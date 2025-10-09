明報新聞網
李偲嫣子爭執砍人缺席聆訊 認罪囚26月

【明報專訊】已故「正義聯盟」創黨主席李偲嫣的31歲兒子劉仲朗（圖），前年凌晨時分在紅磡一間雞煲餐廳用餐時，與另一群顧客因為使用廁所問題爭執，擸菜刀砍中其中一名顧客的左臂。劉當場被捕，被起訴一項有意圖而傷人罪，去年缺席法庭聆訊，法庭發出拘捕令，劉被重新逮捕後被加控一項「無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押」罪。被告昨在區域法院承認兩罪，被判囚兩年兩個月。

根據被告劉仲朗（31歲，報稱廚師）的承認案情，2023年9月23日洪姓事主與哥哥及友人到紅磡一間雞煲餐廳吃晚飯，被告與友人在同一餐廳用膳，被告與事主互不相識。凌晨時分，被告與事主哥哥在餐廳廁所外爭執，被告向對方大罵粗言穢語。不久事主等人在餐廳外見到被告大叫，事主哥哥推開被告，被告情緒激動後返回餐廳，然後手握一把30厘米長菜刀，欲劈向事主頭部，事主舉起左臂格擋被砍中。事主哥哥制服被告並報案。

稱忘記出庭 官不信納

事主被送院救治，左肘有8厘米長裂傷，醫生發現一塊2.5厘米大小金屬碎片有部分嵌入骨中，事主需縫針。被告在現場接受警員警誡，否認傷人，反指遭數名男子襲擊，其後到警署錄取會面紀錄時則承認因衝動及酒精影響下犯案。去年7月被告缺席法庭聆訊，法庭發出拘捕令，一個月後他被重新拘捕，在警誡下稱忘記出庭日子，後來不知道怎麼辦。

辯方求情稱被告自知行為愚蠢，冀法庭輕判。法官表示，被告理應自知犯下嚴重罪行，不信納他因一時忘記缺席聆訊，並舉起被檢獲的菜刀及金屬碎片，指醫生在事主體內發現菜刀缺失的碎片；被告看後表示「睇到」。法官判刑時提及，被告喪母，現在與親父同住，無預謀犯案，但使用武力程度強，加上事後試圖逃避刑責，最終判囚兩年兩個月。

翻查資料，劉仲朗2020年曾與繼父謝鋮浚在私家車爭執，其間拳打腳踢繼父，更用母親的三腳架毆打對方，令繼父臉骨骨折等，被控一項傷人罪。劉最終獲准以2000元自簽、守行為18個月，控罪撤銷。

【案件編號：DCCC 421/24】

