會需要，評分亦有較大跌幅。政府要吸引及留住人才，必須一邊提供更多發展機會，一邊提高城市宜居度，改善交通、房屋和醫療等各方面配套。

大灣區可以為港人提供更廣闊更多元的發展舞台，政府培訓人才，眼界可以放得更闊。同時，本港企業亦應捨棄短線心態，加強在職培訓。報告顯示，本港人才投資方面評分跌幅較大的細項，是企業實習和在職訓練，反映本港企業對在職培訓不夠重視。現在香港人才投資做得不夠好，必然影響未來人才準備度；香港吸引力下降，外來人才未必再來。政府必須對症下藥，始能煞住頹勢。

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