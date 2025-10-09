保險代理：郭鳳儀父曾稱晤女兒 「處理潛逃者財產」案開審 友邦無批確認保單轉名

案件昨在西九龍裁判法院開審。根據控辯雙方「承認事實」，1999年1月被告郭賢生（68歲，商人）在友邦保險為3名子女，包括1997年出生的郭鳳儀購買「升學儲蓄」保險，保單涵蓋人壽、意外及醫療保障，保單2020年供滿，總值1.1萬美元、即約8.8萬港元，最終被告未有領取保單任何金額。

承認事實亦提到，被告今年4月30日被捕，他同日自願向警方表示，知悉女兒被保安局通緝，「佢而家唔喺香港，我咪cut咗佢囉」。警方其後檢視被告的YouTube觀看紀錄發現，被告曾觀看標題為〈三個香港女生為何成為百萬懸紅「通緝犯」？〉及標題提及「刊憲撤郭鳳儀護照」字眼的影片。

控方其後傳召獲豁免起訴欺詐、偽造及其他罪行的涉案友邦保險代理鄭蔚儀作供。鄭在高級助理刑事檢控專員劉德偉主問下供稱，今年1月，被告稱希望取消替郭鳳儀購買的涉案保單、又稱郭鳳儀同意此事，亦同意把將保單持有人改為被告。鄭說，被告又提及自己「遲啲會見郭鳳儀」，着她準備文件，讓他交予郭鳳儀簽署；她其後親手把3份表格，包括更新郭鳳儀個人資料的表格、把保單持有人改為被告的表格，以及現金退保申請書（下稱3份涉案表格）交予被告。

轉名表格過期 「情急」找郭父代簽

鄭蔚儀續謂，今年2月，被告回港後把已簽署的3份涉案表格及郭鳳儀的身分證副本交予她，但她其後發現有關表格已過期，要由郭鳳儀再次簽署。鄭說，「情急之下」她建議由被告簽署表格，再「寫番郭鳳儀個名喺隔籬」，自言真誠相信郭鳳儀對整件事知情，「識咗郭生咁多年，我都知道佢為人」。

指內部系統顯示郭鳳儀持保單

在辯方大律師關文渭盤問下，鄭蔚儀表示，涉案保單持有人原為被告，到郭鳳儀18歲後，保單持有人變為郭鳳儀。關提出，一般而言，保險公司會就更改保單持有人發出批註，若公司沒發出批註，保單持有人就不會變更；鄭同意。關再指，友邦不曾就更改涉案保單持有人發出批註；鄭說根據紀錄「唔見有」，但公司內部系統顯示，保單持有人是郭鳳儀。

鄭蔚儀亦在盤問下同意，若要有效地把履行保單的義務和責任轉給郭鳳儀，友邦要取得其同意，並向她發出回條，要求她提供簽名樣式。而鄭確認，郭鳳儀不曾向友邦提供簽名樣式，並謂早年跟郭鳳儀在WhatsApp談及保單時，也沒討論有關回條。

盤問下「無法肯定」郭有簽涉案文件

此外，關文渭表示，今年4月17日下午至翌晨，鄭蔚儀跟警方警誡錄影會面逾12小時，相信她「一世都記得」，而在該次會面，鄭蔚儀並沒引述被告稱郭鳳儀曾在3份涉案表格簽名；鄭同意，稱自己無法肯定。關質疑，鄭無法肯定這一點，卻在主問時引述被告稱郭鳳儀曾在3份涉案表格簽名；此時鄭強調對被告的說法「有印象」。

【案件編號：WKCC 1884/25】