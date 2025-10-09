趁醉姦初識女子 市場經理囚5年半

被告葉家藝（現年32歲、助理市場經理，圖）被控2023年1月21日在香港島西半山卑利街80至82號金莉大廈某室強姦女子X。

法官游德康昨日綜合被告背景和求情表示，被告2013年考獲廣告製作相關文憑，公餘時間與胞弟合資成立影片製作公司，存錢到英國修畢國際市場營銷學位，以一級榮譽成績畢業，回港後從事市場策劃工作，曾在跨國企業任職。被告在求情信對審訊期間一度情緒失控向法庭致歉，認為事件有負父母養育之恩，明白自己不應亂搞男女關係，承諾未來盡力貢獻社會。

辯方形容被告過往奉公守法，與過去紳士和君子形象不符，並強調他事發時有用安全套，與X描述不符。法官則指，X酒後無自主能力，不能同意與被告性交，惟案中找不到被告的精液，為免不公，不會認定他沒用安全套加刑。法官又稱，本案不涉使用過度暴力，被告未必有預謀，以5年監禁為量刑起點。

事主患PTSD 被告因進修獲減刑

法官引述X的創傷報告指出，X患有創傷後壓力症（PTSD），事件衝擊其自我認知和世界觀，亦因要配合調查加劇心理負擔，需持續接受心理治療；而被告為滿足一己私慾犯案，加刑9個月，另因他過去孜孜不倦進修、品格正面，減刑3個月，總刑期5年半。

根據控方案情，X和被告一名共同朋友於案發前一晚、即年廿九在金鐘奕居酒店舉辦生日派對，以調查兇手為主題，需以相應打扮出席。X身穿長外套、內襯吊帶長裙配啡色LV手袋，席間喝了數杯氣泡酒。翌日凌晨眾人轉場到中環酒吧，圍坐於枱前跳舞喝烈酒。其後X的手袋和手提電話被發現遺留在酒吧，閉路電視拍攝到被告帶X回自己住所；X酒醒後哭求放過，被告強行脫下X內褲強姦她，數天後X報警。

【案件編號：HCCC 366/23】