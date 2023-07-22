團客走出馬路煙蒂滿地 鄰店：阻生意礙衛生
【明報專訊】早前土瓜灣有內地旅行團旅客聚集造成阻街問題，旅監局新政策生效後有改善，惟相同情况再 ......
(2023年7月22日)
深圳創科人員 研免檢入河套 保安局：獲認證者「福鄰小口岸」過關 正與內地商討
【明報專訊】政府早前公布發展新田科技城土地用途建議，政府正研究使用「創新」出入境安排以便港深兩 ......
(2023年7月22日)
食品倘難經文錦渡運港 香園圍設食安中心應急
【明報專訊】內地文錦渡口岸本月9日路面沉降，經民聯立法會議員林健鋒關注在全面通關下如何避免日後 ......
(2023年7月22日)
本研社調查 「龍豐」成蠔殼圍大地主 倘收地利潤倍數計
【明報專訊】為配合北部都會區發展，政府計劃將蠔殼圍劃為濕地保育公園，以保育當地東西飛鳥走廊。民 ......
(2023年7月22日)
未遵驗樓令近3年 九龍城唐樓塌石屎
【明報專訊】再有舊樓石屎剝落。昨日傍晚5時許，九龍城衙前圍道47號唐樓外牆簷篷有石屎剝落，裂成 ......
(2023年7月22日)
檢視普通科門診定位 擬基層優先 料涉24萬人 社協冀「一對一」配家醫
【明報專訊】醫管局普通科門診為約148萬病人提供醫療服務，現容許所有巿民以先到先得形式「攞籌」 ......
(2023年7月22日)
改組中大校董會 梁美芬拒召公聽會
【明報專訊】立法會法案委員會昨日開會，討論改組中大校董會的修例草案。有中大校董日前要求召開公聽 ......
(2023年7月22日)
一日3工業意外共3人傷 一遭鋼筋插傷腳
【明報專訊】昨日屯門、將軍澳及黃大仙分別發生工業意外，共3名男工人清醒送院治理。其中一名地盤工 ......
(2023年7月22日)
青山醫院4病人下體流血 疑同房施襲院方報警
【明報專訊】青山醫院昨晚公布，前晚（20日）醫護為病人進行護理程序期間發現智障精神科男病房4名 ......
(2023年7月22日)
二胡奏《榮光》被指煽動 被告質疑警方政治迫害
【明報專訊】69歲退休漢涉前年至去年期間，在旺角、大圍及中環街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》等歌 ......
(2023年7月22日)
柴灣躉船起火 消防一小時救熄
【明報專訊】昨凌晨零時許，柴灣創富道巴士廠對開回收場一艘躉船發生火警，有金屬廢料起火，現場冒出 ......
(2023年7月22日)
施政報告諮詢 擬採去年相若形式
【明報專訊】特首李家超早前宣布，本月內將就任內第二份施政報告諮詢公眾，但未公布確實日期及形式。 ......
(2023年7月22日)
未滿「合資格消費」者 八達通公司短訊提醒
【明報專訊】第二期2000元消費券自本月16日起可領取，有以八達通領取者因「合資格消費」累積額 ......
(2023年7月22日)
李重申高度關注排核水 日領館促收回禁令
【明報專訊】特首李家超昨日與日本駐港總領事岡田健一會面，表達對日本福島核污水排放計劃的高度關注 ......
(2023年7月22日)
何桂藍：料DQ未料違法 稱國安法用字未如兩辦譴責嚴重
【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第89天審訊，繼續自辯的何桂藍指出，《港區國安法》條文 ......
(2023年7月22日)
「7．21」4年 女子展「堅持到底」毛巾被捕
【明報專訊】昨日是元朗7．21白衣人襲擊事件後4年，警方在元朗一帶佈防，多名身穿戰術背心警員在 ......
(2023年7月22日)
有書商銷情如疫下 有作家稱勝去年 指市民慣減夜生活 延開放時間無助銷情
【明報專訊】今年第33屆香港書展昨踏入第三天，開放時間延長一小時至晚上11時。昨日書展會場人流 ......
(2023年7月22日)
獲贈《香港志》 鄧：助了解自己的根
【明報專訊】團結香港基金成立的「香港地方志中心」（下稱中心）昨於書展發布新書，並向保安局長鄧炳 ......
(2023年7月22日)
官指躁鬱易波動 包致金侄女刑毀緩刑
【明報專訊】終審法院非常任法官包致金的侄女，涉去年將花盆從跑馬地寓所擲下，致私家車受損，經審訊 ......
(2023年7月22日)
陳朗昇阻差案 控：考慮不止涉反抗時間
【明報專訊】去年元朗朗屏邨居民在旺角麥花臣場館召開特別業主大會，記協主席陳朗昇被指場外拒絕出示 ......
(2023年7月22日)
涉呃11萬「補水」 公院醫生准保釋候訊
【明報專訊】一名仁濟醫院駐院醫生涉嫌多次虛報曾到另一間公立醫院提供額外服務，詐騙醫管局逾11萬 ......
(2023年7月22日)
【Emily】李宣傳片中企理「蛇巷」 轉角有人小解
【明報專訊】特首李家超上任後，好快就提出打擊全港衛生黑點嘅措施，噚日佢喺社交平台發布有關《施政 ......
(2023年7月22日)
【Emily】工程師學會與6企業合作 學員可快兩年入會
【明報專訊】香港工程師學會噚日同6間企業簽署合作約章，推廣工程專業，培育下一代工程人才，日後有 ......
(2023年7月22日)
【Emily】專業優質服務 旅業許5承諾
【明報專訊】每年暑假都有唔少遊客訪港，旅遊發展局噚日舉行「專業優質旅遊服務承諾」啟動儀式，召集 ......
(2023年7月22日)
【Emily】探監者等候區收風：大欖女懲教所私飯 打風唔送餐照計錢
【明報專訊】早幾日打8號風球，一般人想出街搵飯食都唔容易，監獄都係。立法會前議員邵家臻不時去探 ......
(2023年7月22日)
【Emily】參觀路署「組裝合成」升降機 議員盼「起得快啲平啲穩定啲」
【明報專訊】立法會交通事務委員會3個成員噚日去咗路政署，參觀署方點用3D打印技術，製成「組裝合 ......
(2023年7月22日)