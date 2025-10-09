港怡日間醫療中心開幕 AI輔助會診 AR為客導航

佔地約6000平方呎、位於金鐘的港怡日間醫療中心，由7名專科醫生主理。中心配備可作膿瘡切開及引流術等服務的日間手術中心，以及提供結腸鏡及胃鏡檢查等服務的內視鏡中心。中心亦設腫瘤科門診，提供化療、標靶治療及免疫治療等，並設醫療美容診所。

AI生成臨牀筆記 助填保險索償表

中心引入AI及AR技術，包括採用AR導航技術，可讓病人完成自助登記後，在手機透過AR的指示前往診症室、檢查或治療區域。與病人會診期間，醫生可利用支援34種語言、結合生成式AI技術的醫療紀錄工具，即時將會診內容轉化為臨牀筆記作參考。

政府今年5月就提高私營醫療服務收費透明度提出立法建議，包括要求私營醫療機構就約500項「指明治療及程序」提供收費表等。曾慶亷表示，中心支持政府提出的立法建議，強調如何讓病人對服務更有信心及收費並非無底深潭十分重要。他稱港怡醫院位處黃竹坑，難以避免面對服務要求較高的病人，但中心位處港鐵金鐘站旁，形容中心收費水平是「中價錢」，希望大部分市民能受惠。

根據中心上傳至網站的服務收費表，以普通外科的醫生費為例，首次診症介乎1000至1200元，覆診介乎800至1000元。收費表亦列出多個套餐收費，例如胃內窺鏡檢查（鎮靜麻醉）套餐（不包括切除瘜肉及活組織檢查）收費為9990元，輸精管切除術（局部麻醉）套餐收費為2.43萬元。

將推免費大便隱血測試 名額1000

另外，為提升大眾對大腸癌早期篩查的意識，中心將與香港消化道腫瘤學會合作，提供免費大便隱血測試，名額1000個，詳情稍後公布。