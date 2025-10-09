明報新聞網
港聞

港聞一

兩機構平安卡考試出事 罰停課半年 街工導師泄題 婦女中心協會監考未盡責

【明報專訊】勞工處昨公布，街坊工友服務處及香港婦女中心協會有限公司違反「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」（俗稱平安卡課程）批核條件，暫停兩機構舉辦平安卡課程認可6個月。其中前者有導師於考試前向學員披露試卷所有試題及可供選擇答案，後者則有導師監考時未發現部分學員互相討論答案。

勞工處指出，街工舉辦的平安卡課程中，有導師於考試前向學員披露試卷所有試題及可供選擇答案，同時容許未符指定出席率的學員參與考試。而婦女中心協會的課程，考試期間沒確保監考員在試場監考，更有導師沒恰當監考，未發現部分學員互相討論答案。

監考沒發現學員討論答案

勞工處經調查及蒐證，並考慮涉事機構及導師的解釋與申述後，認為事件性質嚴重，決定暫停兩機構認可資格6個月，至明年4月7日。街工課程涉事導師被撤銷在該機構教授相關課程的資格，涉事學員不會獲發平安卡；婦女中心協會課程涉事導師則被暫停半年在該機構教授相關課程的資格，涉作弊學員的平安卡已撤銷。

撇除兩機構，現時有132個營辦機構提供認可平安卡課程。勞工處稱一直重視平安卡課程質素，處方因應申訴專員公署「政府對建造業職業安全及健康的監管」主動調查報告的建議，今年4月起加強人手巡查監察營辦機構有否遵守批核條件及確保課程水準。

兩機構稱檢討 已停導師職務

婦女中心協會同日刊登公告稱對作弊「零容忍」，高度重視事件，已全數收回作弊學員的平安卡，停止涉事導師在該會任教課程及相關課程人員的課程管理職務，待全面檢視後視乎結果再決定。協會說知悉事件後已啟動會內「質素保證小組」代表聯同服務督導人員成立的專責小組檢視事件，人事部主管亦會調查事發原因及過程，按規章問責相關人員；在重開平安卡課程前，所有相關職員將重新接受全面培訓。

街工回覆本報稱，導師泄漏試題屬嚴重過失，已停止他在街工任教課程，會與相關主管檢討及改善以避免類似事件。就容許未符合指定出席率學員考試，街工稱涉事學員應考遲到逾15分鐘，即使參加考試也不會獲發平安卡。

相關字詞﹕香港婦女中心協會 職安健 平安卡 街工 勞工處

