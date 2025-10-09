明報新聞網
港聞

港聞一

議員關注首長責任制獨立度 楊何：敘用委會公正

【明報專訊】立法會昨展開《施政報告》致謝議案辯論，首日議題包括政府管治、部門首長責任制等。多名議員就公務員體系提出建議，其中身兼行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀促檢討資深官員流失原因。另有多名議員關注「部門首長責任制」獨立度，公務員事務局長楊何蓓茵稱負責調查的公務員敘用委員會一向公正。

葉太：多資深官員走 需認真審視

近年多名政府高層官員辭任。葉劉淑儀會上稱，楊何蓓茵近日提及今年投考政務主任人數創新高，但葉太提醒當局不應自滿。她提及駐華盛頓經貿辦處長黃曉峯、財政司政務助理蔡君強等資深官員相繼離任，着當局「不可以只講有多少人投考」，需認真審視高官流失原因，「令一個常秘做了幾個月要調去另一個局，或D5政務官擔任D8（甲一級）的常秘」。她又提及，有580萬人口的新加坡只有8萬名公務員，質疑本港19萬公務員編制過大。

簡慧敏質疑退休公僕掌敘用委會

有議員則關注部門首長責任制、公務員評核機制的公正度及潛在反效果。金融界陳振英提醒要避免因過度強調問責，使決策過程過於冗長、保守，並建議負責第二級調查的公務員敘用委員會增加獨立人士比例。選委界議員簡慧敏關注部門首長沒清晰定義，敘用委員會由退休公務員出任主席會否受外界質疑調查獨立性。建測規園界謝偉銓則關注新制會否滋生「擦鞋文化」、「馬房文化」。楊何蓓茵稱，敘用委員會歷任主席及成員行事公正，曾就部門紀律、招聘等有不少批評及建議。

另有議員關注責任制具體執行。商界議員廖長江促當局釐定責任制細節，例如具體評核標準、會否公開第二級調查結果、調查小組的建議有否約束力等。新思維狄志遠建議責任制應訂立精準指標，並將有關部門的效率、態度及成效的民意調查納入高官及部門的表現評核。他又籲政府「勇於面對反對聲音」，委任諮詢委員會成員時勿「只委任一些自我感覺良好的人」，免造成偏聽。

舉樺加沙 陳國基否認「不做不錯」心態

政務司長陳國基總結回應時否認公僕存「不做不錯」心態，舉例超級颱風樺加沙襲港、上月鰂魚涌掘出戰時炸彈，部門同事均堅守崗位，又說《施政報告》提出部門首長責任制及加強公務員評核機制非不滿公僕表現，而是想改善管理。

相關字詞﹕公務員評核機制 陳國基 葉劉淑儀 楊何蓓茵 部門首長責任制 施政報告

