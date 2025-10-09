食肆露天位獲批率四成 中位數逾一年

季內推會審制 業界料助加快

謝展寰稱，食環署前年接獲的98宗申請中32宗獲批，成功率40%，審批時間中位數接近兩年（見表）。謝解釋，審批申請需時不一，視乎申請人履行發牌條件、處理公眾或有關部門反對意見，以及解決土地及其他問題所需時間而定。他稱今季會推出「會審」制度內部指引供部門執行，有關部門亦正商討精簡流程安排，以擬定具體目標時間。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，現時食肆申請相關牌照涉及消防處、路政署等多個部門，需「過五關斬六將」，而審批過程及發牌條件嚴謹，相信是獲批率偏低原因之一。他認為政府推出「會審」制度後獲批率會上升，亦有助業界盡快做到生意。

謝展寰另稱，過去3年共有191宗因違規而被檢控的個案，其中去年佔57宗，平均罰款1818元，最高罰款6500元。黃家和認為，相關數字呈下降趨勢，喜見業界守規矩，但仍有少數食肆游走於灰色地帶，冀相關食肆改善。

《施政報告》亦提出會推出容許狗進入的食肆牌照，料明年中批出首輪申請。謝展寰稱，政府會留意實施情况、業界和社會反應等，並按需要優化執行細節，以及諮詢相關業界及參考內地和海外地區做法和經驗，制訂執行細節，包括獲批食肆必須明確標識，並須遵守指定規定和安排。