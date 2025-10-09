議員關注首長責任制獨立度 楊何：敘用委會公正

葉太：多資深官員走 需認真審視

近年多名政府高層官員辭任。葉劉淑儀會上稱，楊何蓓茵近日提及今年投考政務主任人數創新高，但葉太提醒當局不應自滿。她提及駐華盛頓經貿辦處長黃曉峯、財政司政務助理蔡君強等資深官員相繼離任，着當局「不可以只講有多少人投考」，需認真審視高官流失原因，「令一個常秘做了幾個月要調去另一個局，或D5政務官擔任D8（甲一級）的常秘」。她又提及，有580萬人口的新加坡只有8萬名公務員，質疑本港19萬公務員編制過大。

簡慧敏質疑退休公僕掌敘用委會

有議員則關注部門首長責任制、公務員評核機制的公正度及潛在反效果。金融界陳振英提醒要避免因過度強調問責，使決策過程過於冗長、保守，並建議負責第二級調查的公務員敘用委員會增加獨立人士比例。選委界議員簡慧敏關注部門首長沒清晰定義，敘用委員會由退休公務員出任主席會否受外界質疑調查獨立性。建測規園界謝偉銓則關注新制會否滋生「擦鞋文化」、「馬房文化」。楊何蓓茵稱，敘用委員會歷任主席及成員行事公正，曾就部門紀律、招聘等有不少批評及建議。

另有議員關注責任制具體執行。商界議員廖長江促當局釐定責任制細節，例如具體評核標準、會否公開第二級調查結果、調查小組的建議有否約束力等。新思維狄志遠建議責任制應訂立精準指標，並將有關部門的效率、態度及成效的民意調查納入高官及部門的表現評核。他又籲政府「勇於面對反對聲音」，委任諮詢委員會成員時勿「只委任一些自我感覺良好的人」，免造成偏聽。

舉樺加沙 陳國基否認「不做不錯」心態

政務司長陳國基總結回應時否認公僕存「不做不錯」心態，舉例超級颱風樺加沙襲港、上月鰂魚涌掘出戰時炸彈，部門同事均堅守崗位，又說《施政報告》提出部門首長責任制及加強公務員評核機制非不滿公僕表現，而是想改善管理。