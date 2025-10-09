明報新聞網
港聞

港聞二

黑人分析師告歧視案 匯豐申剔除申索1月訊

【明報專訊】一名有黑人血統的匯豐集團前高級商業分析師，指控前僱主疑違反《種族歧視條例》，因其種族而將他列為裁員對象，要求賠償。前僱主一方申請剔除申索，案件昨在區域法院首次聆訊，法官指示雙方分別先向法庭呈交支持申請的資料和回應，並把案押後至明年1月5日處理口頭申請。

申索人為Tomkinson Robert Ngugi，答辯方為HSBC Global Services（Hong Kong）Limited。入稟狀稱，申索人2019年11月25日至2025年5月12日受僱於匯豐集團，最後受僱職位為高級商業分析師。

申索人無律師代表，昨親自應訊。法官解釋，雙方需於聆訊前向法庭呈交書面陳辭大綱、誓章和案例，若申請剔除申索成功，則毋須排期正審，反之亦然。答辯方確認希望法庭現階段先處理申請，案件管理事宜容後處理。法官同時提醒，由於申請人自行代表，答辯方可準備審訊文件冊。

根據入稟狀，申索人本來一直於績效評估獲評表現良好，惟自去年4月一名新經理上任後，申索人持續受差別待遇，遂投訴。公司內部調查結果顯示部分投訴成立，包括經理無披露申索人績效狀態，但調查未發現種族歧視證據。入稟狀並稱，在調查結果出爐前，申索人已被上級評為工作表現偏離軌道，年終獎金被扣減35%，及後更被通知會將他裁員。

【案件編號：DCEO 4/25】

相關字詞﹕區域法院 匯豐 種族歧視條例

