啟業邨塌樹擊暈印傭 樹藝師料涉樺加沙損傷

警方昨早11時許接獲途人報案，指啟業邨啟裕樓對開公園有一棵大樹倒塌，約5米長的樹椏從約4米高處墜下，擊中一名37歲印尼籍女子。她頭部及手肘受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，案件列作塌樹及有人意外受傷。現場所見，女事主送院時要用儀器固定頭部，並戴上氧氣罩。據了解，事主並非啟業邨住戶，當時坐在樹下椅子，未料飛來橫禍。

樹藝師兼長春社總監蘇國賢昨午到場了解，他說倒塌的是一棵鳳凰木，估計高16至18米；現場是公園，該樹的樹椏有足夠位置橫向「打平」生長，有可能是支撐不足導致斷裂。蘇觀察樹木斷口參差不齊，不似腐爛，附近一些樹木有樹枝及樹椏斷裂，掛在樹上，未掉落地下。蘇指斷枝頗長，估計早前超強颱風「樺加沙」吹襲本港時，可能已令樹木一定程度受損，但未至於立即斷裂，估計今次倒塌的樹木生長位置附近頗當風，受損樹木最終倒塌。

蘇國賢稱，不希望事件令市民懼怕樹木。他說打風過後，不止樹木，其他建築物都會有潛在危險，最重要是市民保持警覺，例如經過或坐在樹下時，可抬頭觀察樹椏有無橫向裂紋、有無斷枝掛在樹上，而樹枝斷裂前通常會發出「咔咔聲」，若發現不尋常情况，要馬上逃離危險位置。