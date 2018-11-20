社評：基層貧童人口升 跨代貧窮成大患

政府扶貧未到位

滴漏效應存疑問

政府以住戶入息中位數一半釐定「貧窮線」，但凡家庭收入低於貧窮線，即屬貧窮人口。去年本港貧窮人口較之前一年增加近3萬，達到138萬。政府堅稱，138萬這數字不反映實際情况，因為政府有很多扶貧措施，在恒常現金福利政策介入後，貧窮人口為101萬，與之前一年相若；若將公屋等非現金福利亦計算入內，貧窮人口更只有72萬，云云。

誠然，任何數據計算方法都有局限，政府可以辯稱，貧窮線反映不到公屋、大專學費資助、長者醫療券等政策的扶貧效果，可是對於很多輪候公屋的基層家庭來說，單是每月租金就要上萬元，茶餐廳數十元一個午餐根本是「奢侈品」，不少家庭雖然月入高於貧窮線，仍然入不敷支。他們同樣覺得，貧窮線未能反映他們生活拮据情况。官員看待貧窮問題，應該多從基層角度而非政府本位出發。官員不斷強調貧窮線的局限「會導致高估真實貧窮人口」，基層市民難免懷疑，政府是否毋須加碼扶貧。

本港貧富懸殊嚴重，堅尼系數比很多發達國家都高。過去5年政府社福開支上升超過八成，也只能阻慢貧富懸殊惡化之勢，政府扶貧政策不到位，直接影響了扶貧力度。以在職家庭津貼為例，政策推出兩年成效不彰，雖然今年當局優化政策，簡化手續放寬申請資格，然而對於很多打散工的基層市民來說，仍是關卡處處，諸多不便。新政策對窮人實際幫助有多大，還得走着瞧。隨着人口老化，退休人士激增，貧窮數據上升壓力將更大。

貧窮人口數字其中一個關注點，是去年兒童貧窮率在政策介入後仍較之前一年上升0.3個百分點，達到17.5％，貧窮人口增至17.7萬。政府官員承認，雖然長者貧窮率「明顯改善」，惟兒童貧窮率上升起了抵消作用。民間調查顯示，全港平均每4名兒童就有1名是貧童，他們在家不僅沒有合適地方溫書及做功課，小部分甚至無法吃足三餐。這些基層兒童平日節衣縮食，根本無錢參與課外活動或補習，與中產家庭學童擁有的學習條件愈拉愈遠，難言機會平等。基層學童向上流動愈益困難，結果必然是加劇跨代貧窮。

政府若要縮窄貧富懸殊，必須調整思維，扶貧工作必須更全面更深入，不能只停留於現金政策援助。不少官員仍然迷信「滴漏效應」，認為發展經濟創造更多就業機會，就能減少貧窮，然而愈來愈多經濟學者對滴漏效應存疑，近年歐美經驗顯示，倘若創造的只是低收入職位，根本無助縮窄貧富懸殊。以《21世紀資本論》蜚聲國際的法國經濟學家皮凱提（Thomas Piketty）亦警告，本港財富集中在小撮人手上，基層市民住屋教育等根本需要無法滿足，最終只會削弱經濟增長。

創造更平等教育機會

助基層擺脫跨代貧窮

放任自由市場必會導致貧富懸殊加劇。過去數十年，美國財富高度集中化，來自中下層的全國一半人口，現時只分得全國收入比例一成，較1980年兩成份額銳減，反觀最富裕1％人口的收入，則由全國總收入一成升至兩成。與此同時，美國教育機會不平等情况也顯著惡化，收入最低一成人口的孩子，入大學概率只有兩成多，相比之下，收入最高一成人口的孩子，入大學概率卻達九成。皮凱提指出，美國經驗說明單靠入息稅等財富再分配措施，不足以扭轉貧富懸殊惡化大局，還須從教育與最低工資等政策入手，多向中低收入家庭傾斜。

皮凱提等逾百經濟學家合力發表的《2018世界不平等報告》提到，創造更平等教育機會和更多高薪工作，是解決中下階層收入停滯不前的重要方法。過去數十年歐洲貧富懸殊情况較美國好，除了因為累進徵稅貫徹得較好，亦因為歐洲的教育機會比美國平等。觀乎香港政治現實，皮凱提的累進徵稅主張不易實行，可是政府至少應以美國為鑑，創造更平等教育機會，同時加緊多管齊下覓地興建公共房屋，減輕基層市民居住成本。本港兒童貧窮率接近兩成，情况並不理想。政府應訂出未來5至10年減少貧窮兒童人口的目標，同時推出更多措施，讓貧窮學童有較為平等的條件力爭上游，擺脫跨代貧窮。

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